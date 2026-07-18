/Polavaram Godavari tragedy: పోలవరంలో తీవ్ర విషాదం.. గోదావరి నదిలో ఐదుగురు మహిళలు గల్లంతు.. ఏంజరిగిందంటే..?.

Yetapaka five women tragedy in godavari river: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని పోలవరం జిల్లాలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఎటపాక మండలం గొల్లగూడెం వద్ద గోదావరిలో ఐదుగురు గిరిజన మహిళలు గల్లంతయ్యారు. నదిలో చేపలు పట్టడానికి వెళ్లిన వారు నీళ్లలో పడి గల్లంతయ్యారు. వెంటనే అక్కడున్న వారి అరుపులు విని పోలీసులు, గజ ఈతగాళ్లకు స్థానికులు సమాచారం అందించారు.
వెంటనే పోలీసులు ఘటన స్థలంకు చేరుకున్నారు. గల్లంతైన వారు గొమ్ముకొత్తగూడెం గ్రామానికి చెందినవారిగా గుర్తించారు. గల్లంతైన వారిలోఇద్దరు మహిళలు లక్ష్మీ,భారతి, సుశీల ఇద్దరు పురుషులు బాలరాజు, రమేష్లు ఉన్నారు. వీరిలో ఇద్దరు మృత దేహాలు లభ్యమయ్యాయి. మిగిలిన వారికోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
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