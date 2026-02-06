English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  ఏపీ
  East Godavari Tiger Video: హమ్మయ్య.. ఫైనల్‌గా దొరికేసిన ముప్పు తిప్పలు పెట్టిన పెద్ద పులి.. వీడియో ఇదే..

East Godavari Tiger Video: హమ్మయ్య.. ఫైనల్‌గా దొరికేసిన ముప్పు తిప్పలు పెట్టిన పెద్ద పులి.. వీడియో ఇదే..

Tiger reused in Andhra Pradesh: ఆరు రోజుల నుంచి ప్రజలకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా పెద్దపులి చుక్కలు చూపించింది. దీంతో జిల్లా ప్రజలు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని బిక్కు బిక్కు మంటూ గడిపారు. ఈ క్రమంలో తూర్పూగోదావరిలో పశువుల పాకలో నక్కిన పెద్దపులికి ఫారెస్ట్ సిబ్బంది గన్ తో ఇంజక్షన్ చేశారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 6, 2026, 08:23 PM IST
  • ఏపీలో దొరికిన పెద్దపులి..
  • ఊపిరిపీల్చుకున్న జిల్లా వాసులు..

East Godavari Tiger Video: హమ్మయ్య.. ఫైనల్‌గా దొరికేసిన ముప్పు తిప్పలు పెట్టిన పెద్ద పులి.. వీడియో ఇదే..

Forest officials team rescued a huge tiger in east Godavari: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఆరు రోజుల నుంచి తూర్పుగోదావరి జిల్లా వాసులకు పెద్దపులి కంటి మీద కునుకులేకుండా చేసింది. సమీపంలోని రాష్ట్రాల అడవుల్లో నుంచి పెద్దపులి దారితప్పి ఏపీలోని రాజమండ్రిలోకి ప్రవేశించింది. దీంతో  ప్రజలు ఇంట్లో నుంచి బైటకు రావద్దని అధికారులు జిల్లా వాసులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఏపీ ఫారెస్ట్ సిబ్బంది ఎంత కష్టపడ్డ కూడా పులి వారికి దొరక్కుండా పలు మార్లు తప్పించుకుంది. ఇక ఇలా కాదని ఫారెస్ట్ సిబ్బంది పూణె అటవీ సిబ్బంది  సహాయం తీసుకున్నారు. ఈ రోజు పెద్దపులి పొలాల గుండా రాయవరం మండలం కుర్మాపురం గ్రామంలో పాడైపోయిన ఇంట్లోకి వెళ్లినట్లు రైతులు గమనించారు.

వెంటనే ఫారెస్ట్ సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు.అప్పటికే ఏపీ ఫారెస్ట్ సిబ్బంది, పూణె టీమ్ తో కలిసి ఆ పాక చుట్టు  రౌండప్ చేశారు. దానిలో అప్పటికే పశువులు కూడా ఉన్నాయి. పెద్దపులి నక్కిన పాక మీద ఎక్కిన అధికారులు మెల్లగా గడ్డిని తీశారు. ఆతర్వాత ఆపరేషన్ ప్రకారం.. ఆ పెద్దపులి కోసం గన్ లో అప్పటికే ఇంజక్షన్ లను లోడ్ చేసుకున్నారు.

పెద్దపులి బైటకు రాగానే దాని మీద ఫైరింగ్ చేశారు.  ఐదు మత్తు గన్స్ తో పులిపై ఫారెస్ట్ సిబ్బంది ఫైర్ చేశారు.దీంతో అవి తాకడంతో పులి కొంత దూరం పరిగెత్తి పొలాల్లో పడిపోయింది. వెంటనే గుర్తించిన ఫారెస్ట్ సిబ్బంది పెద్దపులిని జాగ్రత్తగా ఇనుప కంచెలో షిఫ్ట్ చేశారు.ఈ మత్తు కొన్ని గంటల పాటు మాత్రమే ఉంటుంది.

మొత్తంగా పెద్దపులి చిక్కడంతో ఫారెస్ట్ అధికారులతో పాటు, ఆ ప్రాంత ప్రజలు హమ్మయ్య పెద్దపులి ప్రమాదం తప్పిందని ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. పెద్దపులిని పట్టుకొవడంతో తమ ప్రతిభ పాటావాలు ప్రదర్శించిన ఫారెస్ట్ సిబ్బందికి ప్రజలు ప్రత్యేంగా ధన్యవాదాలు చెబుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ ప్రమాదం రెస్క్యూకు చెందిన  వీడియో వైరల్ గా మారింది.

 

