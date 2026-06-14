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Palnadu Krishna River: పల్నాడులో పెను విషాదం.. కృష్ణా నదిలో మునిగి నలుగురు గల్లంతు.. ఏమైందంటే..?

Four washed away in krishna river palnadu: అచ్చంపేట మండలం కోనూరులో పెనువిషాదం చోటు చేసుకుంది. పడవ బోల్తా పడటంతో నలుగురు గల్లంతయ్యారు. దీనిపై గత ఈతగాళ్లు రంగంలోకి దిగి గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 14, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:48 PM IST
Palnadu Krishna River: పల్నాడులో పెను విషాదం.. కృష్ణా నదిలో మునిగి నలుగురు గల్లంతు.. ఏమైందంటే..?
Image Credit: palnadu(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Palnadu Krishna River: పల్నాడులో పెను విషాదం.. కృష్ణా నదిలో మునిగి నలుగురు గల్లంతు
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