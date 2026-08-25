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YS Jagan: స్థానిక ఎన్నికలకు సిద్ధం కండి .. వైఎస్సార్‌సీపీ విజయం తథ్యం: వైఎస్‌ జగన్‌

YS Jagan Directions To YSRCP Cadre: స్థానిక ఎన్నికలకు వైఎస్సార్‌సీపీ శ్రేణులు పూర్తి సిద్ధంగా ఉండాలని ఆ పార్టీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ పిలుపునిచ్చారు. ఎన్నికలు ఎప్పుడు వచ్చినా వైఎస్సార్‌సీపీదే విజయం తథ్యం అని ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 25, 2026, 08:17 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 08:17 PM IST
YS Jagan: స్థానిక ఎన్నికలకు సిద్ధం కండి .. వైఎస్సార్‌సీపీ విజయం తథ్యం: వైఎస్‌ జగన్‌
Image Credit: YS Jagan

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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YS Jagan: స్థానిక ఎన్నికలకు సిద్ధం కండి .. వైఎస్సార్‌సీపీ విజయం తథ్యం: వైఎస్‌ జగన్‌
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