YS Jagan: వైఎస్ జగన్ కు తీవ్ర అస్వస్థత.. పులివెందులలో కార్యక్రమాలన్ని రద్దు.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Former cm ys jagan suffering with fever in pulivendula: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ప్రస్తుతం పులివెందుల పర్యటనలో ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జగన్ ఇడుపుల పాయకు వెళ్లి ప్రత్యేకంగా ప్రార్థనలు చేయనున్నారు. అదే విధంగా నియోజక వర్గం ప్రజలు, కార్యకర్తలతో భేటీ కావడంతో పాటు పలుకార్యక్రమాల్లో పాల్గొననున్నారు. అయితే.. జగన్ మంగళవారం పులి వెందులచేరుకున్నారు. ఆయన తీవ్ర అస్వస్థతకు గురికావడంతో వైద్యులు ప్రత్యేకంగా ఆయనకు టెస్ట్ లు చేశారు. మాజీ సీఎం తీవ్రమైన వైరల్ జ్వరంతో బాధపడుతున్నారని ఆయనకు విశ్రాంతి అవసరం అని వైద్యులు సూచించారు.
ఈ క్రమంలో ఇవాళ జరగాల్సిన పులివెందుల పర్యటనకు సంబంధించిన అన్ని కార్యక్రమాలను ఆయన రద్దు చేసుకున్నట్లు వ్యక్తిగత సిబ్బంది తెలిపారు. దీనిపై వైసీపీ పార్టీ అధికార ట్విటర్ లో జగన్ ఆరోగ్యంపై ట్విట్ చేశారు.
పులివెందుల పర్యటనలో భాగంగా చేపట్టాల్సిన కార్యక్రమాలను ఆయన ఆరోగ్యం పూర్తిగా కోలుకున్న తర్వాత తిరిగి నిర్వహిస్తారని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. వైఎస్ జగన్ త్వరగా కోలుకుని ప్రజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాలని పార్టీ శ్రేణులు, అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. మరోవైపు జగన్ అస్వస్థతపై అభిమానులు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
