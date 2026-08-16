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RK Roja: దేశంలోనే చంద్రబాబు లాంటి డర్టీ పొలిటీషియన్ ఎవరూ లేరు: ఆర్‌కే రోజా

RK Roja Slams To Chandrababu He Is Dirty Politician In India: దేశంలో చంద్రబాబు అంత డర్టీ పొలిటీషియన్‌ ఎవరూ లేరని వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకురాలు, మాజీ మంత్రి ఆర్‌కే రోజా తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఓటుకు నోటు పరిచయం చేసింది చంద్రబాబేనని ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబుపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 16, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 06:35 PM IST
RK Roja: దేశంలోనే చంద్రబాబు లాంటి డర్టీ పొలిటీషియన్ ఎవరూ లేరు: ఆర్‌కే రోజా
Image Credit: RK Roja

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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RK Roja: దేశంలోనే చంద్రబాబు లాంటి డర్టీ పొలిటీషియన్ ఎవరూ లేరు: ఆర్‌కే రోజా
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