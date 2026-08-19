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YS Jagan: చంద్రబాబుపై యుద్ధానికి సిద్ధం కండి.. వచ్చే ఏడాదే నా పాదయాత్ర: వైఎస్‌ జగన్‌

YS Jagan Announces His Padayatra In Next Year: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సిద్ధమవ్వాలని.. సత్తా చాటాలని వైఎస్సార్‌సీపీ శ్రేణులకు ఆ పార్టీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌ ఆదేశించారు. వచ్చే ఏడాది తన పాదయాత్ర ఉంటుందని ప్రకటించారు. ఇక చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై యుద్ధానికి సిద్ధమని తెలిపారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 19, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:17 PM IST
YS Jagan: చంద్రబాబుపై యుద్ధానికి సిద్ధం కండి.. వచ్చే ఏడాదే నా పాదయాత్ర: వైఎస్‌ జగన్‌
Image Credit: YS Jagan Padayatra

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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