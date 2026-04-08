English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
Video Viral: పట్టపగలు ఘోరం.. రైతు స్కూటీ నుంచి రూ. 5 లక్షలు చోరీ చేస్తున్న కేటుగాడు.. వీడియో వైరల్..

five lakhs stolen from scooty in palnadu: ఆర్థిక అవసరాల కోసం అప్పుగా రూ. 5 లక్షలను రైతు వెంకట సత్యనారాయణ తెచ్చుకున్నాడు. అతను తన స్కూటీనీ పార్క్ చేసి ఉల్లిపాయలు కొనేందుకు వెళ్లాడు. పల్నాడులో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 8, 2026, 01:59 PM IST
  • ఏపీలోని పల్నాడులో రైతు డబ్బులు మాయం..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Five lakhs stolen from scooty dickey in Jonnalagadda bypass palnadu: ఇటీవల కొంత మంది కేటుగాళ్లు ఎక్కువగా చోరీల బాటపట్టారు. ముఖ్యంగా ఎప్పుడైతే బంగారం రెట్లు పెరిగాయో అప్పటి నుంచి విపరీతంగా చోరీలు  చేస్తున్నారు. బ్యాంక్ లు, సింగిల్ గా వెళ్తున్న మహిళలు, పెద్దవారిని టార్గెట్ చేసుకుంటున్నారు. సందుల్లో, మూలమలుపుల వద్ద దాడులు చేస్తున్నారు. కొంత మంది ఇళ్లలో ఉండే వారిని కూడా టార్గెట్ చేసుకుంటున్నారు. అడ్రస్ అడిగి లేదా దాహంగా ఉందని చెప్పి మరీ చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఈ క్రమంలో కొంత మంది తమ డబ్బుల్ని స్కూటీ డిక్కిల్లో పెడుతారు. బ్యాంక్ ల వద్ద వీరిని కేటుగాళ్లుగమనిస్తారు. అచ్చం ఇలా ఫాలోఅయిన కేటుగాడు రైతు డిక్కీ నుంచి ఏకంగా ఐదు లక్షలను తీసుకుని పారిపోయాడు. ఏపీలోని పల్నాడులో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన వైరల్ గా మారింది.

పల్నాడు జిల్లా, జొన్నలగడ్డ బైపాస్ వద్ద ఒక రైతు తన స్కూటీ డిక్కీలో  రూ.5 లక్షల్ని పెట్టుకున్నాడు. అతను పక్కన దుకాణంలో ఉల్లిపాయల్ని కొనేందుకు వెళ్లాడు. ఇంతలో ఒక వ్యక్తి అక్కడకు వచ్చి ఆ డీక్కీలోని డబ్బుల్ని అమాంతం దోచుకుని వెళ్లిపోయాడు. 
ఆర్థిక అవసరాల కోసం అప్పుగా రూ. 5 లక్షలను  రైతు వెంకట సత్యనారాయణ తెచ్చుకున్నాడు.

డిక్కీలో పెట్టి మరల వచ్చి చూసేసరికిలేవు.  అక్కడొక వ్యక్తి వచ్చి డిక్కీ ఓపెన్ చేసి మరీ ఏంచాక్క దానిలో ఉన్న డబ్బుల కట్టను ఉడాయించుకుని పోయాడు.  ఆ తర్వాత అక్కడకు వచ్చి చూసిన రైతు పాపం లబో దిబో మన్నాడు.ఈ ఘటన అక్కడున్న సీసీకెమెరాలో రికార్డు అయ్యింది.  రైతు ఫిర్యాదుమేరకు పోలీసులు రంగంలోకి దిగి విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతుంది. మరోవైపు పోలీసులు డిక్కీలో డబ్బులు పెట్టడం మానుకొవాలని చెప్పారు. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

palnaduMoney stolen from scooty dickeyAndhra PradeshMoney steals from scooty dickeycash stolen from scooty

Trending News