Gas Explosion: సత్యసాయి జిల్లాలో ఒకే ఇంట్లో పేలిన గ్యాస్ సిలిండర్లు.. నలుగురు మృతి, పలువురికి గాయాలు!

Satya Sai District Gas Blast: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని సత్యసాయి జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. కదిరి మండలం కుమ్మరవాండ్లపల్లిలో ఓ ఇంట్లో నిల్వ ఉంచిన డిటోనేటర్లు, గ్యాస్ సిలిండర్లు పేలాయి. ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు మృతి చెందగా.. 21 మంది గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు. వీరిలో 12 మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. చనిపోయిన వారిని మహబూబున్ని (40), మధు (36), సంపత్ (30), వెంకన్న (45)గా గుర్తించారు.
ఇంట్లో నిల్వ ఉంచిన నాలుగు డిటోనేలర్లు పేలి గ్యాస్ సిలిండర్లకు మంటలు అంటుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. పేలుడు ధాటికి ఇల్లు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులు, పోలీసులు ఘటనా స్థలికి చేరుకొని మంటలను అదుపు చేశారు. క్షతగాత్రులను స్థానిక ఆస్పత్రులకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. పేలుడు సమయంలో మంటలు వేగంగా వ్యాపించడంతో స్థానికులు భయపడి బయటకు పరుగులు తీశారు.
ఇక గాయపడిన వారిలో చాలామంది పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ఘటనా స్థలిలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. గ్యాస్ మంటలు వేగంగా చుట్టూ పక్కల ఇళ్లకు కూడా వ్యాపించడంతో ప్రమాద స్థాయి పెరిగినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఈ పేలుడు దెబ్బకు ఇల్లు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది.. ఆ పక్కనే ఉన్న మరికొన్ని ఇళ్లు కూడా ధ్వంసమయ్యాయి. అయితే ఈ పేలుడుకు గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది. ఇంట్లో నిల్వ ఉంచిన గ్యాస్ సిలిండర్లు పేలినట్లు అక్కడ పరిస్థితులు చూస్తే అర్ధమవుతోంది.. కానీ ఈ పేలుడుకు జిలిటిన్ స్టిక్స్ కారణమనే అనుమానాలు కూడా వ్యక్తమవుతున్నాయి. పేలుడు సంభవించిన ఇంట్లో పేలుడు పదార్థాలు అమర్చేందుకు ఉపయోగించే డ్రిల్లింగ్ మెషిన్ను గుర్తించినట్లు తెలుస్తోంది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
