  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Rape On Cow Calf Video: సభ్య సమాజం తలదించుకునే ఘటన... ఆవు దూడపై అఘాయిత్యం.. వీడియో వైరల్..

Rape On Cow Calf Video: సభ్య సమాజం తలదించుకునే ఘటన... ఆవు దూడపై అఘాయిత్యం.. వీడియో వైరల్..

Gang rape on cow calf in annamayya district:కొంత మంది ఆకతాయిలు ఆవు దూడను ఊరిబైటకు తీసుకెళ్లారు .అక్కడ దానిపై అఘాయిత్యంకు పాల్పడి నీచంగా ప్రవర్తించారు. ఈ ఘటనను వీడియో కూడా తీసుకుని పైశాచీకంగా ప్రవర్తించారు. దీనిపై హిందు సంఘాలు భగ్గుమంటున్నాయి.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 24, 2026, 07:08 PM IST
  • ఆవుదూడపై దారుణం..
  • భగ్గుమన్న హిందు సంఘాలు..

Rape On Cow Calf Video: సభ్య సమాజం తలదించుకునే ఘటన... ఆవు దూడపై అఘాయిత్యం.. వీడియో వైరల్..

Gang rape on cow calf in annamayya district: హిందూ సమాజంలో ఆవును ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తాం. అయితే.. చాలా మంది గోమాత అని ఆవులో కోట్లాది దేవతను కొలువై ఉంటారని నమ్ముతారు. అదే విధంగా ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే చాలా మంది ఆవు ముఖం చూసి తమ పనుల్ని ప్రారంభిస్తారు.  ఆవు పాలతో దేవుడికి అభిషేకం చేస్తారు. ఆవు గోమయం, గోమూత్రంను చాలా పవిత్రంగా భావిస్తారు. దీనిలో ఆయుర్వేదంలో మందులుగా కూడా వాడతాం.

ఇంట్లో శుభకార్యాలు లేదా పూర్వీకుల కార్యక్రమాలు చేసిన కూడా గోమాతకు అన్నదానంను నిర్వహిస్తారు. అయితే.. అంతగా పవిత్రంగా భావించే గోమాతల్ని కొంత మంది ఇటీవల అక్రమంగా లారీల్లో తరలిస్తు వాటిని చంపుతున్నారు. దీన్ని హిందూ సంఘాలు అడ్డుకుంటున్నారు.

మొత్తంగా గోమాతలను టార్గెట్ చేసుకుని దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఏపీలోని అన్నమయ్య జిల్లా లోని కురబల కోటలో దారుణం సంభవించింది. కొంత మంది మైనర్ పిల్లలు ఆవు దూడను చెట్లలోకి  ఊరిశివారులో తీసుకెళ్లారు. అక్కడ దానిపై అత్యాచారంకు పాల్పడ్డారు. ఆ తర్వాత ఈ ఘటనను వీడియో కూడా తీసుకున్నారు.

Read more: CP Sajjanar: నాంపల్లిలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. నుమాయిష్ సందర్శకులకు సీపీ సజ్జనార్ కీలక సూచనలు..

ఆ తర్వాత ఇది వైరల్ కావడంతో దీనిపై గ్రామంలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. వెంటనే పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. నలుగురు యువకుల్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.  కొన్ని రోజుల క్రితం జరిగిన ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ కావడంతో దీనిపై కఠిన  చర్యలు తీసుకొవాలని హిందు సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.

 
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Annamayya districtAndhra PradeshGang rape on cow calfVideo Viralsocial media

