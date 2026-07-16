Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /ఏపీలో పాలన గాలికెగిరిపోయింది.. చంద్రబాబు పాలనలో ఎక్కడ చూసినా స్కామ్‌లే: వైఎస్‌ జగన్‌

ఏపీలో పాలన గాలికెగిరిపోయింది.. చంద్రబాబు పాలనలో ఎక్కడ చూసినా స్కామ్‌లే: వైఎస్‌ జగన్‌

YS Jagan Alleges On Chandrababu Every Where Scams In AP: ఏపీలో ఎక్కడ చూసినా కుంభకోణాలేనని.. చంద్రబాబు పాలన గాలికి ఎగిరిపోయిందని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ విమర్శించారు. ఏపీలోని సమస్యలన్నింటిని పార్లమెంట్‌లో వినిపించాలని వైఎస్సార్‌సీపీ ఎంపీలకు వైఎస్‌ జగన్‌ దిశానిర్దేశం చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 16, 2026, 07:55 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:55 PM IST
ఏపీలో పాలన గాలికెగిరిపోయింది.. చంద్రబాబు పాలనలో ఎక్కడ చూసినా స్కామ్‌లే: వైఎస్‌ జగన్‌
Image Credit: YS Jagan

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. రేపే ఈహెచ్ఎస్ కార్డుల పంపిణీ..!!
telangana ehs health cards launch5 min ago
2
ISRO6 min ago
3
YS Jagan11 min ago
4
EHS premiums44 min ago
5
Shivlok Ke Kundakka Mandakka46 min ago