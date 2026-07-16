YSR Congress Party: ఆంధ్రప్రదేశ్లో పాలన గాలికి ఎగిరిపోయిందని.. చంద్రబాబు పాలనలో ఎక్కడ చూసినా కుంభకోణాలేనని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. 'డీఎస్సీ కుంభకోణం, టీచర్లకు టెట్, ప్రశ్నిస్తే వేధింపులు. అక్రమ కేసులు, అరెస్టులు, సంక్షోభంలో వ్యవసాయం. కష్టాల్లో ఆక్వా రైతులు, సమస్యల్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు. విపరీతంగా అప్పులు. రాష్ట్రం అప్పులకుప్ప' అని కూటమి పాలన వైఫల్యాలు మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ తెలిపారు. వీటన్నింటినీ పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో గట్టిగా వినిపించాలని ఎంపీలకు సూచించారు.
తాడేపల్లిలోని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో వైఎస్సార్సీపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశం గురువారం నిర్వహించారు. ఈనెల 20వ తేదీ నుంచి జరగనున్న పార్లమెంటు వర్షాకాల సమావేశాల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై సమావేశంలో ఎంపీలతో కలిసి పార్టీ అధినేత వైఎస్ జగన్ చర్చించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల ప్రయోజనాలే ముఖ్యం అని.. వాటి కోసం గళం విప్పాలని ఎంపీలకు దిశానిర్దేశం చేశారు. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు ఇదివరకే మద్దతు ఇచ్చామని.. దాన్ని మరోసారి పునరుద్ఘాటిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
'ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పాలన గాలికి ఎగిరి పోయింది. ఎక్కడ చూసినా స్కాములే. డీఎస్సీ 2025 పోస్టుల భర్తీలో పెద్ద కుంభకోణం చోటుచేసుకుంది. పోటీ పరీక్ష రాయకుండానే ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం ఏమిటి? ఇంకా డీఎస్సీ పరీక్ష పేపర్ల లీక్పైనా అనేక అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. స్పోర్ట్స్ కోటా ఉద్యోగాల భర్తీలో అనేక అవకతవకలు జరిగాయి' అని చంద్రబాబు పాలనలో తప్పిదాలను సమావేశంలో మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ వివరించారు.
ఏపీలో అంతులేని అవినీతి పర్వం సాగుతోందని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ విమర్శించారు. రాష్ట్రంలో ఇష్టాను సారంగా భూముల పందేరం జరుగుతోందని.. దాదాపు రూ.5 వేల కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ భూములను లోకేష్ తోడల్లుడికి అప్పనంగా అప్పగించారని ఆరోపించారు. అమరావతి నిర్మాణంలో కూడా విపరీతమైన దోపిడీ జరుగుతోందని.. చదరపు అడుగుకు రూ.20 వేలకు పైగా ఖర్చు చేస్తున్నారని తెలిపారు. దేశంలో ఎక్కడా ఇలాంటి రేట్లు లేవని.. రోడ్ల నిర్మాణాల్లోనూ దోపిడీయే అని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ఆరోపణలు చేశారు.
'ప్రభుత్వ తప్పులను వెలికి తీస్తున్న.. ప్రశ్నిస్తున్న వారిపై వేధింపులకు దిగుతున్నారు. తప్పుడు కేసులు పెడుతున్నారు. సోషల్ మీడియా పేరిట చంద్రబాబు తీవ్ర అరాచకాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఎవరి మీదనైనా సరే కేసులు పెట్టి అరెస్టులు చేస్తున్నారు' అని కూటమి పాలనపై మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'టెట్ రూపంలో టీచర్ల ఇబ్బందులను కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్లాలి. టెట్ రాకముందు నుంచి టీచర్లుగా పని చేస్తున్న వారికి ఇప్పుడు టెట్ తప్పనిసరి చేయడం సరికాదు' అని పేర్కొన్నారు.
రాష్ట్రంలో ప్రజల ఆస్తులను పప్పుబెల్లాల్లా పంచి పెడుతున్నారని.. ప్రైవేటు పేరుతో ఎక్కడిక్కడ దోచిపెడుతున్నారని చంద్రబాబు పాలనపై మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. పోర్టులు, హార్బర్లు సహా పలు సంస్థల ప్రైవేటీకరణ దారుణం అని మండిపడ్డారు. 'దాదాపుగా పూర్తైన రామాయపట్నం పోర్టును ప్రైవేటుకు ఇవ్వడం అతి దారుణం. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో మొదలై దాదాపుగా నిర్మాణం పూర్తైన పోర్టును ప్రైవేటుకు ఇవ్వడం ఏమిటి? రూ.5 వేల కోట్ల విలువైన పోర్టును రూ.1,500 కోట్లకు ఇవ్వడం కుంభకోణం కాదా?' అని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ ప్రశ్నించారు.
'ఇష్టానుసారంగా భూముల కేటాయింపులు చేస్తున్నారు. ఇసుక, మద్యం, గనులు దేన్నీ వదలకుండా దోపిడీ చేస్తున్నారు. ప్రతిచోటా మాఫియా నడుస్తోంది' చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. అడ్డగోలుగా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అప్పులు చేస్తోందని.. అప్పుల్లో ప్రభుత్వం రికార్డులు సృష్టిస్తోందని మండిపడ్డారు. ఈ రెండేళ్లలో ఏకంగా రూ.3.6 లక్షల కోట్ల మేర అప్పు చేశారని.. పరిమితి లేకుండా విపరీతంగా అప్పు చేస్తున్నారని వివరించారు.ఔ
ఎఫ్ఆర్బీఎం చట్టాన్ని ఉల్లంఘించి మరీ అప్పులు చేస్తున్నా.. ఇన్ని అప్పులు చేసినా ప్రజలకు చేసింది శూన్యం అని చంద్రబాబు పాలనను మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ తీసి పడేశారు. సిండికేట్ కారణంగా ఆక్వా రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారని.. ఏ పంటకూ గిట్టుబాటు ధర లేక రైతులు చాలా నష్టపోతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వీటన్నింటినీ పార్లమెంటు ఉభయ సభల్లో లేవనెత్తాలని.. చంద్రబాబు ప్రభుత్వ అవినీతి వ్యవహారాలను ఎండగట్టాలని పార్టీ ఎంపీలకు వైఎస్ జగన్ దిశానిర్దేశం చేశారు.
సమావేశంలో వైఎస్సార్సీపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ నాయకుడు వైవీ సుబ్బారెడ్డి, ఎంపీలు మేడా రఘునాథ్రెడ్డి, గొల్ల బాబూరావు, పెద్దిరెడ్డి మిథున్రెడ్డి, గురుమూర్తి, వైఎస్ అవినాష్రెడ్డి, గుమ్మా తనూజారాణి పాల్గొనగా.. ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా మాజీ ఎంపీలు పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్, ఆళ్ల అయోధ్య రామిరెడ్డి హాజరయ్యారు.