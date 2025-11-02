Jogi Ramesh: జోగి రమేష్‌ అరెస్ట్‌.. కల్తీ మద్యం కేసులో వైసీపీ నేత, మాజీ మంత్రి..!

Jogi Ramesh Arrest: కల్తీ మద్యం కేసులో కొరడా ఝులిపిస్తోంది ఏపీ ప్రభుత్వం. తాజాగా వైసీపీ నేత, మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ కల్తీ మద్యం కేసులో అరెస్ట్ అయ్యారు. ఈ ఉదయం తెల్లవారుజామున ఆయన ఇంటికి చేరుకున్న సీట్, ఎక్సైజ్ అధికారులు ఆయనకు ముందుగా నోటీసులు జారీ చేసి ఆ తర్వాత అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో A1 గా ఉన్న జనార్ధన్ ఇచ్చిన కీలక ఆధారాల ఆధారంగా జోగి రమేష్ ని అరెస్ట్ చేశారు. ముందస్తుగా ఆయన అరెస్టుకు అంతా రంగం సిద్ధం చేసినట్లు సమాచారం. ఆ తర్వాత ఆయన అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే తనను అక్రమంగా అరెస్టు చేశారని జోగి రమేష్ ఆరోపించారు.
బీసీ నేత, మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ గారిని అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు.
బీసీలంటే ఎందుకు @ncbn నీకు ఇంత కడుపుమంట?#SadistChandraBabu pic.twitter.com/pzIJHZrRey
— YSR Congress Party (@YSRCParty) November 2, 2025
కల్తీ మద్యం కేసులో మాజీ మంత్రికి అరెస్ట్ చేయడానికి ఇబ్రహీంపట్నంలోని ఆయన ఇంటికి ఉదయాన్నే సీట్, ఎక్సైజ్ అధికారులు వెళ్లారు. ఆయనతోపాటు అనుచరుడు రాముని కూడా పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. జోగి రమేష్ ప్రోద్బలంతోనే నకిలీ మద్యం విక్రయాలు చేపట్టినట్లు A1 గా ఉన్న జనార్దన్ రావు వాంగ్మూలం ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలోనే పోలీసులు జోగి రమేష్ను అరెస్టు చేశారు. అరెస్టు చేస్తారన్న సమాచారంతో వైసీపీ శ్రేణులు, కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున ఆయన ఇంటికి చేరుకొని అధికారులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. ఆ ప్రాంతమంతా ఒక్కసారిగా టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. ఇప్పటికే జోగి రమేష్ అనుచరుడు రాముని కూడా పోలీసులు విజయవాడకి తరలించారు.
Read more: రేపటి నుంచి అన్నీ కాలేజీల నిరవధిక బంద్.. తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి అల్టిమేటం..!
Read more: దారుణం.. వికారాబాద్ జిల్లాలో నలుగురిని నరికి చంపిన వ్యక్తి..! చివరికి ఏమైందంటే?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.