Former minister Perni nani arguments with ci in Machilipatnam: ప్రస్తుతం ఏపీ లో కూటమి వర్సెస్ వైసీపీల మధ్య రాజకీయాలు పీక్స్ కు చేరాయి. గత ప్రభుత్వం పాలన వల్ల ఏపీ ఈ విధంగా అన్నిరంగాల్లో వెనక్కు వెళ్లిపోయిందని కూటమి విమర్శలు గుప్పిస్తుంది.
మరొవైపుఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హమీలు అడుతుంటే తమ నోరు మూయించడానికి అక్రమ కేసులు బనాయిస్తున్నారని మాజీ సీఎంజగన్, వైసీపీ నేతలు కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు.ఈ క్రమంలో నేతలు ఎక్కడ అవకాశం దొరికిన కూడా విమర్శలు గుప్పించుకుంటున్నారు. తాజాగా.. వైసీపీ మాజీ మంత్రి పేర్నినాని మచిలీపట్నంలో పీఎస్ లో ఏకంగా సీఐతో వాగ్వాదంకు దిగారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.
ఎస్ఐపై మండిపడ్డ మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని
మెడికల్ కాలేజీ ధర్నా కేసులో వైసీపీ కార్యకర్తలని రోజు స్టేషన్కి పిలిపించి వేధిస్తున్నారని మచిలీపట్టణం ఎస్ఐపై మండిపడ్డ మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని
వైసీపీ మచిలీపట్నం నగర అధ్యక్షుడు మేకల సుబ్బన్న అరెస్ట్
మాట్లాడాలని చెప్పి పీఎస్కు పిలిచి… pic.twitter.com/8ibRozbYva
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) October 10, 2025
మచిలీపట్నంలో ఇటీవల వైసీపీ శ్రేణులు అనుమతులు లేని నిరసనల్లో పాల్గొన్న కారణంగా పోలీసులు..పేర్ని నానితో సహా 400 మందికి 41ఏ నోటీసులు జారీ చేశారు. అయితే పోలీసుల నోటీసులకు సమాధానం ఇవ్వొద్దని వైసీపీ గ్రూపులో నగర అధ్యక్షులు మేకల సుబ్బన్న మెసేజ్ చేశారు.
ఈ క్రమంలో సుబ్బన్నను అధికారులు పీఎస్ కు పిలిపించారు. దీంతో పేర్నినాని రంగంలోకి దిగారు. ఇప్పటికే పలు మార్లు తమ నేతల్ని, కార్యకర్తల్ని పీఎస్ చుట్టు తిప్పారన్నారు. అదే విధంగా సీఐతో వాగ్వాదంకు దిగారు.
Read more: YSRCP: చంద్రబాబు పాలనపై వైఎస్సార్సీపీ యుద్ధం.. 45 రోజుల భారీ కార్యాచరణ
ఉరి వేస్తారా అంటూ మండిపడ్డారు. దీంతో పీఎస్ లో గందర గోళం వాతావరణం ఏర్పడింది. చివరకు పోలీసులు పలు సూచనలు చేసి వైసీపీ శ్రేణుల్ని పంపించి వేశారు.ఈ ఘటనతో మచిలీపట్నం పీఎస్ బైట ఉద్రిక్త వాతావరణం ఏర్పడింది. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.
