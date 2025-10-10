English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Perni Nani Video: ఏం ఉరితీస్తారా..?.. పీఎస్‌లో మాజీ మంత్రి సీఐతో పేర్నినాని వాగ్వాదం.. వీడియో వైరల్..

Perni Nani Video: ఏం ఉరితీస్తారా..?.. పీఎస్‌లో మాజీ మంత్రి సీఐతో పేర్నినాని వాగ్వాదం.. వీడియో వైరల్..

Perni nani heated arguments with ci:  మచిలీ పట్నంలో మాజీ మంత్రి పేర్నినాని హల్ చల్ చేశారు. ఏకంగా సీఐతో వాగ్వాదంకు దిగారు. ఉరితీస్తారా ఏంటీ.. అంటూ వాగ్వాదంకు దిగారు. ఎన్నిసార్లు స్టేషన్ చుట్టు తిప్పుకుంటారని మండిపడ్డారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 10, 2025, 05:16 PM IST
  • సీఐతో పేర్నినాని ఆగ్రహం..
  • మచిలీపట్నంలో రచ్చ..

Perni Nani Video: ఏం ఉరితీస్తారా..?.. పీఎస్‌లో మాజీ మంత్రి సీఐతో పేర్నినాని వాగ్వాదం.. వీడియో వైరల్..

Former minister Perni nani arguments with ci in Machilipatnam: ప్రస్తుతం ఏపీ లో కూటమి వర్సెస్ వైసీపీల మధ్య రాజకీయాలు పీక్స్ కు చేరాయి. గత ప్రభుత్వం పాలన వల్ల ఏపీ ఈ విధంగా అన్నిరంగాల్లో వెనక్కు వెళ్లిపోయిందని కూటమి విమర్శలు గుప్పిస్తుంది.

మరొవైపుఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హమీలు అడుతుంటే తమ నోరు మూయించడానికి అక్రమ కేసులు బనాయిస్తున్నారని మాజీ సీఎంజగన్, వైసీపీ నేతలు కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు.ఈ క్రమంలో నేతలు ఎక్కడ అవకాశం దొరికిన కూడా విమర్శలు గుప్పించుకుంటున్నారు. తాజాగా.. వైసీపీ మాజీ మంత్రి పేర్నినాని మచిలీపట్నంలో పీఎస్ లో ఏకంగా సీఐతో వాగ్వాదంకు దిగారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

 

మచిలీపట్నంలో ఇటీవల వైసీపీ శ్రేణులు అనుమతులు లేని నిరసనల్లో పాల్గొన్న కారణంగా పోలీసులు..పేర్ని నానితో సహా 400 మందికి 41ఏ నోటీసులు జారీ చేశారు. అయితే పోలీసుల నోటీసులకు సమాధానం ఇవ్వొద్దని వైసీపీ గ్రూపులో నగర అధ్యక్షులు మేకల సుబ్బన్న మెసేజ్ చేశారు.

ఈ క్రమంలో సుబ్బన్నను అధికారులు పీఎస్ కు పిలిపించారు. దీంతో పేర్నినాని రంగంలోకి దిగారు. ఇప్పటికే పలు మార్లు తమ నేతల్ని, కార్యకర్తల్ని పీఎస్ చుట్టు తిప్పారన్నారు. అదే విధంగా సీఐతో వాగ్వాదంకు దిగారు.

చంద్రబాబు పాలనపై వైఎస్సార్‌సీపీ యుద్ధం.. 45 రోజుల భారీ కార్యాచరణ

ఉరి వేస్తారా అంటూ మండిపడ్డారు. దీంతో పీఎస్ లో గందర గోళం వాతావరణం ఏర్పడింది. చివరకు పోలీసులు పలు సూచనలు చేసి వైసీపీ శ్రేణుల్ని పంపించి వేశారు.ఈ  ఘటనతో మచిలీపట్నం పీఎస్ బైట ఉద్రిక్త వాతావరణం ఏర్పడింది. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.

 

Perni NaniMachilipatnam Police StationPerni nani argument with ciAp politicsYSRCP vs TDP

