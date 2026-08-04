/Kodali Nani: ఆటలు ఆడలేని వారికి పేకాట పేరుతో డీఎస్సీలో ఉద్యోగాలు ఇచ్చేశారు: కొడాలి నాని

AP DSC Recruitment: 'రాష్ట్ర నిరుద్యోగ యువతకు కూటమి ప్రభుత్వం అన్యాయం చేసింది. డీఎస్సీలో స్పోర్ట్స్ 3 శాతం కోటాలో పెద్ద ఎత్తున అవకతవకలు జరిగాయి. అర్హత, సర్టిఫికెట్లు లేకపోయినా... పరీక్ష రాయని వారికి కూడా ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు. లోకేష్ నాయకత్వంలో జరిగిన డీఎస్సీలో అక్రమాలకు అడ్డూ అదుపు లేదు. ఆటలు ఆడడం రాని వారికి పేకాట పేరుతో ఉద్యోగాలు ఇచ్చేశారు' అని కొడాలి నాని తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. 2029లో వైఎస్ జగన్ ముఖ్యమంత్రి కాబోతున్నారని ప్రకటించారు.
గుడివాడలో డీఎస్సీ అక్రమాలపై వైఎస్సార్సీపీ సమావేశం నిర్వహించగా మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత బీఎడ్ పూర్తి చేసేలా అవకాశం కల్పించే పరిస్థితి కూడా ఉంది. ఎమ్మెల్యేని ముందు నియమించి 5 ఏళ్ల తర్వాత ఎన్నికలకు వెళ్లినట్లు డీఎస్సీ చేశారు. పంజాబ్లో టీచర్ పోస్టులు విక్రయించిన కేసులో ముఖ్యమంత్రి అరెస్టు అయ్యి, జైలు శిక్ష పడింది. అక్కడి కంటే ఏపీలో అక్రమాలు పెద్ద స్థాయిలో జరిగి దొరికిపోయారు' అని మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని విమర్శించారు. డీఎస్సీ అక్రమాలను ప్రజల దృష్టికి తీసుకెళ్లేందుకు రాష్ట్రవ్యాప్త నిరసనలు చేపడుతున్నామని తెలిపారు.
'అబద్ధాలు, మోసాలతో మళ్లీ అధికారంలోకి రావాలని చూస్తున్నారు. జరిగిన అక్రమాన్ని బయటపెడితే మీడియా కానీ మీడియాతో జగన్ను తిట్టిస్తున్నారు. బీహార్లో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడి 60 వేల మెజార్టీ సీటులో బీజేపీ 20 తేడాతో ఊడిపోయింది. ప్రజల తీర్పు స్పష్టం రాష్ట్రంలో కూడా అదే పరిస్థితి వస్తుంది' అని మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని జోష్యం చెప్పారు. నీట్ పేపర్ లీకేజ్లో 21 మంది విద్యార్థులు చనిపోయారని.. వారికి న్యాయం చేయమని కాక్రోచ్ పేరుతో ఉద్యమిస్తే ఉగ్రవాదులు, పక్క దేశం వారు ఉద్యమం చేస్తున్నారంటూ తిట్టించారని గుర్తుచేశారు. చివరకు కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఉద్యమానికి ప్రభుత్వం తలవంచిందని.. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనూ అదే వస్తుందని ప్రకటించారు. ఎవరూ భయపడాల్సిన అవసరం లేదని.. అక్రమాలపై పోరాటం కొనసాగుతుంది' అని వైఎస్సార్సీపీ సీనియర్ నాయకులు కొడాలి నాని స్పష్టం చేశారు.
ఆగస్టులో రైతులకు సాగునీరు దిక్కులేకపోయి ఉంటే సీఎం చంద్రబాబు మాత్రం ఎప్పుడో రావాల్సిన ఎండకాలంపై ఇప్పుడు సమీక్ష చేయడాన్ని కొడాలి నాని తప్పుబట్టారు. ఆక్వా రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని చెప్పారు. అధికార పార్టీ వేధింపులు, కుట్రలన్నింటిని ఎదుర్కొందామని.. వాటికి సిద్ధంగా ఉండాలని కార్యకర్తలకు సూచించారు. 2029లో వైఎస్ జగన్ ముఖ్యమంత్రి కాబోతున్నారని.. ఇప్పుడు ఎవరెవరు ఏమీ చేస్తున్నారో అప్పుడు పదింతలు అనుభవిస్తారని హెచ్చరించారు. జగన్ మోహన్ రెడ్డిని ఎవరూ ఏమీ చేయలేరని.. కుక్క మూతి ముఖాలు ఏం చేయలేరని ప్రకటించారు. జగన్కు వారికి నక్కకు నాగలోకానికి ఉన్న తేడా ఉందని వివరించారు.