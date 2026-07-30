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YS Jagan: విద్యార్థి జీవితాన్ని నాశనం చేస్తున్న చంద్రబాబు మనిషా.. రాక్షసుడా?: వైఎస్‌ జగన్‌

YS Jagan Slams To Chandrababu A Head Sidiri Appalaraju Son Bike Accident Case: ఓ విద్యార్థి జీవితాన్ని నాశనం చేస్తున్న చంద్రబాబు మనిషా.. రాక్షసుడా? అని వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బైక్‌ ప్రమాదం హత్యకేసుగా ఎలా మారుతుందని.. కుట్రగా ఎలా చిత్రీకరిస్తారని ప్రశ్నించారు. సీదిరి అప్పలరాజు కుటుంబంపై చంద్రబాబు ప్రభుత్వం కక్ష తీర్చుకుంటోందని మండిపడ్డారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 30, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:23 PM IST
YS Jagan: విద్యార్థి జీవితాన్ని నాశనం చేస్తున్న చంద్రబాబు మనిషా.. రాక్షసుడా?: వైఎస్‌ జగన్‌
Image Credit: YS Jagan With Sidiri Appalaraju Family (Source: Zee Telugu News)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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YS Jagan: విద్యార్థి జీవితాన్ని నాశనం చేస్తున్న చంద్రబాబు మనిషా.. రాక్షసుడా?: వైఎస్‌ జగన్‌
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