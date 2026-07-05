Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /Eluru: ఏలూరు జిల్లాలో పెను విషాదం.. రైలు ఢీకొని నలుగురు దుర్మరణం.. అసలేం జరిగిందంటే..?..

Eluru: ఏలూరు జిల్లాలో పెను విషాదం.. రైలు ఢీకొని నలుగురు దుర్మరణం.. అసలేం జరిగిందంటే..?..

Train accident in Eluru: చేబ్రోలు రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో రైలు ఢీకొనడంతో నలుగురు వ్యక్తులు స్పాట్ లోనే చనిపోయారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. రైల్వే సిబ్బంది ఆర్పీఎఫ్ పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 05, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:55 AM IST
Eluru: ఏలూరు జిల్లాలో పెను విషాదం.. రైలు ఢీకొని నలుగురు దుర్మరణం.. అసలేం జరిగిందంటే..?..
Image Credit: eluru(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
టాటా ఈవీలపై కళ్లుచెదిరే డిస్కౌంట్లు.. ఏకంగా రూ. 3.35లక్షల వరకు భారీ ఆఫర్లు..!!
tata motors34 min ago
2
TS Police Notification 202645 min ago
3
Sai Krishna Case51 min ago
4
Gold Rate Today57 min ago
5
nalgonda road accident today1 hr ago