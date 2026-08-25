Local Body Elections: కూటమి ప్రభుత్వంపై ప్రజల్లో తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉందని.. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు స్వేచ్ఛగా జరిగితే కచ్చితంగా కూటమికి వ్యతిరేక ఓట్లు భారీగా పడతాయి. దీంతో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం తథ్యం' అని మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. స్థానిక ఎన్నికలకు వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు సిద్ధం కావాలని సూచించారు. ఎక్కడా ఏకగ్రీవ ఎన్నికలు జరగకూడదని.. వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు అన్నీ చోట్లపోటీ చేయాలని స్పష్టం చేశారు.
తాడేపల్లిలోని వైఎస్సార్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మంగళవారం పార్టీ రీజినల్ కోఆర్డినేటర్లు, జిల్లాల అధ్యక్షులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల కోఆర్డినేటర్లతో వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి సమావేశమయ్యారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సన్నద్ధతపై జరిగిన ఈ సమావేశంలో పార్టీ నాయకత్వానికి మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ దిశానిర్దేశం చేశారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై కీలక సూచనలు చేశారు.
'స్థానిక సంస్థల పదవులకు ప్రత్యక్ష ఎన్నికలకు ప్రభుత్వం మొగ్గు. కాబట్టి బలమైన అభ్యర్థులను రంగంలోకి దింపాలి. అప్పుడే మిగిలిన ప్రజాప్రతినిధుల పర్యవేక్షణ, బలం లభిస్తుంది' అని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ తెలిపారు. 'వెన్నుపోటు పార్టీ కూటమి రెండేళ్ల పాలనలో అన్నీ వైఫల్యాలే. కూటమి ప్రభుత్వంతో ఐదేళ్ల వైఎస్సార్సీపీ పాలనను పోల్చి చూస్తున్నారు. దీనిపై ఇప్పుడు ప్రతి ఇంట్లోనూ చర్చ జరుగుతోంది. ఇప్పుడు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా బలపడింది' అని వైఎస్సార్సీపీ వైఎస్ జగన్ పేర్కొన్నారు.
'స్థానిక ఎన్నికలకు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు పక్కా వ్యూహంతో వెళ్లాలి. ప్రతి నియోజకవర్గంలో లీగల్సెల్, మీడియాసెల్, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్పై చురుకైన పాత్ర పోషించాలి' అని పార్టీ శ్రేణులకు మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ సూచించారు. ప్రతి ఇంటా ప్రచార కార్యక్రమం చేసి చంద్రబాబు ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు వివరించాలని.. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ సంక్షేమ పాలనపై ప్రచారం చేయాలని చెప్పారు. బలమైన అభ్యర్థిని పోటీకి దింపాలని.. అందరితో మమేకమయ్యేలా ఎక్కడా అహంకార ధోరణి చూపరాదని దిశానిర్దేశం చేశారు.
'స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఐదు ప్రధాన అంశాలుగా ప్రచార కార్యక్రమం చేయాలి. చంద్రబాబు పాలన వైఫల్యాలు ఎండగట్టడం. వైఎస్సార్సీపీ ఐదేళ్ల ఏళ్ల పాలనలో సంక్షేమం, సంస్కరణ. ప్రజలకు చేసిన మేలు చెప్పడం. వైఎస్సార్సీపీ క్యాడర్ను ఉత్సాహవంతం చేసి ఎన్నికలకు సిద్ధం చేయడం' అని వైఎస్ జగన్ వెల్లడించారు. అన్ని చోట్లా ‘వెన్నుపోటు పార్టీ. వెన్నుపోటు పాలన’ పంపిణీ చేయాలని వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులకు వైఎస్ జగన్ సూచించారు.
'స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు పార్టీ కార్యకర్తల కోసం నిలబడాల్సిన ఎన్నికలు. ఎన్నికలు స్వేచ్ఛగా జరిగితే వెన్నుపోటు పార్టీ కూటమికి వ్యతిరేక ఓటు తప్పదని తేల్చి చెప్పారు. 'స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. వాటిని కూడా తీవ్రంగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. 44 లక్షల ఓట్లు గల్లంతయ్యాయని సర్ రిపోర్టు కూడా చెబుతోంది. స్థానిక ఎన్నికల్లో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లను న్యాయస్థానాలు కొట్టేస్తున్నాయి. తెలంగాణలో అదే జరిగింది. అయినా దానిపై చంద్రబాబు కావాలని జీఓ ఇచ్చి డ్రామా చేస్తున్నాడు' అని మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ విమర్శించారు.
'మ్యానిఫెస్టోను ఒక భగవద్గీత, ఖురాన్, బైబిల్లా భావించి 99 శాతం అమలు చేశాం. పూర్తి పారదర్శకతతో పాలించాం. ప్రతి 50 ఇళ్లకు ఒక వాలంటీర్ను నియమించి ఇంటి గడప వద్దే ప్రభుత్వ సేవలు అందించాం. ఎక్కడా అవినీతికి తావు లేకుండా ప్రభుత్వ పథకాలు అందించాం. ఆ విధంగా ఒక గొప్ప పాలన దేవుడి దయతో ఇవ్వగలిగాం' అని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ వివరించారు.