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Kodali Nani: ఆటలు ఆడలేని వారికి పేకాట పేరుతో డీఎస్సీలో ఉద్యోగాలు ఇచ్చేశారు: కొడాలి నాని

Kodali Nani Allegation On AP DSC Recruitment: ఏపీ డీఎస్సీలో అనేక అక్రమాలు చోటుచేసుకున్నాయని.. నిరుద్యోగ యువతకు కూటమి ప్రభుత్వం తీవ్ర అన్యాయం చేసిందని మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని విమర్శించారు. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఉద్యమానికి మోదీ ప్రభుత్వం తలవంచిందని.. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలోనూ అదే వస్తుందని ప్రకటించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 04, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 05:13 PM IST
Kodali Nani: ఆటలు ఆడలేని వారికి పేకాట పేరుతో డీఎస్సీలో ఉద్యోగాలు ఇచ్చేశారు: కొడాలి నాని
Image Credit: Kodali Nani

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Kodali Nani: ఆటలు ఆడలేని వారికి పేకాట పేరుతో డీఎస్సీలో ఉద్యోగాలు ఇచ్చేశారు: కొడాలి నాని
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