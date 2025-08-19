Former ias Vijay kumar filed petition against deputy cm pawan kalyan: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన మూవీ హరి హరవీరమల్లుమూవీ ఇటీవల విడుదలైంది.ఈ సినిమాను పవన్ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు. చాలా గ్యాప్ తర్వాత పవన్ అభిమానుల ముందుకు రావడంతో పాటు, పాన్ ఇండియారెంజ్ లో విడుదలైన సినిమా కావడంతో డిప్యూటీ సీఎం అభిమానులు ఈ సినిమాను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.
మరోవైపు పవన్ కళ్యాణ్ సైతం ..ఈ సినిమా కోసం గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా ప్రత్యేకంగా ప్రభుత్వ పనుల్ని పక్కన పెట్టి మరీ సినిమా ప్రమోషన్లలో యాక్టివ్ గా పాల్గొన్నారు. ఏపీతో పాటు, తెలంగాణలోను కూడా హరిహరవీరమల్లు మూవీ స్పెషల్ ఈశెంట్స్ లలో పాల్గొన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో.. తాజాగా.. పవన్ సినిమాపై.. ఏపీ హైకోర్టులో మాజీ ఐఏఎస్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
హరిహర వీరమల్లు సినిమా ప్రమోషన్ కోసం పవన్ కళ్యాణ్ ప్రభుత్వ నిధులు వాడుకున్నారంటూ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. అంతేకాకుండా.. దీనిపై సీబీఐతో అధికారులతో విచారణ జరిపించాలని మాజీ ఐఏఎస్ విజయ్ కుమార్ కోరారు.
ఈ క్రమంలో దీనిపై విచారించిన హైకోర్టు.. కేసు విచారణ జాబితాలో సీబీఐ, ఏసీబీ న్యాయవాదుల పేర్లు చేర్చాలని రిజిస్ట్రీకి ఆదేశాలు జారీచేశారు. మరోవైపు.. విచారణను వారం రోజులకు ఏపీ హైకోర్టు పిటిషన్ ను వాయిదా వేసింది. ప్రస్తుతం దీనిపై ఏపీలో పెనుదుమారం చెలరేగింది. కొంత మంది కావాలని కుట్రపూరితంగా పవన్ ను, ఆయన సినిమాను టార్గెట్ చేసి మరీ ప్రతిదాన్ని వివాదం చేస్తున్నారని జనసేన అభిమానులు దీనికి కౌంటర్ ఇస్లున్నారు.
