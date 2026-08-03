Five foot cobra found inside markapuram School: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సైతం భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో కొన్ని చోట్ల లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని ఇండ్లకు సైతం భారీగా వరద నీళ్లు వస్తున్నాయి. దీనితో పాటు కోబ్రాలు, కొండ చిలువలు కూడా వస్తున్నాయి. చల్లగా ఉండే ప్రదేశాలు, చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో పాములు ఎక్కువగా సంచరిస్తాయి. అందుకే ఇతర సీజన్లలో కంటే వర్షాకాలంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తారు. ఈ క్రమంలో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని మార్కాపురం జిల్లాలోని త్రిపురాంతకంలోని స్థానిక స్కూల్ లో ఒక నాగు పాము సంచారం తీవ్ర కలకలంగా మారింది.
Panic ensued at the MPP School in Nasarreddynagar, #MarkapuramDistrict , after a 5-foot snake entered a classroom, causing students to run out in fear. Teachers alerted snake catcher Mallikarjun, who safely rescued the snake hidden behind benches. #AndhraPradesh #SchoolSafety pic.twitter.com/wE4qnt57J6
— Gummalla Lakshmana (@GUMMALLALAKSHM3) August 3, 2026
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని మార్కాపురం జిల్లా త్రిపురాంతకం మండలంలో ఎంపీపీ స్కూల్ ఉంది. దీనిలో 5 అడుగుల భారీ నాగు పాము సంచారం తీవ్ర కలకలంగా మారింది. ఆ స్కూల్ చుట్టుపక్కల భారీగా చెట్లు పెరిగిపోయాయి. దీంతో కోబ్రా ఏవిధంగా ప్రవేశించిందొ కానీ అది కాస్త స్కూల్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. దీంతో విద్యార్థులు భయంతో బైటకు పరుగులు పెట్టారు.
సిబ్బంది అప్రమత్తమై స్నేక్ క్యాచర్ కు సమాచారం అందించారు. ఆ తర్వాత అక్కడకు చేరుకున్న స్నేక్ క్యాచర్ మల్లి కార్జున ఎంతో చాకచక్యంగా పామును పట్టుకున్నాడు. బెంచీల కింద దాక్కున్న పామును స్నేక్ క్యాచర్ జాగ్రత్తగా బైటకు తీశాడు.
ఆ తర్వాత దాన్ని ఒక డబ్బాలో వేసి దగ్గరలోని అడవుల్లో తీసుకెళ్లి వదిలేశాడు. పెద్ద ప్రమాదం తప్పడంతో స్కూల్ సిబ్బంది, స్టూడెంట్స్ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.
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