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Godavari Water: శాంతించిన గోదారమ్మ.. ఇంకా ముంపులో 44 విలీన గ్రామాలు

Godavari Water Flow Down At Dhavaleshwaram Barrage: గోదావరి నది శాంతించింది. భారీ వర్షాలతో వరద పోటెత్తగా ఇప్పుడు శాంతించడంతో ధవళేశ్వరం వద్ద ప్రవాహం తగ్గుముఖం పట్టింది. అయితే విలీన మండలాలు వరద ముంపులో ఉన్నాయి. దీంతో ఆయా ప్రాంత ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 03, 2026, 07:12 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:12 AM IST
Godavari Water: శాంతించిన గోదారమ్మ.. ఇంకా ముంపులో 44 విలీన గ్రామాలు
Image Credit: Dhavaleshwaram Barrage Water Flow

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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