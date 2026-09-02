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YS Jagan: పోలవరం ప్రాజెక్టు నీళ్లు తెచ్చేశాం అని డప్పుకోవడం ఏమిటి? వైఎస్‌ జగన్‌

YS Jagan Question And Strong Counter To Chandrababu: పోలవరం ప్రాజెక్టు నీళ్లు తెచ్చేశాం అంటూ డప్పు కొట్టుకోవడం ఏమిటి? వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. దీనిపై ప్రచారం మాత్రం వేరే లెవల్‌ అని తెలిపారు. క్రెడిట్‌ కోసం ఆరాటం మాత్రం మీదా? ఇదేం మ్యాజిక్‌? అని చంద్రబాబును నిలదీశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 02, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 09:57 PM IST
YS Jagan: పోలవరం ప్రాజెక్టు నీళ్లు తెచ్చేశాం అని డప్పుకోవడం ఏమిటి? వైఎస్‌ జగన్‌
Image Credit: YS Jagan

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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YS Jagan: పోలవరం ప్రాజెక్టు నీళ్లు తెచ్చేశాం అని డప్పుకోవడం ఏమిటి? వైఎస్‌ జగన్‌
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