Free Admission In Private School In AP: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పేద విద్యార్థులకు కూటమి ప్రభుత్వం గొప్ప ఊరటనిచ్చింది. విద్యా హక్కు చట్టం (RTE) - 2009 కింద ప్రైవేట్, కార్పొరేట్ పాఠశాలల్లో 25 శాతం ఉచిత సీట్ల కేటాయింపునకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దీనివల్ల వేల రూపాయల ఫీజులు చెల్లించలేక ఇబ్బంది పడే పేద కుటుంబాలకు తమ పిల్లలను నాణ్యమైన స్కూళ్లలో చదివించే అవకాశం లభిస్తుంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 14, 2026, 08:03 PM IST

Free Admission In Private School In AP: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పేద విద్యార్థులకు కూటమి ప్రభుత్వం గొప్ప ఊరటనిచ్చింది. విద్యా హక్కు చట్టం (RTE) - 2009 కింద ప్రైవేట్, కార్పొరేట్ పాఠశాలల్లో 25 శాతం ఉచిత సీట్ల కేటాయింపునకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దీనివల్ల వేల రూపాయల ఫీజులు చెల్లించలేక ఇబ్బంది పడే పేద కుటుంబాలకు తమ పిల్లలను నాణ్యమైన స్కూళ్లలో చదివించే అవకాశం లభిస్తుంది. వచ్చే విద్యా సంవత్సరం (2026-27) కోసం ఒకటో తరగతిలో ప్రవేశాలకు ప్రభుత్వం దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. ఫిబ్రవరి 20 నుంచి ఈ దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది.

రిజర్వేషన్ల వివరాలు (25% కోటా)
మొత్తం కేటాయించిన సీట్లలో వివిధ వర్గాలకు కింది విధంగా ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఎస్సీ (SC) కేటగిరీలో 10 శాతం, ఎస్టీ (ST)కి 4 శాతం, బీసీ మైనారిటీలు & ఇతరులు 6 శాతం,  అనాథలు, హెచ్‌ఐవీ బాధిత పిల్లలు 5 శాతంగా నిర్ణయించారు.

దరఖాస్తుకు ఉండాల్సిన అర్హతలు
1) గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వార్షిక ఆదాయం రూ.1.20 లక్షల లోపు ఉండాలి.
2) పట్టణ ప్రాంతాల్లో వార్షిక ఆదాయం రూ.1.44 లక్షల లోపు ఉండాలి.
3) వయోపరిమితి విద్యార్థికి కనీసం 5 ఏళ్లు నిండి ఉండాలి.
4) స్టేట్ సిలబస్ జూన్ 2, 2020 నుండి మే 31, 2021 మధ్య జన్మించి ఉండాలి.
5) సీబీఎస్‌ఈ (CBSE) ఏప్రిల్ 1, 2020 నుండి మార్చి 31, 2021 మధ్య జన్మించి ఉండాలి.

అవసరమైన పత్రాలు
దరఖాస్తు సమయంలో కింది సర్టిఫికేట్లు సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. పుట్టిన తేదీ ధృవీకరణ పత్రం, కుల ధృవీకరణ పత్రం, ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రం, ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరి.

దరఖాస్తు ఎలా చేయాలి?
అర్హులైన తల్లిదండ్రులు కింది మార్గాల ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మీ సమీపంలోని గ్రామ లేదా వార్డు సచివాలయంలో సంప్రదించవచ్చు. మండల విద్యాశాఖ అధికారి (MEO) కార్యాలయంలో దరఖాస్తు చేయవచ్చు. ప్రభుత్వం కేటాయించిన అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

ప్రస్తుతం ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో పెరుగుతున్న ఫీజుల భారం నుంచి పేద తల్లిదండ్రులను రక్షించేందుకు ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏదైనా సందేహం ఉంటే 1800 425 899 అనే టోల్‌ఫ్రీ నెంబర్‌కు కాల్ చేసి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.

