Rape On Cow Calf Video: సభ్య సమాజం తలదించుకునే ఘటన... ఆవు దూడపై అఘాయిత్యం.. వీడియో వైరల్..

Gang rape on cow calf in annamayya district: హిందూ సమాజంలో ఆవును ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తాం. అయితే.. చాలా మంది గోమాత అని ఆవులో కోట్లాది దేవతను కొలువై ఉంటారని నమ్ముతారు. అదే విధంగా ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే చాలా మంది ఆవు ముఖం చూసి తమ పనుల్ని ప్రారంభిస్తారు. ఆవు పాలతో దేవుడికి అభిషేకం చేస్తారు. ఆవు గోమయం, గోమూత్రంను చాలా పవిత్రంగా భావిస్తారు. దీనిలో ఆయుర్వేదంలో మందులుగా కూడా వాడతాం.
అన్నమయ్య జిల్లాలో ఘోరం..!
హిందువులు ఆరాధ్య దైవం గా భావించే గోమాతకు పరాభవం
ఆవు దూడపై గ్యాంగ్రేప్ చేసిన ఇద్దరు మైనర్లు... అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు..!
వారిని ఉరి తీయాలని హిందువుల డిమాండ్#SaveCows #AndhraPradesh #StopRape #UANow pic.twitter.com/O8POkCfpzS
— UttarandhraNow (@UttarandhraNow) January 24, 2026
ఇంట్లో శుభకార్యాలు లేదా పూర్వీకుల కార్యక్రమాలు చేసిన కూడా గోమాతకు అన్నదానంను నిర్వహిస్తారు. అయితే.. అంతగా పవిత్రంగా భావించే గోమాతల్ని కొంత మంది ఇటీవల అక్రమంగా లారీల్లో తరలిస్తు వాటిని చంపుతున్నారు. దీన్ని హిందూ సంఘాలు అడ్డుకుంటున్నారు.
మొత్తంగా గోమాతలను టార్గెట్ చేసుకుని దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఏపీలోని అన్నమయ్య జిల్లా లోని కురబల కోటలో దారుణం సంభవించింది. కొంత మంది మైనర్ పిల్లలు ఆవు దూడను చెట్లలోకి ఊరిశివారులో తీసుకెళ్లారు. అక్కడ దానిపై అత్యాచారంకు పాల్పడ్డారు. ఆ తర్వాత ఈ ఘటనను వీడియో కూడా తీసుకున్నారు.
ఆ తర్వాత ఇది వైరల్ కావడంతో దీనిపై గ్రామంలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. వెంటనే పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. నలుగురు యువకుల్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కొన్ని రోజుల క్రితం జరిగిన ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ కావడంతో దీనిపై కఠిన చర్యలు తీసుకొవాలని హిందు సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
