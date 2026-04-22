Nadendla Bhaskara Rao died: మాజీ ముఖ్యమంత్రి నాదెండ్ల భాస్కర్ రావు కన్నుమూత..

Nadendla Bhaskara Rao No More: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో నాదెండ్ల భాస్కర్ రావు గురించి పెద్ద చరిత్రే ఉంది. అన్న ఎన్టీఆర్ తెలుగు దేశం పార్టీ పెట్టడానికి కర్త, కర్మ, క్రియగా వ్యవహరించారు. అంతేకాదు తెలుగు దేశం పార్టీ పెట్టిన కొత్తలో ఎన్టీఆర్ తర్వాత నెంబర్ టూ స్థానం ఈయనదే. ఇక 1984లో ఎన్టీఆర్ గుండె బైపాస్ సర్జరీ కోసం అమెరికా వెళ్లినపుడు పార్టీని చీల్చి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. ముందుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అండగా నిలుస్తుందనే హామితో సీఎం పీఠం ఎక్కారు. ఆ తర్వాత ఎన్టీఆర్.. ఈ విషయాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడం.. ఆపై కాంగ్రెస్ పార్టీ తన మద్ధతు ఉపసంహారించుకోవడంతో నాదెండ్ల భాస్కర్ రావు ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చింది. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో అతి తక్కువ కాలం ముఖ్యమంత్రిగా 1984 ఆగష్టు 16 నుంచి 1984 సెప్టెంబర్ 16 వరకు ఈ పదవిలో కొనసాగారు.
ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీతో రాజకీయ ప్రస్థానం మొదలు పెట్టిన ఈయన ఆ తర్వాత ఎన్టీఆర్ స్థాపించిన తెలుగు దేశం పార్టీలో కీలకంగా వ్యవహరించారు. అన్నగారికి వెన్నుపోటు ఎపిసోడ్ తర్వాత తిరిగి కాంగ్రెస్ గూటికి చేరుకున్నారు. చివర్లో మాత్రం భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరినా.. పెద్దగా యాక్టివ్ గా లేరు. ఈయన కుమారుడు నాదెండ్ల మనోహర్ ఏపీ మంత్రిగా ఉన్నారు. అంతేకాదు ఉమ్మడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో డిప్యూటీ స్పీకర్ గా.. స్పీకర్ గా పనిచేశారు. ఈయన మృతిపై రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు తమ సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతేకాదు వారి కుటుంబానికి సానుభూతి ప్రకటిస్తున్నారు.
నాదెండ్ల భాస్కర్ రావు అప్పటి మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో భాగంగా ఉన్న ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని గుంటూరులో 23 జూన్ 1935లో జన్మించారు. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ 11వ ముఖ్యమంత్రిగా అతి తక్కువ కాలం పనిచేశారు. అంతేకాదు ఈయన తెనాలి నుంచి శాసనసభ్యుడిగా పలుమార్లు ఎన్నికయ్యారు. అంతేకాదు 1978లో చెన్నారెడ్డి ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత ఎన్టీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాకా.. ఆయన క్యాబినేట్ లో ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గా పనిచేశారు. అంతేకాదు ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి ‘లా’ పూర్తి చేశారు. 1998లో 12వ లోక్ సభకు ఖమ్మం నుంచి ఎన్నికయ్యారు. ఆ తర్వాత రాజకీయంగా అంతగా యాక్టివ్ గా లేకపోయినా.. ఆ మధ్య విడుదైలన ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ లో తన పాత్రను తప్పుగా చూపించారని కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేసి మరోసారి వార్తల్లో వ్యక్తిగా నిలిచారు.
ఇక కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, శ్రేయోభిలాషులు, మిత్రులు, అభిమానులు లు అంతిమ నివాళులు అర్పించుకోవడానికి వీలుగా, ఆయన పార్థివ దేహాన్ని జూబిలీహిల్స్ లోని వారి ఇంట్లో ఉంచనున్నారు. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ లోని పంజాగుట్ట, హిందూ శ్మశానవాటికలో రేపు ఆయన అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నారు.
