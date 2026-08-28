Giri Pradakshina: శ్రీశైలం, ఇంద్రకీలాద్రి ఆలయాల్లో వైభవంగా పౌర్ణమి 'గిరి ప్రదక్షిణ'

Sravana Pournami: శ్రావణమాస పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని దేవదేవుడు కొలువుదీరిన శ్రీశైలం క్షేత్రంలో అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో.. వైభవంగా గిరి ప్రదక్షిణ జరిగింది. శ్రీశైల గిరిప్రదక్షిణ కార్యక్రమాన్ని ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించగా.. పెద్ద ఎత్తున భక్తులు హాజరయ్యారు. స్వామి అమ్మవార్ల మహా మంగళహారతుల అనంతరం గిరి ప్రదక్షిణ ప్రారంభమైంది. ఆలయ మహాద్వారం నుంచి మొదలైన ఈ ప్రదక్షిణ గంగాధర మండపం, అంకాళమ్మ ఆలయం, నంది మండపం, బయలు వీరభద్రస్వామి ఆలయం నుంచి అలంకారేశ్వర ఆలయం మీదుగా వలయ రహదారిపైకి చేరుకుంది. అక్కడి నుంచి గిరి ప్రదక్షిణ సారంగధర మఠం మీదుగా సాగి హేమారెడ్డి మల్లమ్మ మందిరం వద్దకు చేరుకుంది. హేమారెడ్డి మల్లమ్మ మందిరం నుంచి మహిషాసురమర్ధిని, రుద్రాక్షమఠం, విభూతిమఠాల మీదుగా రుద్రవనం అక్కడ నుంచి నందిమండపం వద్దకు చేరుకుంది. గిరిప్రదక్షిణలో పాల్గొన్న భక్తులందరికీ ప్రదక్షిణానంతరం మల్లికార్జున స్వామి దర్శనం కల్పించారు.
విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిలో
శ్రావణ పౌర్ణమి సందర్బంగా ఇంద్రకీలాద్రి గిరి ప్రదక్షిణ శుక్రవారం ఉదయం ఘనంగా జరిగింది. దుర్గామల్లేశ్వరస్వామి, విఘ్నేశ్వరుడు, సుబ్రహ్మణ్యస్వామి, ఆంజనేయస్వామి వంటి సకల దేవతలు కొలువైన ఇంద్రకీలాద్రి చుట్టూ గిరి ప్రదక్షిణ చేయడం వలన కోరిన కోరికలు తీరుతాయని ప్రతీతి. ఉదయం ఘాట్ రోడ్డు ప్రవేశం వద్ద కామధేను అమ్మవారి సన్నిధి నుంచి ఇంద్రకీలాద్రి గిరి ప్రదక్షిణ వైభవంగా ప్రారంభమైంది. దేవస్థానం స్థానాచార్య వీ శివ ప్రసాద్ శర్మ, ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి వికె శీనానాయక్ ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.
ధర్మ ప్రచారం నిమిత్తం దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన సంప్రదాయ తప్పెట్లు, కోలాట నృత్యప్రదర్శనలు, భజన సంకీర్తనా గానం వంటి కళా బృందాల కళా ప్రదర్శనలు, మంగళ వాయిద్యాలు, వేదపండితుల మంత్రోచ్చారణల నడుమ గిరి ప్రదక్షిణ కార్యక్రమం వైభవంగా సాగింది. దుర్గా మల్లేశ్వరులు కొలువైన వాహనం ముందు మహిళలు పసుపు నీళ్లతో శుద్ధి చేసి హారతులు, కొబ్బరికాయలు సమర్పించారు.
తిరుమలగిరిలో గిరి ప్రదక్షిణ
ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట మండలం తిరుమలగిరి గ్రామంలోని వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానంలో శుక్రవారం ఉదయం గిరి ప్రదక్షిణ కార్యక్రమం వైభవంగా సాగింది. ఆలయ ఈవో చైర్మన్ ఆధ్వర్యంలో గిరి ప్రదక్షిణ కార్యక్రమాన్ని ఆధ్యాత్మికంగా నిర్వహించారు. కొండ కింద భాగం ఆంజనేయ స్వామి వారి ఆలయం ఎదురుగా గోపూజను ఆలయ అర్చకులు చేశారు. ఆలయంలోని నిత్య కల్యాణ మండపంలో మహిళా భక్తులు సామూహిక కుంకుమార్చన చేశారు.
తెలంగాణలోని అంబారిపేటలో
శ్రావణ పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని తెలంగాణలోని జగిత్యాల జిల్లా అంబారిపేట గ్రామంలోని వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో గిరి ప్రదక్షిణ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. గిరి ప్రదక్షిణలో పెద్ద ఎత్తున భక్తులు పాల్గొన్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యే డా సంజయ్ కుమార్ ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.