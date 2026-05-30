/Kurnool: మంత్రాలయంలో పెను విషాదం.. తుంగభద్ర నదిలో ఐదుగురి గల్లంతు.. ఏం జరిగిందంటే..?..

Five Missing After Entering in Tungabhadra River mantralayam: కర్నూల్ జిల్లా మంత్రాలయంలో పెను విషాదం చోటు చేసుకుంది. తుంగ భద్ర నదిలో ఈతకు వెళ్లిన ఐదుగురు గల్లంతయ్యారు. హైదరాబాద్కు చెందిన కొంత మంది, స్థానికులు మరికొంత మంది తమ బంధువులు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేస్తే హజరయ్యారు. పూజ అనంతరం సమీపంలో తుంగభద్ర నది ఉందని స్నానం చేసి వద్దామని వెళ్లారు. దీంతో కాసేపటికే ఐదుగురు నీళ్లలో గల్లంతయ్యారు.
గల్లంతైన వారిలో.. హైదరాబాద్ కు చెందిన యువన్ చంద్ర (5), సతీష్ (35) లు ఉన్నారు. మంత్రాలయంకు చెందిన రాఘవేంద్ర (25), ధను (23)లతో పాటు, ఉరవకొండకు చెందిన సంధ్య (22) ఉన్నారు. వెంటనే అక్కడున్న వారు పోలీసులకు, గత ఈతగాళ్లకు సమాచారం అందించారు.
ముఖ్యంగా నీటి లోతు అంచనా వేయకపోవడంతో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుందని అక్కడి వారు చెబుతున్నారు. దీనిపై పోలీసులు గత ఈతగాళ్లతో గాలింపు చేపట్టారు. చీకటి పడటంతో గాలింపు చర్యలకు ఇబ్బందికరంగా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook