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Free AC Bus Travel: మహిళలకు బిగ్ గుడ్‌న్యూస్.. ఇకపై ఏసీ బస్సుల్లోనూ ఉచిత ప్రయాణం! సీఎం కీలక ప్రకటన!

Free AC Bus Travel For Woman: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మహిళా సాధికారత, సంక్షేమం దిశగా ప్రభుత్వం మరొక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటివరకు సాధారణ, ఎక్స్‌ప్రెస్ బస్సులకే పరిమితమైన ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని, త్వరలోనే ఏసీ బస్సులకు కూడా విస్తరించనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటించారు.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 10, 2026, 09:18 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 09:18 AM IST
Free AC Bus Travel: మహిళలకు బిగ్ గుడ్‌న్యూస్.. ఇకపై ఏసీ బస్సుల్లోనూ ఉచిత ప్రయాణం! సీఎం కీలక ప్రకటన!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Free AC Bus Travel: మహిళలకు బిగ్ గుడ్‌న్యూస్.. ఇకపై ఏసీ బస్సుల్లోనూ ఉచిత ప్రయాణం! సీఎం కీలక ప్రకటన!
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