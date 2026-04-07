Machilipatnam: ఇది భయ్యా నిజమైన ప్రేమంటే.!. పెద్దల్ని ఎదిరించి దివ్యాంగుడ్ని పెళ్లాడిన యువతి.. అసలు స్టోరీ ఏంటంటే..?.

Girl marries dwarf man in Machilipatnam true love story goes viral: ఇటీవల కాలంలో పెళ్లిళ్లు అంటేనే చాలా మంది యువతీ, యువకులు కిలో మీటర్ దూరం పారిపోతున్నారు. ఇటు పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లిళ్లు, అటు ప్రేమ పెళ్లిళ్లు కూడా ఎక్కువ రోజులు నిలవడంలేదు. చిన్న చిన్న కారణాలతో కొత్త దంపతులు విడిపోతున్నారు. కొంత మంది ఒకర్ని మరోకరు చంపు కుంటున్నారు. వివాహేతర సంబంధాలు, ఆస్తి తగాదాలు, మొదలైన విషయాల్లో లేని పోనీ విధంగా రచ్చ చేసుకుని సుపారీలు ఇచ్చి మరీ కట్టుకున్న వాళ్లను కాటికి పంపుతున్నారు. ఇటీవల చాలా మంది డబ్బులున్న వారిని, అందంగా మంచిగా సెటిల్అయిన వారిని చూస్ చేసుకుని మరీ ప్రేమిస్తున్నారు.
ఇక మరికొంత మంది తమ అసవరాలు ఉన్నంత వరకు ప్రేమ నటిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత ముఖం చాటేస్తున్నారు. కానీ నిజమైన ప్రేమ మాత్రం పెద, ధనిక, రంగు, ఏజ్ వంటివి చూడదంటారు. అది ఎప్పుడు ఎవరి మీద కలుగుతుందో ఎవరు చెప్పలేరు. అయితే.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని మచిలీపట్నంకు చెందిన ఒక యువతి మరుగుజ్జు వ్యక్తిని ప్రేమించడమే కాకుండా పెద్దలను ఎదిరించి మరీ పెళ్లాడింది.
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని మచిలీపట్నంకు చెందిన ఒక ఆదర్శవంతమైన ప్రేమ పెళ్లి వార్తలలో నిలిచింది. కృష్ణ జిల్లా మచిలీపట్నం రాజాపేటకు చెందిన వేముల శశి, షేక్ గౌసియా అనే ఇద్దరు తొమ్మిదొ తరగతి నుంచి ప్రేమించుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం శశి జిల్లా కోర్టులో కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగిగా పనిచేస్తుండగా, ఆ యువతి ఒక మెడికల్ షాపులో పనిచేస్తోంది. ఇద్దరు తమ ప్రేమను ఇంట్లో వారికి చెప్పారు. వేర్వేరు కులాలు కావడంతో పాటు, మరోవైపు శశి దివ్యాంగుడు కావడంతో వీరి పెళ్లికి నిరాకరించారు.
ఇక లాభం లేక వీరిద్దరు ఇటీవల చర్చికి వెళ్లి పెళ్లి చేసుకున్నారు. తరువాత తమ ప్రాణాలకు రక్షణ కల్పించాలని వారు ఇనుకుదురుపేట పోలీసులను ఆశ్రయించారు. పోలీసులు ఇరు కుటుంబాల పెద్దలను పీఎస్ కు రప్పించి కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారు. తన ఇష్టప్రకారమే ఈ పెళ్లి చేసుకున్నానని, తామే మేజర్లమని తమ బతుకు తాము బతుకుతామని ఇద్దరు పోలీసులకు చెప్పారు. కుటుంబ సభ్యులకు కూడా తమను వదిలేయాలని కోరారు.
షేక్ గౌసియాకు నచ్చజెప్పేందుకు కుటుంసభ్యులు తీవ్రంగా ప్రయత్నించినా ఆమె తన భర్తతోనే వెళ్లిపోతానని చెప్పింది. ఇక చేసేది లేక ఇరు వర్గాలకు చెందిన కుటుంబ సభ్యులు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు.
మరోవైపు వీరి ఆదర్శవంతమైన ప్రేమ, పెళ్లి కాస్త వార్తలలో నిలిచింది. కులం, రంగు, ఆస్తులు, కనీసం దివ్యాంగుడు అయిన కూడా చూడకుండా ఇద్దరు ఒకర్నిమరోకరు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఇది కదా నిజమైన ప్రేమ అంటూ నెటిజన్లు వీరిని ప్రశంసిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఈ జంట ప్రేమను గొప్పగా, నేటి సమాజంకు ఆదర్శం అంటూ కొనియాడుతున్నారు.
