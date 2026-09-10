Free AC Bus Travel For Woman: మహిళలకు సౌకర్యవంతమైన, గౌరవప్రదమైన ప్రయాణాన్ని అందించడమే లక్ష్యంగా కొత్త ఏసీ బస్సులను ప్రవేశపెట్టి ఈ పథకాన్ని అమలు చేయనున్నారు. దీనితో పాటు సూపర్ సిక్స్ హామీలు, పింఛన్ల పంపిణీ, దీపం పథకం మరియు మెగా డీఎస్సీ విజయవంతం కావడంపై సీఎం కీలక వివరాలను వెల్లడించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మహిళలకు చంద్రబాబు నాయకత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం మరో తీపి కబురు అందించింది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 'స్త్రీశక్తి' పథకం ద్వారా ఆర్టీసీ ఆర్డినరీ, పల్లెవెలుగు, అల్ట్రా పల్లెవెలుగు, ఎక్స్ప్రెస్, సిటీ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంది. అయితే ఈ ఉచిత ప్రయాణ సదుపాయం ఇప్పటివరకు ఏసీ బస్సుల్లో లేదు. ఈ నేపథ్యంలో మహిళల సంక్షేమాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తూ, ఏసీ బస్సుల్లో కూడా ఉచిత ప్రయాణాన్ని అమలు చేయడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది.
మహిళలు చల్లటి ఏసీ బస్సులలో హాయిగా, సురక్షితంగా, గౌరవప్రదంగా ప్రయాణించాలనేదే తమ ప్రభుత్వ ఆకాంక్ష అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. మహిళా సాధికారత అనేది కేవలం మాటలకే పరిమితం కాకుండా, చేతల్లో చూపించడమే తమ కూటమి ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ పథకం అమలు కోసం రాష్ట్రంలో త్వరలోనే భారీ సంఖ్యలో నూతన ఏసీ బస్సులను ప్రవేశపెడుతున్నామని, వాటిల్లో మహిళలు ఉచితంగా ప్రయాణించే వెసులుబాటు కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
ఉపాధి, ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు, దైవ దర్శనాలు లేదా కుటుంబ అవసరాల కోసం పుట్టింటికి వెళ్లే మహిళలు ఈ ఏసీ బస్సుల సౌకర్యాన్ని వినియోగించుకోవచ్చని ఆయన తెలిపారు. కాగా, ప్రస్తుతం ఉన్న ఉచిత ప్రయాణ సదుపాయం దివ్యాంగులకు కూడా వర్తిస్తోందని పేర్కొన్నారు.
ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన ప్రతి "సూపర్ సిక్స్" హామీని నెరవేర్చడానికి ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తోందని సీఎం స్పష్టం చేశారు. సంక్షేమం, అభివృద్ధిని రెండు కళ్లుగా భావిస్తూ పాలన సాగిస్తున్నామని చెప్పారు. పేదవాడి చేతికి నేరుగా లబ్ధి చేకూర్చడమే నిజమైన సంక్షేమం అని, ఈ విషయంలో తమ ప్రభుత్వం సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తోందని తెలిపారు. ఇప్పటివరకు పెన్షన్ల రూపంలోనే పేదలకు ఏకంగా రూ.73,000 కోట్లు అందించామని, ప్రతి నెలా ఒకటో తేదీనే నేరుగా లబ్ధిదారుల ఇళ్ల వద్దకే వెళ్లి పెన్షన్ ఇచ్చే అద్భుతమైన వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తెచ్చామని వివరించారు.
అంతేకాకుండా, ఆడబిడ్డల వంటింటి కష్టాలను తీర్చడానికి ఏడాదికి మూడు ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్లను అందించే 'దీపం' పథకాన్ని విజయవంతంగా అమలు చేస్తూ మహిళల ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించామని పేర్కొన్నారు. కేంద్రంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వ సహకారంతో రాష్ట్రానికి తగినన్ని నిధులు రాబడుతూ అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను వేగవంతం చేస్తున్నామని తెలిపారు.
గత పాలకులు మెగా డీఎస్సీని అడ్డుకోవడానికి ఏకంగా 350 కేసులు వేసి అడుగడుగునా అడ్డంకులు సృష్టించినప్పటికీ, కోర్టులో తీవ్రంగా పోరాడి మెగా డీఎస్సీని విజయవంతంగా నిర్వహించామని వివరించారు. ఎన్ని కుట్రలు, అడ్డంకులు ఎదురైనా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధిని, ప్రజా సంక్షేమాన్ని ఎవరూ ఆపలేరని సీఎం చంద్రబాబు ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
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