Tirupati: తిరుపతిలో ఘోరం.. మహిళను హత్య చేసిన గ్యాస్ డెలివరీ బాయ్.. కారణం తెలిస్తే షాక్..

Gas delivery boy murder woman in Tirupati: తెలంగాణలోని ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన లక్ష్మికి, తిరుపతిలో కొర్లగుంటలో ఉంటున్న గ్యాస్ డెలీవరీ చేసే యువకుడితో పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్త వివాహేతర సంబంధంగా మారింది.  ఈ క్రమంలో ఇద్దరి మధ్య ఇటీవల గొడవలు చోటు చేసుకున్నాయి.

Last Updated : Jan 6, 2026, 01:16 PM IST
తిరుపతిలో ఘోరం.. మహిళను హత్య చేసిన గ్యాస్ డెలివరీ బాయ్.. కారణం తెలిస్తే షాక్..

Gas delivery boy killed woman and suicide in Tirupati: సమాజంలో ఇటీవల భార్యభర్తల బంధం పూర్తిగా బజారు పాలైంది. మొత్తంగా వివాహేతర సంబంధాల మోజులో పడి కొంత మంది పశువుల కన్నా మరీనీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. కట్టుకున్నవారిని మోసం చేసి పడక సుఖం కోసం దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో హత్యలకు లేదా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. మొత్తంగా ఇటీవల భార్యభర్తల ఘటనలు ప్రతిరోజు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. చాలా మంది జంటలు సభ్య సమాజం తలదించుకునే విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు.   తాజాగా.. ఏపీలో కలియుగ దైవం శ్రీవెంకటేశ్వర స్వామి కొలువైన తిరుపతిలో దారుణం చోటు చేసుకుంది.

తిరుపతిలోని కొర్లగుంట మారుతీనగర్ లో ఒక మహిళ దారుణ హత్యకు గురైంది. రేణిగుంట మండలం గుత్తివారిపల్లికి చెందిన సోమశేఖర్‌ తిరుపతిలో గ్యాస్‌ డెలివరీ బాయ్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. ఇతను తన భార్యతో గొడవపడి సింగిల్ గా ఉంటున్నాడు. అయితే.. ఇతగాడికి.. తెలంగాణలోని ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన లక్ష్మితో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆమె బతుకుదెరువు కోసం ఆర్టీసీ బస్టాండ్‌ సమీపంలోని సమోసా దుకాణంలో పనిచేస్తోంది.వీరి పరిచయం కాస్త వివాహేతర సంబంధంగా మారింది.

భర్తకు తెలియకుండా లక్ష్మి తరచుగా గ్యాస్ డెలీవరీ బాయ్ తో కలసి అడ్డమైన తిరుగుళ్లు తిరిగేది. ఇటీవల వీరి వ్యవహరం కాస్త లక్ష్మి భర్తకు తెలియడంతో గొడవలు జరిగాయి. దీంతో ఇక మీదట వివాహేతర బంధం కొనసాగించలేమని సోమశేఖర్ ను మహిళ దూరం పెట్టింది. అప్పటి నుంచి సోమశేఖర్ కోపంతో రగిలిపోయాడు.

తనను దూరం పెడుతుందని కామంతో, ఆవేశంతో  ఆమెను అంతమోందించాలని పక్కా ప్లాన్ వేశాడు. చివరి సారిగా కలుసుకుందామ, ఒక్కసారితన ఇంటికి రావాలని  సోమశేఖర్‌ ప్రాధేయపడ్డాడు.  ఆ మాయగాడి మాటలు నమ్మి లక్ష్మి అతని ఇంటికి వెళ్లింది. ఇంతలో అతను లక్ష్మిపై దాడి చేశాడు.  కత్తితో ఆమె గొంతుకోసి దారుణంగా హతమార్చాడు.

ఆపై అతను కూడా ఫ్యాన్ కు ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు.అ యితే.. పెనుగులాటకు చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు వచ్చి చూశాడు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు  లక్ష్మి, సోమశేఖర్ మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు.ఈ క్రమంలో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు  విచారణ చేపట్టారు.

 

