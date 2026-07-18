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Polavaram Godavari tragedy: పోలవరంలో తీవ్ర విషాదం.. గోదావరి నదిలో ఐదుగురు మహిళలు గల్లంతు.. ఏంజరిగిందంటే..?.

Five women missing in yetapaka godavari: చేపలు పట్టడానికి వెళ్లిన ఐదుగురు మహిళలు గోదావరిలో గల్లంతయ్యారు.  దీనిపై సమాచారం అందు కొవడంతో పోలీసులు ఘటనస్థలంకు చేరుకున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 18, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 01:47 PM IST
Polavaram Godavari tragedy: పోలవరంలో తీవ్ర విషాదం.. గోదావరి నదిలో ఐదుగురు మహిళలు గల్లంతు.. ఏంజరిగిందంటే..?.
Image Credit: godavaririvertragedy

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Polavaram Godavari tragedy: పోలవరంలో తీవ్ర విషాదం.. గోదావరి నదిలో ఐదుగురు మహిళలు గల్లంతు.. ఏంజరిగిందంటే..?.
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