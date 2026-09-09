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YS Jagan Padayatra: దసరా నుంచే.. పాదయాత్రపై మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ సంచలన ప్రకటన

YS Jagan Announces Padayatra From September Or October 2027: కూటమి పాలనపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్న వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌ సంచలన ప్రకటన చేశారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో విజయమే లక్ష్యంగా పాదయాత్రను ప్రకటించారు. 2027 చివరి నెలల్లో ఉంటుందని తెలిపారు. తాడేపల్లిలో జరిగిన సమావేశంలో మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 09, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 03:23 PM IST
YS Jagan Padayatra: దసరా నుంచే.. పాదయాత్రపై మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ సంచలన ప్రకటన
Image Credit: YS Jagan

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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YS Jagan Padayatra: పాదయాత్రపై మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ సంచలన ప్రకటన
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