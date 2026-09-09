/YS Jagan Padayatra: దసరా నుంచే.. పాదయాత్రపై మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ సంచలన ప్రకటన

YS Jagan Padayatra: 'చూస్తుండగానే రెండున్నర ఏళ్లు గడిచాయి. చూస్తుండగానే మరో ఏడాది కూడా గడిచిపోతుంది. వచ్చే ఏడాది సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్ నుంచి నా పాదయాత్ర మొదలవుతుంది. పర్చూరు మీదుగా కూడా నా పాదయాత్ర సాగుతుంది' అని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ తెలిపారు. 'వైఎస్సార్సీపీ పాలనపై మన ప్రతి కార్యకర్త సగర్వంగా చెప్పుకోగలిగేలా.. ఏ ఇంటికైనా ధైర్యంగా వెళ్లగలిగేలా మన పాలన సాగింది' అని పేర్కొన్నారు. ఏ ఇంటికి అయినా వెళ్లి వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త గర్వంగా చెప్పుకునే పరిస్థితి ఉందని వెల్లడించారు.
బాపట్ల జిల్లా పర్చూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ వైఎస్సార్సీపీ స్ధానిక సంస్ధల ప్రజా ప్రతినిధులు, నాయకులు, ముఖ్య కార్యకర్తలతో బుధవారం తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వచ్చే ఏడాది సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్ నుంచి పాదయాత్ర ఉంటుందని ప్రకటన చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ పాలన, చంద్రబాబు పాలన మధ్య తేడా ప్రజలు గమనిస్తున్నారని.. ప్రతి ఇంట్లో అదే చర్చ జరుగుతోందని తెలిపారు.
'మ్యానిఫెస్టోకు ఒక అర్థం తీసుకొచ్చి. మొత్తం అమలు చేసిన చరిత్ర మనది. చంద్రబాబు ఏకంగా మ్యానిఫెస్టోతోపాటు ప్రతి ఇంటికి బాండ్లు కూడా పంపారు. ఎన్నికల తర్వాత మ్యానిఫెస్టో జాడ ఉండదు' అని టీడీపీపై వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ విమర్శలు చేశారు. తాము మ్యానిఫెస్టోను ఒక భగవద్గీత, ఖురాన్, బైబిల్లా భావించి 99 శాతం అమలు చేశామని.. ప్రతి మాటకు కట్టుబడి ఉన్నట్లు చెప్పుకొచ్చార. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నట్లు మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ప్రకటించారు.
'ఏటా బడ్జెట్ సమయంలోనే క్యాలెండర్ ప్రకటించి పథకాలు, కార్యక్రమాలు అమలు చేసిన ఘనత మనది. గతంలో ఎప్పుడూ అలా జరగలేదు. వ్యవస్థలో ఎప్పుడూ చూడని మార్పులు తీసుకొచ్చాం. రైతులు, పిల్లలు, మహిళలు, పేదలకు అందించే పథకాలు లంచాలు లేకుండా ఉండే పరిస్థితి ఉంటుందా? అన్న సందేహాలు తీర్చాం. ప్రతి 50 ఇళ్లకు వాలంటీర్, ప్రతి గ్రామంలో సచివాలయం ఏర్పాటు చేసి పాలన ఇంటి గడప వద్దే అందించాం. పూర్తి పారదర్శకంగా పథకాలు అమలు చేశాం' అని తన గురించి మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ చెప్పుకొచ్చారు.
'ప్రజలను చంద్రబాబు దగా చేశారు. ప్రజలను మోసం చేశాడు. ప్రతి ఇంటికి తన సంతకం, పవన్ సంతకంతో బాండ్లు పంపారు. మనం ఇచ్చిన పథకాలు మాత్రమే కాకుండా, మన కంటే ఇంకా మూడింతలు ఇస్తామని చెప్పారు' అని చంద్రబాబు పాలనపై వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ విమర్శించారు. కానీ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసం చేయలేదని.. చెప్పింది చేసిందని తెలిపారు. చంద్రబాబును నమ్మి మోసపోయామని.. తమ నాలుగువేళ్లు నోట్లోకి పోవడం లేదని ప్రజలు వాపోతున్నట్లు మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ చెప్పారు.
'చంద్రబాబు సీఎంగా ఉండగా.. ఎన్నికలు సాఫీగా సాగే అవకాశం లేదు. ఎవరు ప్రశ్నించినా అక్రమ కేసులు. అరెస్టులు. జైలుకు పంపడం. రోజుకో డ్రామా. రోజుకో నటన. డైవర్షన్ పాలిటిక్స్' అని వైఎస్ జగన్ విమర్శించారు. ఎన్నికలు సాఫీగా జరిగితే వైఎస్సార్సీపీదే విజయం అని ప్రకటించారు. ఎన్నికలు సాఫీగా జరగనివ్వకపోయినా గట్టిగా పోరాడదామని వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులకు మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ సూచించారు. స్థానిక ఎన్నికల్లో గట్టిగా నిలబడాలని సూచించారు.
'రేపు జరిగేది కురుక్షేత్ర సంగ్రామం. స్థానిక ఎన్నికల్లో వీరు చేసే అధికార దుర్వినియోగం, పోలీసు బలగాల ప్రయోగం.. వాటన్నింటిపై కసి వచ్చే సాధారణ ఎన్నికల్లో కనబడాలి. స్థానిక ఎన్నికలు కార్యకర్తల ఎన్నికలు. ప్రజలకు తోడుగా కార్యకర్తలు నిలబడతారు. వారికి తోడుగా మన పార్టీ నిలబడాలి' అని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ సూచించారు. దౌర్జన్యంతో ఎప్పుడూ పాలకులు రాజ్యం చేయలేరని గుర్తుంచుకోవాలని కూటమి ప్రభుత్వానికి హెచ్చరించారు. జరగబోయే కురుక్షేత్రంలో మీరంతా ప్రజలకు తోడుగా నిలబడాలని.. పోరాడాలని వైఎస్సార్సీపీ నాయకత్వానికి మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ సూచనలు చేశారు.