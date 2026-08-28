/Ambati Ram babu: మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుకు అస్వస్థత.. స్టంట్ వేసిన వైద్యులు..!

Former minister Ambati rambabu hospitalized: వైసీపీ సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు ఒక్కసారిగా అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వెంటనే ఆయనను సన్నిహితులు హైదరాబాద్లోని అపోలో ఆసుపత్రికి తరలించారు. వెంటనే వైద్యులు యాంజియో గ్రామ్ పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత స్టంట్ వేయాలని సూచించారు. ప్రత్యేక పర్యవేక్షణలో వైద్యులు అంబటి రాంబాబుకు స్టంట్ వేశారు.
ఈ ప్రక్రియ సైతం విజయవంతమైందని సన్నిహితులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం అంబటి రాంబాబు అబ్జర్వేషన్ లో ఉన్నారు. మరోవైపు అంబటి రాంబాబు ఆస్పత్రి పాలయ్యారని విషయంతెలిసి.. వైసీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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