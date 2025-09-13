Rk Roja VS Pawan Kalyan: పవన్‌ ఎప్పుడో ఓసారి ఊగిపోవడం కాదు.!. డిప్యూటీ సీఎంపై మాజీ మంత్రి రోజా సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Rk roja shocking comments on deputy cm pawan kalyan: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో రాజకీయాలు మరోసారి హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ఇటీవల ఏపీ కూటమి ప్రభుత్వం పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్టనర్ షిప్ లో భాగంగా.. మెడికల్ కాలేజీల్ని డెవలప్ మెంట్ చేస్తామని ప్రపోజల్ తీసుకొచ్చింది.దీన్ని వైసీపీ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండించింది. ఒకవైపు టెండర్ లు పెడితే, ఎవరైన వచ్చిన సరే.. తాము ప్రభుత్వంలోకి వచ్చాక దీన్ని రద్దు చేస్తామని జగన్ ఇప్పటికే మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. దీనిపై కూటమి ప్రభుత్వం కూడా కౌంటర్ లు ఇచ్చింది.
అయితే.. తాజాగా.. మాజీ మంత్రి ఆర్కే రోజా మరోసారి చంద్రబాబు పాలనపై, కూటమి సర్కారు తీరుపై తీవ్రస్థాయిలో ఎద్దేవా చేశారు.ఈ క్రమంలో మాజీ మంత్రి రోజా మాట్లాడుతూ.. ఏపీలో అరాచక పాలన నడుస్తుందన్నారు . రైతులు ముఖ్యంగా యూరియా కోరతతో రోడ్ల మీదకు వస్తున్న కూడా చంద్రబాబు ఏంచేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.
మరోవైపు పవన్ కళ్యాణ్ పై మండిపడుతూ.. పవన్ ను గెల్పించినందుకు ప్రజలు సిగ్గుపడుతున్నారన్నారు. అంతే కాకుండా.. తన సొంత నియోజక వర్గంలో యువతులపై అత్యాచారాలు జరిగిన, నిరుద్యోగ భృతి రాకున్న యూరియా కోరత ఉన్న పవన్ ఇవేమి పట్టించుకోవడంలేదన్నారు. ఆయనకు రావాల్సిన ప్యాకేజీ మాత్రం వచ్చేలా చూసుకుంటున్నాడరి తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. పాలనను గాలికొదిలేసి, ప్రజాధనంలో సినిమాలు, షూటింగ్ లు అంటూ పవన్ తిరుగుతున్నాడని రోజా విరుచుకు పడ్డారు.
ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన ‘సూపర్ సిక్స్’ హామీలు సూపర్ ఫ్లాప్ అయ్యాయని, అబద్ధాలు చెప్పి చంద్రబాబు అధికారంలోకి వచ్చారని ఆమె ఆరోపించారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు ఒక్క హామీని కూడా నెరవేర్చలేదని విమర్శించారు. మరోవైపు.. మెడికల్ కాలేజీల విషయంలో మంత్రులు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని రోజా దుయ్యబట్టారు.
హోంమంత్రి అనిత మెడికల్ కాలేజీలపై చూపించింది ప్రజెంటేషన్ కాదని, అది ఆమె ఫ్రస్టేషన్ అంటూ ఏకీపారేశారు. చంద్రబాబు తన సుదీర్ఘ పాలనలో ఒక్క మెడికల్ కాలేజీ కూడా కట్టలేదని ఆమె గుర్తుచేశారు. ప్రభుత్వాన్ని ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే వారిపై అక్రమ కేసులు బనాయిస్తున్నారని రోజా మండిపడ్డారు. చంద్రబాబు. లోకేశ్ మెప్పు పొందడం కోసమే మంత్రులు సిగ్గులేకుండా అబద్ధాలు చెబుతున్నారని మండిపడ్డారు.
