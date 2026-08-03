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Andhra Pradesh: వామ్మో.. ఏపీలోని మార్కాపురం స్కూల్‌లో ఐదడుగుల నాగు పాము కలకలం.. వీడియో వైరల్..

Cobra spotted in markapuram school: మార్కాపురం జిల్లా త్రిపురాంతకం మండలం నాసర్‌రెడ్డినగర్‌ ఎంపీపీ స్కూల్‌లో  ఐదడుగుల నాగు పాము హల్ చల్ చేసింది. ఈ ఘటనతో స్కూల్ పిల్లలంతా భయంతో పరుగులు పెట్టారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 03, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:52 PM IST
Andhra Pradesh: వామ్మో.. ఏపీలోని మార్కాపురం స్కూల్‌లో ఐదడుగుల నాగు పాము కలకలం.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: cobrainmarkapuramnews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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