English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • YS Jagan: వైఎస్ జగన్ కు తీవ్ర అస్వస్థత.. పులివెందులలో కార్యక్రమాలన్ని రద్దు.. అసలేం జరిగిందంటే..?

YS Jagan: వైఎస్ జగన్ కు తీవ్ర అస్వస్థత.. పులివెందులలో కార్యక్రమాలన్ని రద్దు.. అసలేం జరిగిందంటే..?

 YS Jagan suffering from Fever: మాజీ సీఎం జగన్ పులివెందులకు వెళ్లారు.  ఈ క్రమంలో ఆయన వైరల్ ఫీవర్ తో బాధపడుతుండటంతో విశ్రాంతి తీసుకొవాలని వైద్యులు సూచించారు. దీంతో ఈరోజు అన్ని కార్యక్రమాలురద్దు  చేసుకున్నట్లు చెప్పారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 24, 2025, 12:29 PM IST
  • జగన్ కు జ్వరం..
  • టెన్షన్ లో అభిమానులు..

Trending Photos

Bank Holidays: ఖాతాదారులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. ఈ వారం 6 రోజులు బ్యాంకులు బంద్‌..!
7
bank holidays december
Bank Holidays: ఖాతాదారులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. ఈ వారం 6 రోజులు బ్యాంకులు బంద్‌..!
Hyderabad: హైదరాబాద్ వాసులు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. ఆస్తి పన్నులపై జీహెచ్ఎంసీ బంపర్ ఆఫర్.. ఏకంగా 90 శాతం..
5
Hyderabad
Hyderabad: హైదరాబాద్ వాసులు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. ఆస్తి పన్నులపై జీహెచ్ఎంసీ బంపర్ ఆఫర్.. ఏకంగా 90 శాతం..
School Holidays: విద్యార్థులు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపటి నుండి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..!
5
School holidays
School Holidays: విద్యార్థులు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపటి నుండి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..!
Bank Holidays: వినియోగదారులకు అలర్ట్.. రేపు బ్యాంకులు క్లోజ్.. ఎందుకంటే..?
5
Tomorrow Bank Holiday
Bank Holidays: వినియోగదారులకు అలర్ట్.. రేపు బ్యాంకులు క్లోజ్.. ఎందుకంటే..?
YS Jagan: వైఎస్ జగన్ కు తీవ్ర అస్వస్థత.. పులివెందులలో కార్యక్రమాలన్ని రద్దు.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Former cm ys jagan suffering with fever in pulivendula: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ప్రస్తుతం పులివెందుల పర్యటనలో ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో  జగన్ ఇడుపుల పాయకు వెళ్లి ప్రత్యేకంగా ప్రార్థనలు చేయనున్నారు.  అదే విధంగా నియోజక వర్గం ప్రజలు, కార్యకర్తలతో భేటీ కావడంతో పాటు పలుకార్యక్రమాల్లో పాల్గొననున్నారు. అయితే.. జగన్ మంగళవారం పులి వెందులచేరుకున్నారు. ఆయన తీవ్ర అస్వస్థతకు గురికావడంతో వైద్యులు ప్రత్యేకంగా ఆయనకు టెస్ట్ లు చేశారు. మాజీ సీఎం తీవ్రమైన వైరల్ జ్వరంతో బాధపడుతున్నారని ఆయనకు విశ్రాంతి అవసరం అని వైద్యులు సూచించారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ క్రమంలో ఇవాళ జరగాల్సిన పులివెందుల పర్యటనకు సంబంధించిన అన్ని కార్యక్రమాలను ఆయన రద్దు చేసుకున్నట్లు వ్యక్తిగత సిబ్బంది తెలిపారు. దీనిపై వైసీపీ పార్టీ అధికార ట్విటర్ లో జగన్ ఆరోగ్యంపై ట్విట్ చేశారు.

Read more: Vaikunta Dwara Darshan: దయచేసి ఆ ప్రచారాలు నమ్మోద్దు.. వైకుంఠ ఏకాదశి దర్శనాలపై బీఆర్ నాయుడు కీలక ప్రకటన..

పులివెందుల పర్యటనలో భాగంగా చేపట్టాల్సిన కార్యక్రమాలను ఆయన ఆరోగ్యం పూర్తిగా కోలుకున్న తర్వాత తిరిగి నిర్వహిస్తారని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. వైఎస్ జగన్ త్వరగా కోలుకుని ప్రజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాలని పార్టీ శ్రేణులు, అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. మరోవైపు జగన్ అస్వస్థతపై అభిమానులు  ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

YS JaganPulivendulaformer cm ys jaganJagan suffering from feverAp politics

Trending News