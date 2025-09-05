English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Free Bus Effect: ఇదెక్కటి అరాచకం.. బస్సు డ్రైవర్ మీద పిడిగుద్దులతో దాడి చేసిన ప్రయాణికుడు.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Passenger Attacks on apsrtc bus Driver: రన్నింగ్ లో ఉండగా బస్సు డ్రైవర్ తో వాగ్వాదంకు దిగాడు. ఈ క్రమంలో బస్సు ఆపడంతో ఒక్కసారిగా దాడికి దిగాడు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 5, 2025, 09:22 AM IST
  • డ్రైవర్ పై దాడికి దిగిన ప్రయాణికులు..
  • ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న అధికారులు..

Free Bus Effect: ఇదెక్కటి అరాచకం.. బస్సు డ్రైవర్ మీద పిడిగుద్దులతో దాడి చేసిన ప్రయాణికుడు.. అసలేం జరిగిందంటే..?

 Passenger brutally attacks on apsrtc bus driver in Vijayawada:  రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు సైతం ఉచిత బస్సు ప్రయాణంను అమలు చేస్తున్నాయి. కానీ ఇటీవల చోటు చేసుకుంటున్న ఘటనలు చూస్తుంటే ప్రభుత్వం అనుకున్న దానికంటే.. పూర్తిగా భిన్నంగా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు. ఉచిత బస్సు జర్నీతో మహిళలకు కొంత ఆసరాగా ఉండవచ్చని ప్రభుత్వాలు భావించాయి.

కానీ  చాలా చోట్ల మహిళలు సీట్ల కోసం గోడవలు పడటం, కొట్టుకోవడం, అవసరంలేకున్న ప్రయాణాలు చేయడం వంటి ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. కొంత మంది మహిళలు తమకు ఉచిత బస్సు అవసరంలేదని కూడా చెబుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల ఎక్కువగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం మహిళలు ఒకరిపై మరోకరు దాడులు చేసుకోవడం, కొన్ని చోట్ల డ్రైవర్, కండక్టర్ లతో వాగ్వాదంకు దిగడం వంటివి చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనలు వైరల్ కూడా అవుతున్నాయి. తాజాగా.. విజయ వాడలో ఒక ప్రయాణికులు బస్సు డ్రైవర్ మీద పిడిగుద్దులు కురిపించడం ప్రస్తుతం పెనుదుమారంగా మారింది. ఈ వీడియో సైతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని విజయవాడలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ బస్సులో విజయ వాడకు చెందిన బస్సు డ్రైవర్ మీద ప్రయాణికుడు ఇష్టమున్నట్లుదాడులు చేశారు. పిడిగుద్దులు కురిపించుకుంటూ రెచ్చిపోయాడు. అక్కడ ఉన్న వారు ఆపాలని చూస్తున్న ఏ మాత్రం వెనక్కు తగ్గడంలేదు. బూతులు తిడుతూ, దాడులకు దిగాడు.

Read more: Ella Bus Accident Video: ఘోరం.. 1000 అడుగుల లోతైన లోయలో పడిపోయిన బస్సు.. 15 మంది దుర్మరణం.. వీడియో..

ఈ క్రమంలో ఘటనపై ఆర్టీసీ సిబ్బంది పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అయితే..  దాడికి గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు, ఆర్టీసీ అధికారులు కూడా సీరియస్ అవుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు జరక్కుండా చూడాలని ఆర్టీసీని, పోలీసుల్ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Vijayawadafree bus effectPassenger attacks on apsrtc bus driversAPSRTCap free bus tragedy

