Perni nani Video: నీ తల్లిదండ్రుల మీద ఒట్టేస్తావా..?.. బాలకృష్ణ అసలు బండారం బైటపెట్టిన పేర్నినాని.. వీడియో ఇదే..

Former minister Perni nani slams on mla Balakrishna: ఏపీ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం హిందుపురం ఎమ్మెల్యే నందమూరీ బాలకృష్ణ చేసిన కామెంట్లపై మాటల యుద్దం నడుస్తొంది. వైసీపీ నేతలు, మాజీ మంత్రులు బాలకృష్ణను ఏకీపారేస్తున్నారు. ఇప్పటికే అంబటి రాంబాబు ప్రపంచంలో అతి పెద్ద సైకో బాలకృష్ణ అంటూ సోషల్ మీడియాలో ట్విట్ చేశారు. మరోవై తాజాగా.. బాలయ్య జగన్ పై సైకో అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలపై మాజీ మంత్రి పేర్నినాని ఘాటుగా స్పందించారు.
నా తల్లితండ్రుల మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నా.. అఖండ సినిమా టిక్కెట్లు రేట్లు పెంచుకుంటాం జగన్ అపాయిట్మెంట్ కావాలని బాలకృష్ణ నాకు ఫోన్ చేసి అడిగాడు
నాకు ఫోన్ చేయలేదని బాలకృష్ణ వాళ్ల తల్లితండ్రుల మీద ఒట్టేసి చెప్పగలవా
గతంలో బాలకృష్ణ తాను మంత్రిగా ఉండగా మాట్లాడలేదని అంటున్నారు. నా తల్లితండ్రుల మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నా.. అఖండ సినిమా టిక్కెట్లు రేట్లు పెంచుకుంటాం జగన్ అపాయిట్మెంట్ కావాలని బాలకృష్ణ నాకు ఫోన్ చేసి అడిగాడన్నారు. దీనిపై ఇప్పుడు బాలయ్య మాట్లాడలేదని అంటున్నారు.
నాకు ఫోన్ చేయలేదని బాలకృష్ణ వాళ్ల తల్లితండ్రుల మీద ఒట్టేసి చెప్పగలవా అంటూ.. పేర్నినాని సవాల్ విసిరారు. అదే విధంగా.. బాలకృష్ణ అఖండ సినిమా కోసం టికెట్లు పెంచుకుంటారని కాల్ చేసి అడుతున్నారని అప్పటి సీఎం తమ నేత జగన్ తో చెప్పగా ఆయన కూడా పాజిటివ్ గా స్పందించారని, సాయం కావాలిస్తే చేసిపెట్టమన్నరని అప్పటి విషయాన్ని గుర్తు చేశారు.
అదే విధంగా.. బాలయ్యకు.. దివంగత మహానేత వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి ఆరోజు ఎన్టీఆర్ ను గుర్తు చేసుకుని వదిలేశారని, లేకపోయుంటే జైలు జీవితం గడపాల్సి వచ్చేదన్నారు. ఒకరి నుంచి మేలు పొందితే జీవితమంతా గుర్తుంచుకుంటారని, ఇంత పెద్ద సాయం చేసిన కుటుంబాన్ని అలాంటి మాటలు అనడానికి నోరు ఎలా వచ్చిందని బాలకృష్ణపై పేర్నినాని ఏకీపారేశారు. మరోవైపు చిరంజీవి అభిమానులు సైతం బాలయ్య వ్యాఖ్యల్ని ఖండించారు. వెంటనే అసెంబ్లీలో బాలకృష్ణ చిరుకు సారీ చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
