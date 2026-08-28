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Ambati Ram babu: మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుకు అస్వస్థత.. స్టంట్ వేసిన వైద్యులు..!

Ambati ram babu hospitalized: మంత్రి అంబటి రాంబాబును సన్నిహితులు హైదరాబాద్ లోని అపోలో ఆస్పత్రికి తరలించారు.  ఈ నేపథ్యంలో వైద్యులు స్టంట్  వేశారు. మరోవైపు వైసీపీ నేతలు తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 28, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:31 PM IST
Ambati Ram babu: మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుకు అస్వస్థత.. స్టంట్ వేసిన వైద్యులు..!
Image Credit: ambatirambabu(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Ambati Ram babu: మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుకు అస్వస్థత.. స్టంట్ వేసిన వైద్యులు..
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