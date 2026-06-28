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East Godavari: కొంప ముంచిన బజ్జీలు.. ఏపీలో 23 మందికి అస్వస్థత.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Food poisoning in Andhra pradesh: బండిపై విక్రయించే బజ్జీలు తిని చాలా మంది స్థానికులు వాంతులు, విరేచనాలకు గురయ్యారు. వెంటనే దీనిపై స్థానికులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో చోటుచేసుకున్న  ఈ ఘటన స్థానికంగా  చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 28, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:36 PM IST
East Godavari: కొంప ముంచిన బజ్జీలు.. ఏపీలో 23 మందికి అస్వస్థత.. అసలేం జరిగిందంటే..?
Image Credit: apnews(File)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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