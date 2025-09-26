English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Perni nani Video: నీ తల్లిదండ్రుల మీద ఒట్టేస్తావా..?.. బాలకృష్ణ అసలు బండారం బైటపెట్టిన పేర్నినాని.. వీడియో ఇదే..

Perni nani fires on Balakrishna: ఏపీ అసెంబ్లీలో  బాలకృష్ణ మాట్లాడిన మాటలు ప్రస్తుతం ఏపీ రాజకీయాల్లో రచ్చగా మారాయి. దీనిపై ఇప్పటికే వైసీపీ మాజీ మంత్రులు, నేతలు  బాలకృష్ణను ఏకీపారేస్తున్నారు. తాజాగా.. మాజీ మంత్రి పేర్నినాని  బాలకృష్ణపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 26, 2025, 04:44 PM IST
  • బాలయ్యపై మండిపడిన పేర్నినాని..
  • జగన్ ను అంత మాట ఎలా అన్నవంటూ ఫైర్..

Trending Photos

Best Recharge Plan: BSNL యూజర్లు పండగ చేస్కోండి.. సింగిల్ రీఛార్జ్‌తో 11 నెలల వ్యాలిడిటీ.. రోజుకు 1.5GB డేటాతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్..!
5
BSNL New Recharge Plan
Best Recharge Plan: BSNL యూజర్లు పండగ చేస్కోండి.. సింగిల్ రీఛార్జ్‌తో 11 నెలల వ్యాలిడిటీ.. రోజుకు 1.5GB డేటాతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్..!
School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
5
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
Ameesha Patel: ఆ హీరోతో ఒక్కరాత్రి గడిపినా చాలు..పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
5
Ameesha patel
Ameesha Patel: ఆ హీరోతో ఒక్కరాత్రి గడిపినా చాలు..పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
OG 1st Day Premiers Collections Record: ‘ఓజీ’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ లోనే మరో సంచలన రికార్డు..
5
OG Premiers Records
OG 1st Day Premiers Collections Record: ‘ఓజీ’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ లోనే మరో సంచలన రికార్డు..
Perni nani Video: నీ తల్లిదండ్రుల మీద ఒట్టేస్తావా..?.. బాలకృష్ణ అసలు బండారం బైటపెట్టిన పేర్నినాని.. వీడియో ఇదే..

 Former minister Perni nani slams on mla Balakrishna: ఏపీ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం హిందుపురం ఎమ్మెల్యే నందమూరీ బాలకృష్ణ చేసిన కామెంట్లపై మాటల యుద్దం నడుస్తొంది.  వైసీపీ నేతలు, మాజీ మంత్రులు  బాలకృష్ణను ఏకీపారేస్తున్నారు. ఇప్పటికే అంబటి రాంబాబు ప్రపంచంలో అతి పెద్ద సైకో  బాలకృష్ణ అంటూ సోషల్ మీడియాలో ట్విట్ చేశారు. మరోవై తాజాగా..  బాలయ్య జగన్ పై సైకో అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలపై  మాజీ మంత్రి పేర్నినాని ఘాటుగా స్పందించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

గతంలో  బాలకృష్ణ తాను మంత్రిగా ఉండగా మాట్లాడలేదని  అంటున్నారు. నా తల్లితండ్రుల మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నా.. అఖండ సినిమా టిక్కెట్లు రేట్లు పెంచుకుంటాం జగన్ అపాయిట్మెంట్ కావాలని బాలకృష్ణ నాకు ఫోన్ చేసి అడిగాడన్నారు. దీనిపై ఇప్పుడు బాలయ్య మాట్లాడలేదని అంటున్నారు.  

నాకు ఫోన్ చేయలేదని బాలకృష్ణ వాళ్ల తల్లితండ్రుల మీద ఒట్టేసి చెప్పగలవా అంటూ.. పేర్నినాని సవాల్ విసిరారు. అదే విధంగా..   బాలకృష్ణ అఖండ సినిమా కోసం టికెట్లు పెంచుకుంటారని కాల్ చేసి  అడుతున్నారని  అప్పటి సీఎం తమ నేత జగన్ తో చెప్పగా ఆయన కూడా పాజిటివ్ గా స్పందించారని, సాయం కావాలిస్తే చేసిపెట్టమన్నరని అప్పటి విషయాన్ని గుర్తు చేశారు.

Read more:  Ambati Rambabu On Bala Krishna: ప్రపంచంలో అతి పెద్ద సైకో బాలకృష్ణ.!. సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన అంబటి రాంబాబు..

అదే విధంగా.. బాలయ్యకు.. దివంగత మహానేత వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి ఆరోజు ఎన్టీఆర్ ను గుర్తు చేసుకుని  వదిలేశారని, లేకపోయుంటే జైలు జీవితం గడపాల్సి వచ్చేదన్నారు. ఒకరి నుంచి మేలు పొందితే జీవితమంతా గుర్తుంచుకుంటారని, ఇంత పెద్ద సాయం చేసిన కుటుంబాన్ని అలాంటి మాటలు అనడానికి నోరు ఎలా వచ్చిందని బాలకృష్ణపై  పేర్నినాని ఏకీపారేశారు. మరోవైపు చిరంజీవి అభిమానులు సైతం బాలయ్య వ్యాఖ్యల్ని ఖండించారు. వెంటనే అసెంబ్లీలో  బాలకృష్ణ చిరుకు సారీ చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Perni NaniBalakrishnaAP assembly sessionnandamuri bala krishnaYS Jagan

Trending News