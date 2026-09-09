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Collectors Conference: రేపటి నుంచి 8వ జిల్లా కలెక్టర్ల సదస్సు.. దిశానిర్దేశం చేయనున్న సీఎం చంద్రబాబు 

From Tomorrow Two Days 8th Collectors Conference: పరిపాలనా సంస్కరణలు, సంక్షేమ, అభివృద్ధి పథకాలపై కలెక్టర్లకు సీఎం చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. రేపటి నుంచి రెండు రోజుల పాటు కలెక్టర్ల సదస్సు జరగనుంది. ఈ సదస్సులో రాష్ట్రానికి సంబంధించి పలు కీలక అంశాలపై చర్చ జరగనుంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 09, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 07:47 PM IST
Collectors Conference: రేపటి నుంచి 8వ జిల్లా కలెక్టర్ల సదస్సు.. దిశానిర్దేశం చేయనున్న సీఎం చంద్రబాబు 
Image Credit: 8th AP District Collectors Conference

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Collectors Conference: రేపటి నుంచి 8వ జిల్లా కలెక్టర్ల సదస్సు.. దిశానిర్దేశం చేయనున్న సీఎం చంద్రబాబు 
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