Free Bus Effect Video: ఓర్నీ.. పండగ పూట బస్సు ఆపవా..?.. డ్రైవర్ సీట్లో కూర్చుని మహిళ రచ్చ.. వీడియో ..

woman Argument with bus driver: బస్సు  ముందు రోడ్డుకు అడ్డంగా నిలబడి డ్రైవర్ తో మహిళ వాగ్వాదంకు దిగింది. అంతేకాకుండా ఆమె డ్రైవర్ మార్గంలో వెళ్లి కొద్ది సేపు బస్సు సీట్లొ కూర్చుంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 29, 2025, 05:08 PM IST
  • బస్సులో డ్రైవర్ తో మహిళ రచ్చ..
  • వీడియో వైరల్..

Free Bus Effect Video: ఓర్నీ.. పండగ పూట బస్సు ఆపవా..?.. డ్రైవర్ సీట్లో కూర్చుని మహిళ రచ్చ.. వీడియో ..

woman argument with bus driver in Kadapa video: ప్రస్తుతం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు సైతం ఉచిత బస్సు ప్రయాణంను అమలు చేస్తున్నాయి.ఈ క్రమంలో ఫ్రీబస్సు జర్నీకి మంచి స్పందన వస్తుంది. ప్రతిరోజు కూడా మహిళలు తమ గమ్యస్థానాలకు వెళ్లేందుకు ఫ్రీబస్సు సర్వీసును ఉపయోగించుకుంటున్నారు. ఈ జర్నీని కొంత మంది మిస్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు.

మొత్తంగా కొంత మంది అవసరంలేకున్న బస్సులో జర్నీలు చేస్తు.. డ్రైవర్ లు, కండక్టర్ లతో గొడవలు పడుతున్నారు. జుట్లు పట్టుకుని మరీ కొట్టుకొవడం వంటివి చేస్తున్నారు. ఇదంతా మనం డైలీ చూస్తున్నాం. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం  ఏపీలోని కడప  జిల్లాలో మహిళ బస్సు డ్రైవర్ తో వాగ్వాదంకు దిగింది. ఈవీడియో వైరల్గా మారింది.

 

ప్రస్తుతం దసరా పండగ సీజన్ నడుస్తొంది.  బస్ స్టేషన్లు, రైల్వే స్టేషన్లు ప్రయాణికులతో కిట కిటలాడుతున్నాయి. అంతే కాకుండా.. జనాలు తమ సొంతూర్లకు వెళ్లడానికి భారీగా బస్టాండ్ లకు చేరుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో బస్టాండ్ లు అన్ని ప్రయాణికులతో కిట కిటలాడుతున్నాయి.  అయితే.. ఏపీలోని కడప జిల్లాలో ఒకమహిళ డ్రైవర్తో వాగ్వాదంకు దిగింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.

కడప జిల్లా సిద్ధవటం మండలం,  భాకరాపేట క్రాస్ రోడ్డు వద్ద మహిళ బస్సు డ్రైవర్ తో గొడవకు దిగింది. చాలా సేపటి నుంచి  బస్సుల కోసం చూసిన అక్కడి వారు చివరకు వచ్చిన బస్సు కూడా ఆగకుండా వెళ్లేందుకు ప్రయాణించడంతో ఆమె సీరియస్ అయ్యింది. ప్రయాణికులు ఇంత మంది ఉంటే.. కన్పించడంలేదా అంటూ డ్రైవర్ ను ఏకీపారేసింది.

Read more: VC Sajjanar Bus Journey Video: సామాన్యుడిలా సజ్జనార్.. బస్సుల్లో టికెట్ తీసుకుని ప్రయాణం.. వీడియో వైరల్..

చివరకు డ్రైవర్ సీటు గుండా ఎక్కి, కొంత సేపు అక్కడ కూర్చుని డ్రైవర్ తో వాగ్వాదంకు దిగింది. ఆ తర్వాత బస్సు లోపలికి వెళ్లింది.  అక్కడున్న కొంత మంది ఈ ఘటనను వీడియో తీసి వైరల్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు మహిళలు బస్సు డ్రైవర్లు, మగాళ్ల మీద  పగపట్టారా..?.. ఏంటీ అంటూ కొంత మంది కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Free bus Effect VideoAndhra PradeshWoman Argument with Driversocial mediaWoman Argument With bus Driver

