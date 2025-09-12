English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: ఫ్రీబస్సులో ఇదెక్కడి అరాచకం.!. మహిళ జుట్టుపట్టుకుని, పిడిగుద్దులు కొడుతున్న యువకుడు.. షాకింగ్ వీడియో..

Ap Free bus fighting: శ్రీకాకుళం జిల్లా టెక్కలి నుంచి దిమ్మిడిజోల గ్రామానికి వెళ్తున్న పల్లె వెలుగు బస్సులో  మహిళ, యువకుడి మధ్య గొడవ జరిగింది. అది కాస్త పిడిగుద్దులు కొట్టుకుంటూ దాడులు చేసుకొవడం వరకు వెళ్లింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 12, 2025, 01:29 PM IST
  • ఏపీలో బస్సులో మళ్లీ లొల్లి..
  • వీడియో వైరల్..

Video Viral: ఫ్రీబస్సులో ఇదెక్కడి అరాచకం.!. మహిళ జుట్టుపట్టుకుని, పిడిగుద్దులు కొడుతున్న యువకుడు.. షాకింగ్ వీడియో..

Woman and young boy fighting for seat in ap free bus video: సాధారణంగా కొన్ని రాష్ట్రాలు మహిళ ప్రయాణికుల కోసం ఉచిత బస్సు ప్రయాణంను తీసుకొచ్చాయి. ఏపీ, తెలంగాణ, కర్ణాటకల్లో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం పథకం ప్రస్తుతం కొనసాగుతుంది. అయితే..దీన్ని కొంత మంది మాత్రం పూర్తిగా అభాసుపాలు చేస్తున్నారు. అసలు ప్రభుత్వం అనుకున్న దానికి వీరు ప్రవర్తిస్తున్న తీరు మొత్తంగా వివాదాస్పదంగా మారింది. ఈ క్రమంలో ఉచిత బస్సు జర్నీలో ప్రతిరోజు గొడవలకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.

కొంతమంది అవసరం ఉన్న లేకున్న కూడా బస్సులో జర్నీలు చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా ఫ్రీబస్సును అదేదో తమ ప్రాపర్టీ అన్న విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. మొత్తంగా ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల మరీ ఎక్కువగా మారాయి. దీంతో కొంత మంది మహిళలు మాత్రం ఈ బస్సు ప్రయాణంకు బదులు ప్రజలకు ఇతర సదుపాయాలు అమలు చేసేలా చూడాలని చెబుతున్నారు.  ప్రస్తుతం ఏపీలోని శ్రీకాకుళంలో చోటు చేసుకున్న ఘటన వైరల్గా మారింది.

శ్రీకాకుళం జిల్లా టెక్కలి నుండి దిమ్మిడిజోల గ్రామానికి వెళ్తున్న పల్లె వెలుగు బస్సులో సీటు కోసం మహిళ, యువకుడి మధ్య గొడవ జరిగింది. ముందు నేను వచ్చానంటే.. కాదు సీటులో నేను కడ్చీఫ్ వేశానంటూ ఇద్దరు వాగ్వాదంకు దిగారు. అంతే కాకుండా..  జుట్లు పట్టుకొని మహిళ, యువకుడు కొట్టుకున్నారు.

Read more: Video Viral: తిరుమలలో మళ్లీ అపచారం.!.. భర్తను ఉర్కించి చీపురుతో కొట్టిన మహిళ.. అసలేం జరిగిందంటే..?.. వీడియో వైరల్..

ఏ ఒక్కరు కూడా వెనక్కు తగ్గకుండా.. అందరి ముందే పిడిగుద్దులు కురిపించుకుంటున్నారు. ఆ యువకుడు సైతం మహిళను ఇష్టమున్నట్లు కడుపులో కొడుతూ నీచంగా ప్రవర్తించాడు. వీరి గొడవలను కొంత మంది రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. సీటు కోసం మరీ ఆ గొడవలేంటని కూడా సీరియస్ అవుతున్నారు. ఇలాంటి గొడవలు లేకుండా పురుషులకు ప్రత్యేకంగా బస్సుల్ని నడిపించాలని మరికొంత మంది డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది బస్సులో పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ను పెట్టాలని కూడా కొరుతున్నారు.

 

 

