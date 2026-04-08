Rk Roja: ఎమ్మెల్యే అయ్యాకే బీపీ, షుగర్‌లు.. వైసీపీ ఫైర్ బ్రాండ్ ఆర్కే రోజా సంచలన వ్యాఖ్యలు..

rk roja fires on ap cm Chandrababu naidu: గత వైసీపీ పాలనలో జగన్ నేతృత్వంలో ఏపీలో అభివృద్ధి అంటే ఏమిటో చేసి చూపించామని మాజీ మంత్రి ఆర్కే రోజా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కానీ కూటమిలా తాము అసత్యాపు హమీలు ఇవ్వడంలో  విఫలమయ్యామని అన్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రజల్ని మోసం చేసి కూటమి గద్దెనెక్కిందని తీవ్రస్థాయిలో రోజా ధ్వజమెత్తారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 8, 2026, 01:18 PM IST
Tim David: ఒక్క ప‌రుగు తేడాతో ప్ర‌పంచ రికార్డును కోల్పోయిన ఆర్సీబీ విధ్వంసకర ప్లేయర్ టిమ్ డేవిడ్‌..!
5
Tim David: ఒక్క ప‌రుగు తేడాతో ప్ర‌పంచ రికార్డును కోల్పోయిన ఆర్సీబీ విధ్వంసకర ప్లేయర్ టిమ్ డేవిడ్‌..!
Best Career for Girls: ఇంటర్ తర్వాత అమ్మాయిలకు బెస్ట్ ఆప్షన్.. నర్సింగ్ కోర్సులతో లక్షల్లో జీతం, విదేశీ అవకాశాలు!
7
Best Career for Girls: ఇంటర్ తర్వాత అమ్మాయిలకు బెస్ట్ ఆప్షన్.. నర్సింగ్ కోర్సులతో లక్షల్లో జీతం, విదేశీ అవకాశాలు!
Health Checkup: హెల్త్ చెక్ చేయడానికి డాక్టర్ అవసరం లేదు.. ఇంట్లోనే ఈ 6 టెస్టులు చాలు!
7
Health Checkup: హెల్త్ చెక్ చేయడానికి డాక్టర్ అవసరం లేదు.. ఇంట్లోనే ఈ 6 టెస్టులు చాలు!
Malti Chahar Bikini: బికినీలో క్రికెటర్ దీపక్ చాహర్ సోదరి..ఇంటర్నెట్ హీటెక్కే అందాలతో అదరహో!
7
Malti Chahar Bikini: బికినీలో క్రికెటర్ దీపక్ చాహర్ సోదరి..ఇంటర్నెట్ హీటెక్కే అందాలతో అదరహో!
Rk roja says political stress brings her bp and diabetes: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో రాజకీయాలు పీక్స్ కు చేరాయి. అమరావతి రాజధాని చట్టబద్దతపై బిల్ పాసైంది. దీనికి రాష్ట్రపతి కూడా ఆమోదం తెలిపారు.ఈక్రమంలో ఇది తెలుగు ప్రజలు సాధించిన విజయంగా కూటమి సర్కారు చెబుతుంది. మరోవైపు వైసీపీ మాత్రం కూటమి అమరావతి చట్టబద్దతపై తమన నిరసనలు తెలియజేస్తుంది. మరొవైపు ఇటీవల వైసీపీ మాజీ మంత్రి నగరి ఎమ్మెల్యే రోజా కూటమి ప్రభుత్వంపై ఎక్కడ చాన్స్ దొరికిన ఉతికి ఆరేస్తున్నారు. టీటీడీ చైర్మన్ వివాదం నేపథ్యంలో కూటమిపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. అంతే కాకుండా.. ఇటీవల  ఏబీఎన్ ఆంధ్ర జ్యోతిలో అసత్య కథనాలపై కూడా తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.

ఈ క్రమంలో  ఆర్కే రోజా తన రాజకీయ ప్రయాణంపై చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఆర్కే రోజా మాట్లాడుతూ తాను.. రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎదుర్కొన్న ఆరోగ్య సవాళ్లు, ప్రస్తుత రాజకీయ పరిణామాలపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. పదవీకాలం పూర్తి చేసుకున్న వైసీపీ సర్పంచ్‌లను నగరిలోని తన నివాసంలో ఆమె సన్మానించారు. ఈ నేపథ్యంలో రోజా మాట్లాడుతూ.. రాజకీయాలు అంటేనే మానసిక ఒత్తిడితో కూడుకున్నవని రోజా పేర్కొన్నారు. తాను మొదటిసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచినప్పుడు బీపీ సమస్య వచ్చిందని, ఆ తర్వాత మరల రెండోసారి గెలిచిన తర్వాత షుగర్ బారిన పడ్డానని తన సిట్యువేషన్ గురించి చెప్పారు.

ముఖ్యంగా అపోసిషన్ పార్టీలపై ఆరోపణలు, తమపై వచ్చిన ఆరోపణలకు కౌంటర్ లు ఇస్తు తరచుగా వైసీపీ ఫైర్ బ్రాండ్ రోజా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆర్కే రోజా తరచుగా కూటమిపై తనదైన స్టైల్ లో విరుచుకు పడుతుంటారు. అంతే కాకుండా గతంలో కూటమి నేతలు చెప్పినట్లు అసత్య హమీలు, అబద్దపు ప్రచారాలు తాము చేయలేకపోయామన్నారు. అందుకే ఓటమి పాలయ్యామని అన్నారు.

Read more: Tirumala Luggage bag Video: తిరుమలకు వెళ్లక ముందే భక్తుడి నిలువు దోపిడి.!.. లగేజీ కౌంటర్ లోని బ్యాగ్‌లో డబ్బులు మాయం.. వీడియో..

మరోవైపు  వైసీపీ సర్పంచ్‌లు గర్వంగా ప్రజల్లో తిరిగేలా పనులు చేశారని, రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మళ్లీ పార్టీ సత్తా చాటాలని పిలుపునిచ్చారు. రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మళ్లీ వైసీపీ పార్టీ సత్తా ఏంటో చాటాలని పిలుపునిచ్చారు. అబద్ధపు హమీలతో  గెలిచిన వారికి ప్రజలే సరైన విధంగా బుద్ధి చెబుతారని రోజా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

