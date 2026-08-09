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YS Jagan: మెడికో ప్రియాంక మృతిపై మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ దిగ్భ్రాంతి.. చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఆగ్రహం

YSRCP Chief YS Jagan Mohan Reddy Express Condolence On Medico Priyanka Death: మెడికో విద్యార్థి ప్రియాంక మృతి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో తీవ్ర సంచలనం రేపుతోంది. ఆమె మృతిపై కూటమి ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేయడంతో మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మృతికి సంతాపం ప్రకటించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 09, 2026, 10:46 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 10:46 PM IST
YS Jagan: మెడికో ప్రియాంక మృతిపై మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ దిగ్భ్రాంతి.. చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఆగ్రహం
Image Credit: YS Jagan Mohan Reddy

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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YS Jagan: మెడికో ప్రియాంక మృతిపై మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ దిగ్భ్రాంతి.. చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఆగ్రహం
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