/Godavari Water: శాంతించిన గోదారమ్మ.. ఇంకా ముంపులో 44 విలీన గ్రామాలు

Dhavaleshwaram Barrage: ఎల్నినో ప్రభావంతో ఇన్నాళ్లు బోసిపోయిన గోదావరి నదికి ఇప్పుడు జలకళ వచ్చింది. ఎగువ రాష్ట్రాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలకు తోడు రాష్ట్రంలో వర్షాలతో గోదావరికి భారీగా వరద వస్తోంది. దీంతో గోదావరి నదీ ప్రాంతం వరదమయమైంది. ఇప్పుడు గోదావరి శాంతించింది. అయితే వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలు ముంపునకు గురయ్యాయి. ఇంకా వరదలోనే 44 గ్రామాలు ఉండడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఈ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఏపీలోని పోలవరం జిల్లా చింతూరు ఏజెన్సీ విలీన మండలాలు ఇంకా గోదావరి ముంపులోనే ఉన్నాయి. గోదావరి, శబరి నదుల ఉగ్రరూపంతో 44 గ్రామాలు నీటి ముంపులో చిక్కుకున్నాయి. చింతూరు ఏజెన్సీలో సుమారు 32 వేల మందిపై వరద ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది. 971 ఇళ్లు నీట మునిగిపోగా..750 కుటుంబాలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో వరద ప్రభావం కొనసాగుతోంది. కోనసీమ లంక గ్రామాల్లో ఇవాళ సాయంత్రానికి సాధారణ పరిస్థితి నెలకొనే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. కాజ్ వే రహదారులు వరద ముంపుతో ట్రాక్టర్లు, పడవలపై కోనసీమ లంక గ్రామాల ప్రజలు రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. అయినవిల్లి, పి.గన్నవరం, మామిడికుదురు, ముమ్మిడివరం మండలాల పరిధిలో గోదావరి వరద ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది.
తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని ధవళేశ్వరం కాటన్ బ్యారజ్ వద్ద ఉగ్రరూపం దాల్చిన గోదావరి క్రమంగా శాంతిస్తోంది. వరద గోదావరి క్రమంగా నీటిమట్టం తగ్గుముఖం పడుతోంది. ఇవాళ మధ్యాహానికి మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక ఉపసంహరణ చేయనున్నారు. ప్రస్తుతం ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ 175 గేట్ల నుంచి 12 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద జలాలు సముద్రంలోకి వెళ్తున్నాయి. మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు బ్యారేజ్ నీటిమట్టం 15 అడుగుల మేర ఉంది.
కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం నియోజకవర్గ పరిధిలోని ఉప్పాడ సముద్రం ఆదివారం ఉగ్రరూపం దాల్చింది. సముద్రుడు ముందుకు చొచ్చుకువచ్చాడు. కెరటాలు ఎగిసెగిసిపడుతున్నాయి. నాలుగు రోజుల కిందట సముద్రం ఒక్కసారిగా వెనక్కి వెళ్లడంతో స్థానికులు భయపడ్డారు. అయితే ఆదివారం సముద్రం అంతే వేగంతో ముందుకు వచ్చేసింది. కెరటాలు ఉవ్వెత్తున విరుచుకు పడుతున్నాయి. ఇక ఫ్రెండ్షిప్ డే కావడంతో సందర్శకులు భారీగా బీచ్కు తరలివచ్చారు.