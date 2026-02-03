AP Gold Mines: కుప్పంలో బంగారు గనులు.. మళ్లీ తెరపైకి వచ్చిన పాత ఆశలు..

AP Gold Mines: చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం నియోజకవర్గం మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. గుడుపల్లె మండలంలో ఉన్న బంగారు గనుల విషయమై తాజాగా చర్చ మొదలైంది. గతంలోనే ఈ ప్రాంతంలో బంగారం ఉన్నట్లు గుర్తించగా, ఇప్పుడు మళ్లీ అక్కడ బంగారు నిక్షేపాలు ఉన్నాయని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. దీంతో స్థానికులలో ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి.
గుడుపల్లె మండలంలో 1968లో బిసానత్తం ప్రాంతంలో తొలిసారిగా బంగారు ఆనవాళ్లు గుర్తించారు. తర్వాత 1978లో చిగురుకుంట ప్రాంతంలో కూడా బంగారు గనులు ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. అప్పట్లో ఎంఈసీఎల్ అనే సంస్థ ఈ గనుల నుంచి ఖనిజాన్ని వెలికితీసింది. తవ్విన క్వార్ట్జ్ను కర్ణాటకలోని కోలార్ గోల్డ్ ఫీల్డ్స్కు సరఫరా చేశారు.
1982లో బీజీఎంఎల్ సంస్థ ఈ గనులను పూర్తిగా స్వాధీనం చేసుకుంది. అప్పటి నుంచి సుమారు 2001 వరకు ఈ గనుల తవ్వకాలు కొనసాగాయి. ఈ కాలంలో వందల మందికి ఉపాధి లభించింది. గనులపై ఆధారపడి చాలా కుటుంబాలు జీవించేవి. అయితే కొన్ని తప్పుడు లెక్కలు, నిర్వహణ లోపాల కారణంగా గనులు లాక్ఔట్ అయ్యాయి. దీంతో ఒక్కసారిగా వందల మంది ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు. ఆ ప్రాంతం మళ్లీ నిశ్శబ్దంగా మారింది.
ఈ పరిస్థితుల్లో 2011లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలతో జియో సంస్థ గుడుపల్లె మండలంలో పరిశోధనలు చేపట్టింది. సుమారు 19 కిలోమీటర్ల పరిధిలో సర్వే నిర్వహించింది. ఈ పరిశోధనల్లో బిసానత్తం, చిగురుకుంట ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికీ బంగారు నిక్షేపాలు ఉన్నట్లు నివేదిక ఇచ్చింది. ఈ నివేదిక ఇప్పుడు మళ్లీ వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఈ వార్తతో స్థానిక ప్రజల్లో కొత్త ఆశలు మొదలయ్యాయి. మళ్లీ గనుల తవ్వకాలు ప్రారంభమైతే ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయని భావిస్తున్నారు. యువతకు పని దొరుకుతుందని, ప్రాంత అభివృద్ధి జరుగుతుందని ఆశిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ఈ నివేదికపై ఎలా స్పందిస్తుందో, గనుల తవ్వకాలకు అనుమతులు ఇస్తుందో చూడాల్సి ఉంది. కుప్పంలో ఉన్న బంగారు కొండలు మరోసారి ప్రజల భవిష్యత్తును మార్చే అవకాశం ఉందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
