/YS Jagan: విద్యార్థి జీవితాన్ని నాశనం చేస్తున్న చంద్రబాబు మనిషా.. రాక్షసుడా?: వైఎస్‌ జగన్‌

Sidiri Appalaraju Son Bike Accident Case: 'బైక్ ప్రమాదంలో 18 ఏళ్ల విద్యార్థి జీవితాన్ని నాశనం చేస్తున్న చంద్రబాబు గడ్డి తింటున్నారా..? మనిషా? రాక్షసుడా..?' అని మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇదే టీడీపీ నాయకులు ఎవరైనా చేస్తే ఇలాగే శిక్షలు విధిస్తారా..? అని ప్రశ్నించారు. 'ఇదే శ్రీకాకుళం ఎమ్మెల్యే, పాతపట్నం ఎమ్మెల్యే ప్రమాదం చేస్తే ఈ కేసుల్లో ఎవరిని అరెస్టు చేశారు. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కోలా చేస్తే వ్యవస్థ బతకదు. చంద్రబాబు విష విత్తనాలు నాటుతున్నారు. అదే వ్యవస్థను నాశనం చేస్తున్నారు' అని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
శ్రీకాకుళం జిల్లా రణస్థలం మండలం పైడిభీమవరానికి చేరుకుని మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. అప్పలరాజు జైలుకు వెళ్లడంతో తాము ఉంటామని.. వైఎస్సార్సీపీ అండగా ఉంటుందని ఆ కుటుంబానికి మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ భరోసా ఇచ్చారు. అంతకుముందు విశాఖపట్నం నుంచి రోడ్డుమార్గంలో జగన్ శ్రీకాకుళం చేరుకున్నారు. దారిపొడవునా అభిమానులకు అభివాదం చేస్తూ ముందుకు సాగారు. ఆంక్షలు ఉన్నప్పటికీ పెద్దసంఖ్యలో అభిమానులు తరలివచ్చారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ధ్వజమెత్తారు. అక్రమ కేసులు పెట్టడమే చంద్రబాబు సర్కారు తెలిసిన పని.. కూటమి ప్రభుత్వం కక్ష సాధింపు చర్యలకు సీదిరి అప్పలరాజు అరెస్ట్ ఉదాహరణ అని వివరించారు.
అంపోలు జిల్లా జైలు వద్ద మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు గారి కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన వైయస్ జగన్ గారు.#YSJaganInSrikakulam#SadistChandraBabu pic.twitter.com/uDuuONSBti
— YSR Congress Party (@YSRCParty) July 30, 2026
'యాక్సిడెంట్ ఎవరూ కావాలని చేయరు. యాక్సిడెంట్ హత్య ఎలా అవుతుంది? గొర్రెల కాపరి ఎవరో కూడా వీరికి తెలియదు. దురదృష్టవశాత్తు జరిగిన ప్రమాదం. చిన్నపిల్లాడు చేసిన ప్రమాదానికి హత్య, కుట్ర కోణం ఆపాదించారు. బైక్ ప్రమాదం జరిగితే కుట్ర కోణం ఎక్కడుంది?' అని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ నిలదీశారు. అప్పలరాజు టెన్త్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్. చంద్రబాబు అప్పట్లో అభినందించారు కూడా. సీదిరి అప్పలరాజు సామాన్య కుటుంబం నుంచి వచ్చి మంత్రిగా ఎదిగారు. సీదిరిపై తప్పుడు కేసును బనాయించారు. టీడీపీకి చెందినవారు కూడా ప్రమాదం చేస్తే.. వారిపైనా ఇలాగే కుట్ర కేసులు పెడతారా?' మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ప్రశ్నించారు.
'మంచితనాన్ని చంద్రబాబు పూర్తిగా పాతరేశారు. పొరపాటున.. దురదృష్టవశాత్తూ బైక్ ప్రమాదం జరిగింది. అప్పలరాజు కుమారుడు పొరపాటునో.. దురదృష్టవశాత్తునో ప్రమాదం చేశాడు. అతడి కెరీర్ను నాశనం చేయాలనే ఉద్దేశంతో కూటమి ప్రభుత్వ పెద్దలు కుట్రలకు దిగారు. అప్పలరాజును కూడా ఇరికించారు' అని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ వివరించారు. 'అప్పలరాజు కుమారుడి భవిష్యత్తును నాశనం చేయాలని చూస్తున్నారు. చెడు విత్తనాలు నాటుతున్నారు. ఇవి వృక్షాలై వ్యవస్థను నాశనం చేస్తాయి. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే 108కు ఫోన్ చేసి.. సీపీఆర్ కూడా చేశాడు. రాష్ట్రంలో కక్ష సాధింపు చర్యలకు అప్పలరాజు అరెస్ట్ ఒక ఉదాహరణ' అని చంద్రబాబు పాలనపై వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. యాక్సిడెంట్ను హత్య కేసుగా మార్చి సీదిరి కుటుంబంపై కూటమి ప్రభుత్వం కుట్రలకు తెరలేపిందని విమర్శించారు.
'రాష్ట్రంలో కక్ష సాధింపు రాజకీయాలు జరుగుతున్నాయనే దానికి ఇదే నిదర్శనం. కనీసం మానవతా విలువలు లేకుండా మంచితనానికి పాతరేశారు. నీట్ రాసి.. తన తండ్రిలాగా డాక్టర్ అవ్వాలని అనుకున్నాడు సీదిరి కుమారుడు. తెలిసో తెలియకుండా యాక్సిడెంట్ చేశాడు. కానీ కేసును ట్విస్ట్ చేసి హత్య చేశాడని, కుట్ర చేసి సీదిరి కుటుంబాన్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు' అని చంద్రబాబుపై మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.
అనుకోని పరిస్థితుల్లో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగితే.. ఆ పిల్లాడి జీవితాన్ని నాశనం చేయాలని చూడటం ఎంతవరకు సరైంది అని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ ప్రశ్నించారు. 'బీసీల్లో సీదిరి మంచి నాయకుడు. చిన్న పిల్లాడు చేసిన యాక్సిడెంట్ను కుట్రగా.. హత్యగా చిత్రీకరించి సీదిరి కుటుంబాన్ని ఇరికించే కార్యక్రమం ఎంతవరకు ధర్మం' అని నిలదీశారు. అప్పలరాజును ఇబ్బంది పెట్టేలా తన కెరీర్ను నాశనం చేయాలని దుర్మార్గకపు ఆలోచన చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.