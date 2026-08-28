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Giri Pradakshina: శ్రీశైలం, ఇంద్రకీలాద్రి ఆలయాల్లో వైభవంగా పౌర్ణమి 'గిరి ప్రదక్షిణ'

Giri Pradakshina Done At Srisailam Vijayawada Kanakadurga Temples: పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని ప్రముఖ ఆలయాల్లో గిరి ప్రదక్షిణ నిర్వహించడం జరుగుతోంది. తెలంగాణ, ఏపీలోని పలు ఆలయాల్లో శుక్రవారం శ్రావణ పౌర్ణమి సందర్భంగా గిరి ప్రదక్షిణ నిర్వహించారు. శ్రీశైలం, విజయవాడ కనకదుర్గ ఆలయాల్లో గిరి ప్రదక్షిణ వైభవంగా సాగింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 28, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 05:29 PM IST
Giri Pradakshina: శ్రీశైలం, ఇంద్రకీలాద్రి ఆలయాల్లో వైభవంగా పౌర్ణమి 'గిరి ప్రదక్షిణ'
Image Credit: Giri Pradakshina For Sravana Pournami

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Giri Pradakshina: శ్రీశైలం, ఇంద్రకీలాద్రి ఆలయాల్లో వైభవంగా పౌర్ణమి 'గిరి ప్రదక్షిణ'
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