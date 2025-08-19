English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్‌కు ఊహించని ఝులక్... హరిహర వీరమల్లు మూవీపై ఏపీ హైకోర్టులో మాజీ ఐఏఎస్ పిటిషన్..

Former ias Petition On Hhvm movie: డిప్యూటీ సీఎం పవన్  కళ్యాణ్ సినిమా హరిహర వీరమల్లు మూవీకి అనుకొని విధంగా ట్విస్ట్ ఎదురైంది. మాజీ ఐఏఎస్ విజయ్ కుమార్ ఏకంగా ఏపీ హైకోర్టులో పిటిషన్ ను దాఖలు చేయడం ప్రస్తుతం వార్తల్లో నిలిచింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 19, 2025, 12:39 PM IST
  • పవన్ కు బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చిన మాజీ ఐఏఎస్..
  • పిటిషన్ ను వాయిదా వేసిన కోర్టు..

Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్‌కు ఊహించని ఝులక్... హరిహర వీరమల్లు మూవీపై ఏపీ హైకోర్టులో మాజీ ఐఏఎస్ పిటిషన్..

Former ias Vijay kumar filed petition against deputy cm pawan kalyan:  డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన మూవీ హరి హరవీరమల్లుమూవీ ఇటీవల విడుదలైంది.ఈ సినిమాను పవన్ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు. చాలా గ్యాప్ తర్వాత పవన్ అభిమానుల ముందుకు రావడంతో పాటు,  పాన్ ఇండియారెంజ్ లో విడుదలైన సినిమా కావడంతో డిప్యూటీ సీఎం అభిమానులు ఈ సినిమాను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.

మరోవైపు పవన్ కళ్యాణ్ సైతం ..ఈ సినిమా కోసం గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా ప్రత్యేకంగా ప్రభుత్వ పనుల్ని పక్కన పెట్టి మరీ సినిమా ప్రమోషన్లలో యాక్టివ్ గా పాల్గొన్నారు. ఏపీతో పాటు, తెలంగాణలోను కూడా హరిహరవీరమల్లు మూవీ స్పెషల్ ఈశెంట్స్ లలో పాల్గొన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో.. తాజాగా.. పవన్ సినిమాపై.. ఏపీ హైకోర్టులో మాజీ ఐఏఎస్  పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.

హరిహర వీరమల్లు సినిమా ప్రమోషన్ కోసం పవన్ కళ్యాణ్ ప్రభుత్వ నిధులు వాడుకున్నారంటూ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.  అంతేకాకుండా.. దీనిపై సీబీఐతో అధికారులతో విచారణ జరిపించాలని మాజీ ఐఏఎస్ విజయ్ కుమార్ కోరారు.

Read more: Telugu States Irrigation Projects: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు.. నిండిన ప్రాజెక్టులు..

ఈ క్రమంలో దీనిపై విచారించిన హైకోర్టు.. కేసు విచారణ జాబితాలో సీబీఐ, ఏసీబీ న్యాయవాదుల పేర్లు చేర్చాలని రిజిస్ట్రీకి ఆదేశాలు జారీచేశారు. మరోవైపు.. విచారణను వారం రోజులకు  ఏపీ హైకోర్టు పిటిషన్ ను వాయిదా వేసింది. ప్రస్తుతం దీనిపై ఏపీలో పెనుదుమారం చెలరేగింది. కొంత మంది కావాలని కుట్రపూరితంగా పవన్ ను, ఆయన సినిమాను టార్గెట్  చేసి మరీ ప్రతిదాన్ని వివాదం చేస్తున్నారని జనసేన అభిమానులు దీనికి కౌంటర్ ఇస్లున్నారు. 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

pawan kalyanFormer IAS Vijay KumarDeputy CM Pawan KalyanHari Hara Veera Mallu moviehhvm movie

