  • Jogi Ramesh: జోగి రమేష్‌ అరెస్ట్‌.. కల్తీ మద్యం కేసులో వైసీపీ నేత, మాజీ మంత్రి..!

Jogi Ramesh Arrest: కల్తీ మద్యం కేసులో వైసీపీ నేత, మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ అరెస్టు అయ్యారు. ఈ ఉదయం ఆయన ఇంటికి చేరుకున్న సీట్, ఎక్సైజ్ అధికారులు ఆయనకు ముందుగా నోటీసులు ఇచ్చారు. అనంతరం ఆయన్ను అరెస్టు చేసి తీసుకెళ్లారు. ఇబ్రహీంపట్నం నుంచి ఆయన్ని తీసుకెళ్తున్న దృశ్యాలు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 2, 2025, 08:51 AM IST

Jogi Ramesh Arrest: కల్తీ మద్యం కేసులో కొరడా ఝులిపిస్తోంది ఏపీ ప్రభుత్వం. తాజాగా వైసీపీ నేత, మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్‌ కల్తీ మద్యం కేసులో అరెస్ట్ అయ్యారు. ఈ ఉదయం తెల్లవారుజామున ఆయన ఇంటికి చేరుకున్న సీట్, ఎక్సైజ్ అధికారులు ఆయనకు ముందుగా నోటీసులు జారీ చేసి ఆ తర్వాత అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో A1 గా ఉన్న జనార్ధన్ ఇచ్చిన కీలక ఆధారాల ఆధారంగా జోగి రమేష్ ని అరెస్ట్ చేశారు. ముందస్తుగా ఆయన అరెస్టుకు అంతా రంగం సిద్ధం చేసినట్లు సమాచారం. ఆ తర్వాత ఆయన అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే తనను అక్రమంగా అరెస్టు చేశారని జోగి రమేష్ ఆరోపించారు. 

కల్తీ మద్యం కేసులో మాజీ మంత్రికి అరెస్ట్ చేయడానికి ఇబ్రహీంపట్నంలోని ఆయన ఇంటికి ఉదయాన్నే సీట్, ఎక్సైజ్ అధికారులు వెళ్లారు. ఆయనతోపాటు అనుచరుడు రాముని కూడా పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. జోగి రమేష్ ప్రోద్బలంతోనే నకిలీ మద్యం విక్రయాలు చేపట్టినట్లు A1 గా ఉన్న జనార్దన్ రావు వాంగ్మూలం ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలోనే పోలీసులు జోగి రమేష్‌ను అరెస్టు చేశారు. అరెస్టు చేస్తారన్న సమాచారంతో వైసీపీ శ్రేణులు, కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున ఆయన ఇంటికి చేరుకొని అధికారులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. ఆ ప్రాంతమంతా ఒక్కసారిగా టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. ఇప్పటికే జోగి రమేష్ అనుచరుడు రాముని కూడా పోలీసులు విజయవాడకి తరలించారు.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Jogi Ramesh arrestJogi Ramesh fake liquor caseYSRCP leader arrestedAP Politics newsAndhra Pradesh breaking news

