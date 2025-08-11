Woman beats Rtc Driver Video: ఏపీలో ఘోరం.. ఆర్టీసీ డ్రైవర్ పీక పట్టుకుని చెంప మీద కొట్టిన లేడీ ప్యాసింజర్ .. వీడియో వైరల్..

woman attacks on bur driver in anantapur video: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఆగస్టు 15 నుంచి మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం పథకం ప్రారంభం కాబోతుంది. అయితే.. ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కోసం సీఎం చంద్రాబు ఆర్టీసీ అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. మహిళలకు ఇబ్బందులు కల్గకుండా చర్యలు తీసుకొవాలని సూచించారు.
ఈ నేపథ్యంలో మహిళలు సైతం ఉచిత బస్సు పథకంను ఉపయోగించుకొవడానికి తెగ ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు.ఈ క్రమంలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణంలో తరచుగా మహిళలు గొడవలకు దిగిన ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. తెలంగాణలో ఫ్రీబస్సు జర్నీ తర్వాత రోజు లేడీస్ గొడవలకు చెందిన వీడియోలు ఎక్కువగా వైరల్ గా మారిన విషయం తెలిసిందే.
ఆర్టీసీ బస్సు ఆపలేదని డ్రైవర్ను కొట్టిన మహిళ
ఏపీ అనంతపురంలో ఘటన
అనంతపూర్ జిల్లా సర్పాల మండలం నడిమివంక గ్రామం వద్ద బస్సు కోసం వేచి చూస్తున్న మహిళ
అనంతపురం నుండి కళ్యాణదుర్గం వైపు వెళ్తున్న బస్సు ఆపకుండా వెళ్లడంతో, బైకుపై ఓవర్ టేక్ చేసి బస్సు ఆపి డ్రైవర్తో వాగ్వాదానికి దిగిన… pic.twitter.com/w0xGLs1Gs5
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) August 11, 2025
మరోవైపు ఏపీలో ఇంకా కనీసం ఉచిత బస్సు ప్రయాణం స్టార్ట్ కూడా కాలేదు. అప్పుడు బస్సులో మహిళ ఏకంగా బస్ డ్రైవర్ పీక పట్టుకుని కొట్టిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
అనంతపూర్ జిల్లా సర్పాల మండలంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. నడిమివంక గ్రామం వద్ద ఒక మహిళ బస్సు కోసం వేచి చూస్తుంది. ఇంతలో అనంతపురం నుండి కళ్యాణదుర్గం వైపు వెళ్తున్న బస్సువచ్చింది. కానీ మహిళ ఉన్న చోట మాత్రం ఆపకుండా వెళ్లిపోయింది. దీంతో మహిళ ఆగ్రహాంతో, బైకుపై ఓవర్ టేక్ చేసి బస్సు ఆపి డ్రైవర్తో వాగ్వాదానికి దిగింది.
డ్రైవర్ ను కాలర్ పట్టుకుని బస్సు ఎందుకు ఆపలేదనిన అడిగి.. చెంప పగల కొట్టింది. దీంతో అతను ఎంతగా చెప్పాలని చూసిన ఆమె మాత్రం వెనక్కు తగ్గలేదు. ఈ క్రమంలో డ్రైవర్ స్థానికంగా ఉన్న పోలీసు స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటననుబస్సులో ఉన్న కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
