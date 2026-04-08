Rk roja says political stress brings her bp and diabetes: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో రాజకీయాలు పీక్స్ కు చేరాయి. అమరావతి రాజధాని చట్టబద్దతపై బిల్ పాసైంది. దీనికి రాష్ట్రపతి కూడా ఆమోదం తెలిపారు.ఈక్రమంలో ఇది తెలుగు ప్రజలు సాధించిన విజయంగా కూటమి సర్కారు చెబుతుంది. మరోవైపు వైసీపీ మాత్రం కూటమి అమరావతి చట్టబద్దతపై తమన నిరసనలు తెలియజేస్తుంది. మరొవైపు ఇటీవల వైసీపీ మాజీ మంత్రి నగరి ఎమ్మెల్యే రోజా కూటమి ప్రభుత్వంపై ఎక్కడ చాన్స్ దొరికిన ఉతికి ఆరేస్తున్నారు. టీటీడీ చైర్మన్ వివాదం నేపథ్యంలో కూటమిపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. అంతే కాకుండా.. ఇటీవల ఏబీఎన్ ఆంధ్ర జ్యోతిలో అసత్య కథనాలపై కూడా తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.
ఈ క్రమంలో ఆర్కే రోజా తన రాజకీయ ప్రయాణంపై చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఆర్కే రోజా మాట్లాడుతూ తాను.. రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎదుర్కొన్న ఆరోగ్య సవాళ్లు, ప్రస్తుత రాజకీయ పరిణామాలపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. పదవీకాలం పూర్తి చేసుకున్న వైసీపీ సర్పంచ్లను నగరిలోని తన నివాసంలో ఆమె సన్మానించారు. ఈ నేపథ్యంలో రోజా మాట్లాడుతూ.. రాజకీయాలు అంటేనే మానసిక ఒత్తిడితో కూడుకున్నవని రోజా పేర్కొన్నారు. తాను మొదటిసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచినప్పుడు బీపీ సమస్య వచ్చిందని, ఆ తర్వాత మరల రెండోసారి గెలిచిన తర్వాత షుగర్ బారిన పడ్డానని తన సిట్యువేషన్ గురించి చెప్పారు.
ముఖ్యంగా అపోసిషన్ పార్టీలపై ఆరోపణలు, తమపై వచ్చిన ఆరోపణలకు కౌంటర్ లు ఇస్తు తరచుగా వైసీపీ ఫైర్ బ్రాండ్ రోజా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆర్కే రోజా తరచుగా కూటమిపై తనదైన స్టైల్ లో విరుచుకు పడుతుంటారు. అంతే కాకుండా గతంలో కూటమి నేతలు చెప్పినట్లు అసత్య హమీలు, అబద్దపు ప్రచారాలు తాము చేయలేకపోయామన్నారు. అందుకే ఓటమి పాలయ్యామని అన్నారు.
మరోవైపు వైసీపీ సర్పంచ్లు గర్వంగా ప్రజల్లో తిరిగేలా పనులు చేశారని, రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మళ్లీ పార్టీ సత్తా చాటాలని పిలుపునిచ్చారు. రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మళ్లీ వైసీపీ పార్టీ సత్తా ఏంటో చాటాలని పిలుపునిచ్చారు. అబద్ధపు హమీలతో గెలిచిన వారికి ప్రజలే సరైన విధంగా బుద్ధి చెబుతారని రోజా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
