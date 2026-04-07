Machilipatnam: ఇది భయ్యా నిజమైన ప్రేమంటే.!. పెద్దల్ని ఎదిరించి దివ్యాంగుడ్ని పెళ్లాడిన యువతి.. అసలు స్టోరీ ఏంటంటే..?.

Girl marries dwarf man in machilipatnam: తొమ్మిదో  త‌ర‌గ‌తి నుంచి గౌసియా, వేముల శ‌శి ప్రేమించుకున్నారు. పెద్దలకు వీరు తమ విషయాలను చెప్పిన వారు పెళ్లికి అంగీకరించలేదు. మచిలీ పట్నంలోని ఈ ప్రేమికులు చేసిన పనిపై నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఈ తరనాకి మీరు రోల్ మోడల్ అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 7, 2026, 01:32 PM IST
Tirumala Hundi: తిరుమల హుండీలో రూ.400 కోట్ల పాతనోట్లు.. మార్పిడి కుదరదని కేంద్రం స్పష్టం!
6
Tirumala hundi news
Tirumala Hundi: తిరుమల హుండీలో రూ.400 కోట్ల పాతనోట్లు.. మార్పిడి కుదరదని కేంద్రం స్పష్టం!
Best Flour For Summer: వేసవిలో అమృతం లాంటి పిండి ఇది! రోజూ ఒక్క రొట్టె తిన్నా.. మీ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ క్లీన్ అవుతుంది!
6
best flour for summer
Best Flour For Summer: వేసవిలో అమృతం లాంటి పిండి ఇది! రోజూ ఒక్క రొట్టె తిన్నా.. మీ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ క్లీన్ అవుతుంది!
Is Sharwanand Drunk: స్టేజ్‌పై శర్వానంద్ బిహేవియర్ వైరల్..తాగి వచ్చారా అంటూ నెటిజన్ల సందేహం!
5
Sharwanand viral video
Is Sharwanand Drunk: స్టేజ్‌పై శర్వానంద్ బిహేవియర్ వైరల్..తాగి వచ్చారా అంటూ నెటిజన్ల సందేహం!
Mrunal Thakur Arrested: అరెస్ట్ అయినా తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్.. కారణమేమిటంటే..!
7
Mrunal Thakur arrest
Mrunal Thakur Arrested: అరెస్ట్ అయినా తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్.. కారణమేమిటంటే..!
Girl marries dwarf man in Machilipatnam true love story goes viral: ఇటీవల కాలంలో పెళ్లిళ్లు అంటేనే చాలా మంది యువతీ, యువకులు కిలో మీటర్ దూరం పారిపోతున్నారు. ఇటు పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లిళ్లు, అటు ప్రేమ పెళ్లిళ్లు కూడా ఎక్కువ రోజులు నిలవడంలేదు. చిన్న చిన్న కారణాలతో కొత్త దంపతులు విడిపోతున్నారు.  కొంత మంది ఒకర్ని మరోకరు చంపు కుంటున్నారు. వివాహేతర సంబంధాలు, ఆస్తి తగాదాలు, మొదలైన విషయాల్లో లేని పోనీ విధంగా రచ్చ చేసుకుని సుపారీలు ఇచ్చి మరీ కట్టుకున్న వాళ్లను కాటికి పంపుతున్నారు. ఇటీవల చాలా మంది  డబ్బులున్న వారిని, అందంగా మంచిగా సెటిల్అయిన వారిని చూస్ చేసుకుని మరీ ప్రేమిస్తున్నారు.

ఇక మరికొంత మంది తమ అసవరాలు ఉన్నంత వరకు ప్రేమ నటిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత ముఖం చాటేస్తున్నారు. కానీ నిజమైన ప్రేమ మాత్రం పెద, ధనిక, రంగు, ఏజ్ వంటివి చూడదంటారు. అది ఎప్పుడు ఎవరి మీద కలుగుతుందో ఎవరు చెప్పలేరు. అయితే.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని మచిలీపట్నంకు చెందిన ఒక యువతి మరుగుజ్జు వ్యక్తిని ప్రేమించడమే కాకుండా పెద్దలను ఎదిరించి మరీ పెళ్లాడింది.

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని మచిలీపట్నంకు చెందిన ఒక ఆదర్శవంతమైన ప్రేమ పెళ్లి  వార్తలలో నిలిచింది. కృష్ణ జిల్లా మచిలీపట్నం  రాజాపేటకు చెందిన వేముల శశి, షేక్ గౌసియా అనే ఇద్దరు తొమ్మిదొ తరగతి నుంచి ప్రేమించుకుంటున్నారు.  ప్రస్తుతం శశి జిల్లా కోర్టులో కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగిగా పనిచేస్తుండగా, ఆ యువతి ఒక మెడికల్ షాపులో పనిచేస్తోంది. ఇద్దరు తమ ప్రేమను ఇంట్లో వారికి చెప్పారు. వేర్వేరు కులాలు కావడంతో పాటు,   మరోవైపు శశి దివ్యాంగుడు కావడంతో వీరి పెళ్లికి నిరాకరించారు.

ఇక లాభం లేక వీరిద్దరు ఇటీవల చర్చికి వెళ్లి పెళ్లి చేసుకున్నారు.  తరువాత  తమ ప్రాణాలకు రక్షణ కల్పించాలని వారు ఇనుకుదురుపేట పోలీసులను ఆశ్రయించారు. పోలీసులు ఇరు కుటుంబాల పెద్దలను పీఎస్ కు రప్పించి కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారు. తన ఇష్టప్రకారమే ఈ పెళ్లి చేసుకున్నానని, తామే మేజర్లమని తమ బతుకు తాము బతుకుతామని ఇద్దరు పోలీసులకు చెప్పారు.  కుటుంబ సభ్యులకు కూడా తమను వదిలేయాలని కోరారు.

షేక్ గౌసియాకు నచ్చజెప్పేందుకు కుటుంసభ్యులు తీవ్రంగా ప్రయత్నించినా ఆమె తన భర్తతోనే వెళ్లిపోతానని చెప్పింది. ఇక చేసేది లేక ఇరు వర్గాలకు చెందిన కుటుంబ సభ్యులు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు.

Read more: Meerut Daughter Divorce Video: కూతురు డైవర్స్.. గ్రాండ్‌గా సెలబ్రేషన్స్ చేసుకున్న రిటైర్డ్ జడ్జీ ఫ్యామిలీ.. వీడియో వైరల్..

మరోవైపు వీరి ఆదర్శవంతమైన ప్రేమ, పెళ్లి కాస్త వార్తలలో నిలిచింది. కులం, రంగు, ఆస్తులు, కనీసం దివ్యాంగుడు అయిన కూడా చూడకుండా ఇద్దరు ఒకర్నిమరోకరు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఇది కదా నిజమైన ప్రేమ అంటూ నెటిజన్లు వీరిని ప్రశంసిస్తున్నారు.  సోషల్ మీడియాలో ఈ జంట ప్రేమను గొప్పగా, నేటి సమాజంకు ఆదర్శం అంటూ కొనియాడుతున్నారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

