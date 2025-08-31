English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ganesh Yatra: తాడిపత్రిలో జేసీ వర్సెస్‌ కాకర్ల..రణరంగంగా గణేశ్‌ శోభయాత్ర

Ganesh Shobhayatra Turns High Tension In Tadipatri: అత్యంత వైభవోపేతంగా.. భక్తిశ్రద్ధలతో జరగనున్న గణేశ్‌ శోభయాత్ర రణరంగంగా మారింది. టీడీపీ నాయకుల మధ్య వర్గపోరు గణేశ్‌ శోభయాత్ర కేంద్రంగా మారడంతో తాడిపత్రిలో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా తయారైంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 31, 2025, 06:23 PM IST

Trending Photos

BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్‌.. ఒక్కసారి రీఛార్జీ చేస్తే 365 రోజులు వ్యాలిడిటీ..
5
BSNL budget plan
BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్‌.. ఒక్కసారి రీఛార్జీ చేస్తే 365 రోజులు వ్యాలిడిటీ..
Govt Employees: కేబినెట్‌ సబ్‌ కమిటీ భేటీ.. సెప్టెంబర్ 2న తెలంగాణ ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌!
6
Dearness allowance
Govt Employees: కేబినెట్‌ సబ్‌ కమిటీ భేటీ.. సెప్టెంబర్ 2న తెలంగాణ ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌!
BSNL: ఎయిర్‌టెల్‌ జియోలకు నిద్ర లేకుండా చేస్తోన్న బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బంపర్‌ ప్లాన్‌.. రూ.151 కే 25 ఓటీటీలు
5
BSNL Rs 151 Plan
BSNL: ఎయిర్‌టెల్‌ జియోలకు నిద్ర లేకుండా చేస్తోన్న బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బంపర్‌ ప్లాన్‌.. రూ.151 కే 25 ఓటీటీలు
Shilpa Shirodkar: మళ్లీ రీఎంట్రీ ఇస్తున్న స్టార్ హీరో మహేశ్‌ బాబు మరదలు పిల్ల..
5
mahesh babu
Shilpa Shirodkar: మళ్లీ రీఎంట్రీ ఇస్తున్న స్టార్ హీరో మహేశ్‌ బాబు మరదలు పిల్ల..
Ganesh Yatra: తాడిపత్రిలో జేసీ వర్సెస్‌ కాకర్ల..రణరంగంగా గణేశ్‌ శోభయాత్ర

Tadipatri Ganesh Shobhayatra: అధికారంలో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీలో వర్గపోరు భగ్గుమన్నది. పవిత్రంగా.. భక్తిశ్రద్ధల మధ్య జరగాల్సిన గణేశ్‌ శోభాయాత్ర రణరంగంగా మారింది. వినాయకుల ఊరేగింపులో ఇరు వర్గాలు పరస్పరం దాడి చేసుకోవడంతో పరిస్థితులు ఉద్రిక్తంగా మారాయి. కర్రలు.. రాళ్లతో దాడి చేసుకోవడం తీవ్ర సంచలనం రేపింది. ఈ సంఘటన ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తాడిపత్రిలో చోటుచేసుకుంది. ఆ సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Employees Holiday: ఉద్యోగులకు సెలవులే సెలవులు.. సెప్టెంబర్‌లో మొత్తం 8 రోజులు

అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రి తెలుగుదేశం పార్టీలో జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి, కాకర్ల రంగనాథ్ మధ్య తీవ్ర విభేదాలు కొనసాగుతున్నాయి. కొన్ని రోజులుగా వారి మధ్య భేదాభిప్రాయాలు తీవ్ర స్థాయిలో ఏర్పడ్డాయి. ఆ విభేదాలు వినాయక ఉత్సవాల కేంద్రంగా భగ్గుమన్నాయి. వినాయక నిమజ్జనం తాడిపత్రిలో ఆదివారం జరిగింది. వినాయక విగ్రహాలు ఆనందోత్సహాల మధ్య ఊరేగింపు జరుగుతుండగా.. జేసీ, కాకర్ల వర్గాలు పరస్పరం ఎదురుపడ్డాయ.

Also Read: Tirumala Temple: తిరుమల ఆలయంలో సెప్టెంబర్‌ మొత్తం విశేష పూజలు, పండుగలు

కొన్ని రోజులుగా జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి, కాకర్ల రంగనాథ్ మధ్య వర్గ విభేదాలు మనసులో పెట్టుకున్న రెండు వర్గాలు వినాయక నిమజ్జనం ఊరేగింపులో  పరస్పరం దాడి చేసుకున్నాయి. 'జై జేసీ' అంటూ ఓ వర్గం నినాదాలు చేయగా.. ప్రత్యర్థి 'జై కాకర్ల' అంటూ నినాదాలు చేయడంతో వివాదం మొదలైంది. అనంతరం ఇరు వర్గాలు పరస్పరం పోటాపోటీగా నినాదాలు చేయడంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. దీంతో ఇరువర్గాలు మధ్య పరస్పరం ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది. ఆ సమయంలో ఇరు వర్గాలు రాళ్లు రువ్వుకున్నారు. పలు వాహనాల అద్దాలు ధ్వంసం చేశారు.

Also Read: BP Control Tips: ప్రాణం తీసే రక్తపోటును ఈ చిట్కాలతో సహజసిద్ధంగా నియంత్రణ

ఒక్కసారిగా పరిస్థితి రణరంగంగా మారడంతో పోలీసులు ఉలిక్కిపడ్డారు. పోలీసులు, భద్రతా సిబ్బంది వెంటనే చర్యలు చేపట్టారు. ఇరు వర్గాలను చెదరగొట్టారు. దీంతో తాడిపత్రిలో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారడంతో పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. అనంతరం మిగతా విగ్రహాల వాహనాలను ముందుకు కదిలించారు. నిమజ్జనం సాఫీగా జరిగేందుకు పోలీసు అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు. అయితే ఇరు వర్గాల ఘర్షణలో జేసీ ప్రభాకర్‌ రెడ్డి అస్వస్థతకు గురయ్యారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Ganesh ShobhayatraHigh TensiontadipatriJC Prabhakar reddyKakarla Ranganath

Trending News