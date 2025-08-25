English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ganesh Chaturthi: ఏపీ ప్రభుత్వం మరో సంచలనం.. వినాయక చవితి, దసరా నవరాత్రులకు పూర్తిగా ఉచితం.. అసలు విషయం ఏంటంటే..?..

ap govt on ganesh Chaturthi celebrations: చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం వినాయక చవితి పండగకు ముందు ప్రజలకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది.ఈ క్రమంలో మంత్రి నారాలోకేష్ సైతం సోషల్ మీడియలో చేసిన ట్విట్ ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 25, 2025, 03:56 PM IST
  • మంత్రి నారాలోకేష్ కీలక ప్రకటన..
  • గణేష్, దుర్గమ్మ నవరాత్రుల వేళ మండపాలకు ఉచిత విద్యుత్..

Ganesh Chaturthi: ఏపీ ప్రభుత్వం మరో సంచలనం.. వినాయక చవితి, దసరా నవరాత్రులకు పూర్తిగా ఉచితం.. అసలు విషయం ఏంటంటే..?..

Ap govt free electricity supply to ganesh and durga pandals: దేశ మంతట ఎక్కడ చూసిన కూడా వినాయక చవితి పండగ సందడి కన్పిస్తుంది. బస్టాండ్లు , మార్కెట్లలో వినాయక విగ్రహాలు అమ్మకాలతో మార్కెట్ అంతా హడావిడిగా ఉంది. చాలా మంది ఇప్పటికే తమకు కావాల్సిన గణపయ్యలు ఇంటికి తెచ్చుకున్నారు.

ఊరువాడా, పల్లె, పట్నం అని తేడా లేకుండా గణేష్ పండగ ఉత్సవాలను ఎంతో గ్రాండ్ గా జరుపుకుంటారు.ఈ క్రమంలో మనం ఈసారి ఆగస్టు 27 వ తేదీన వినాయక చవితి ఉత్సవాల్ని జరుపుకోబోతున్నాం.ఈ క్రమంలో ఏపీ చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం ప్రజలకు మరో గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ఈ క్రమంలో మంత్రి నారాలోకేష్ ఎక్స్ వేదికగా కీలక ప్రకటన చేశారు.

 

వినాయక చవితి సందర్భంగా ఉత్సవ సమితులు, మండపాల నిర్వాహకులకు శుభవార్త అంటూ ఎక్స్ లో మంత్రి నారాలోకేష్ ట్విట్ చేశారు. వినాయక ఉత్సవాలు జరిగే రోజుల్లో మండపాలకు ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వాలని నా దృష్టికి మీరు తీసుకువచ్చిన వినతిని సీఎం చంద్రబాబు గారు, విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ గారితో చర్చించినట్లు తెలిపారు.

దీనిపై సానుకూలంగా స్పందించిన ప్రభుత్వం..  వినాయక మండపాలకు ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చేందుకు అంగీకరించిదని వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం అతి తొందరలోనే ఉత్తర్వులు విడుదల చేయనుందని తెలిపారు.

రాబోయే దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలకు దుర్గా పందిళ్లకు కూడా ఉచిత విద్యుత్  అందిస్తామని వెల్లడించారు. వినాయక చవితి, దసరా ఉత్సవాల ఉచిత విద్యుత్ కోసం దాదాపుగా.. రూ.25 కోట్లు కూటమి ప్రభుత్వం వెచ్చించనుందని మంత్రి నారాలోకేష్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వం నిర్ణయం పట్ల ఏపీ ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

 

 

