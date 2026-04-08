Video Viral: పట్టపగలు ఘోరం.. రైతు స్కూటీ నుంచి రూ. 5 లక్షలు చోరీ చేస్తున్న కేటుగాడు.. వీడియో వైరల్..

Five lakhs stolen from scooty dickey in Jonnalagadda bypass palnadu: ఇటీవల కొంత మంది కేటుగాళ్లు ఎక్కువగా చోరీల బాటపట్టారు. ముఖ్యంగా ఎప్పుడైతే బంగారం రెట్లు పెరిగాయో అప్పటి నుంచి విపరీతంగా చోరీలు చేస్తున్నారు. బ్యాంక్ లు, సింగిల్ గా వెళ్తున్న మహిళలు, పెద్దవారిని టార్గెట్ చేసుకుంటున్నారు. సందుల్లో, మూలమలుపుల వద్ద దాడులు చేస్తున్నారు. కొంత మంది ఇళ్లలో ఉండే వారిని కూడా టార్గెట్ చేసుకుంటున్నారు. అడ్రస్ అడిగి లేదా దాహంగా ఉందని చెప్పి మరీ చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు.
పాపం రైతన్న.. అప్పుగా తెచ్చుకున్న రూ.5 లక్షల్ని ఎత్తుకెళ్లిన దొంగ
పల్నాడు జిల్లా, జొన్నలగడ్డ బైపాస్ వద్ద చోటు చేసుకున్న ఘటన
ఆర్థిక అవసరాల కోసం అప్పుగా రూ. 5 లక్షల తెచ్చుకున్న రైతు వెంకట సత్యనారాయణ
ఆ డబ్బులను తన స్కూటీలో పెట్టి.. ఉల్లిపాయలు కొనుగోలు చేసేందుకు వెళ్లిన రైతన్న… pic.twitter.com/QCpy4WCjCe
— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) April 8, 2026
ఈ క్రమంలో కొంత మంది తమ డబ్బుల్ని స్కూటీ డిక్కిల్లో పెడుతారు. బ్యాంక్ ల వద్ద వీరిని కేటుగాళ్లుగమనిస్తారు. అచ్చం ఇలా ఫాలోఅయిన కేటుగాడు రైతు డిక్కీ నుంచి ఏకంగా ఐదు లక్షలను తీసుకుని పారిపోయాడు. ఏపీలోని పల్నాడులో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన వైరల్ గా మారింది.
పల్నాడు జిల్లా, జొన్నలగడ్డ బైపాస్ వద్ద ఒక రైతు తన స్కూటీ డిక్కీలో రూ.5 లక్షల్ని పెట్టుకున్నాడు. అతను పక్కన దుకాణంలో ఉల్లిపాయల్ని కొనేందుకు వెళ్లాడు. ఇంతలో ఒక వ్యక్తి అక్కడకు వచ్చి ఆ డీక్కీలోని డబ్బుల్ని అమాంతం దోచుకుని వెళ్లిపోయాడు.
డిక్కీలో పెట్టి మరల వచ్చి చూసేసరికిలేవు. అక్కడొక వ్యక్తి వచ్చి డిక్కీ ఓపెన్ చేసి మరీ ఏంచాక్క దానిలో ఉన్న డబ్బుల కట్టను ఉడాయించుకుని పోయాడు. ఆ తర్వాత అక్కడకు వచ్చి చూసిన రైతు పాపం లబో దిబో మన్నాడు.ఈ ఘటన అక్కడున్న సీసీకెమెరాలో రికార్డు అయ్యింది. రైతు ఫిర్యాదుమేరకు పోలీసులు రంగంలోకి దిగి విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతుంది. మరోవైపు పోలీసులు డిక్కీలో డబ్బులు పెట్టడం మానుకొవాలని చెప్పారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook.