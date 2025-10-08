English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Simhadri Temple: సింహాద్రి అప్పన్న గుడిలో ఆభరణాలు స్వాహా.. 47 నగల లెక్కల్లో తేడా.. అసలేం జరుగుతోంది..?

Appanna Temple Ornaments: సింహాద్రి అప్పన్న ఆలయంలో స్వామి వారి ఆభరణాల లెక్కల్లో తేడాలు గుర్తించబడ్డాయి. ఇది ఇప్పుడు తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. కడపకు చెందిన ప్రభాకర్ ఆచారి కొన్ని నెలల క్రితం ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ ఫిర్యాదు ఆధారంగా గత నెల 14, 15 తేదీల్లో డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ రాధ పూర్తి తనిఖీలు చేపట్టారు. రిజిస్టర్‌లో వివరాలు నమోదు చేయకపోవడంపై ఆమె తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మొత్తం 47 స్వామి వారి ఆభరణాల లెక్కల్లో తీవ్ర వ్యత్యాసం ఉండటం చర్చకు దారితీసింది.  

Oct 8, 2025

Simhadri Temple: సింహాద్రి అప్పన్న గుడిలో ఆభరణాలు స్వాహా.. 47 నగల లెక్కల్లో తేడా.. అసలేం జరుగుతోంది..?

Appanna Temple Ornaments Missing: సింహాద్రి అప్పన్న ఆభరణాల లెక్కల్లో తేడాల వ్యవహారం.. ప్రస్తుతం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. కొన్ని నెలల క్రితం కడపకు చెందిన ప్రభాకర్ ఆచారి ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో గత నెల 14, 15 తేదీల్లో డీఈవో  రాధ పూర్తి స్థాయిలో తనిఖీలు చేపట్టారు. రిజిస్ట్రర్ లో వివరాలు నమోదు చేయకపోవడంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మొత్తం 47 స్వామి వారి ఆభరణాల లెక్కల్లో తీవ్ర వ్యత్యాసం ఉండటం చర్చకు దారితీసింది.

తనిఖీలు పూర్తయిన తర్వాత మాజీ ఏఈవో ఆనంద్ కుమార్‌కు, ఆలయ ప్రధాన అర్చకులకు నోటీసులు ఇచ్చారు. మూడు రోజుల్లో సమాధానం ఇవ్వాలని ఆదేశించారు. కానీ ఈ వర్గాల నుంచి ఎటువంటి వివరణ ఇవ్వడం లేదు. ఈ పరిస్థితిపై రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ అప్రమత్తమైంది. బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

అప్పన్న ఆలయంలో రిజిస్టర్ ప్రకారం ఉన్న వెండి ఆభరణాలను గత నెల పద్నాలుగు, పద్దనాలుగు తేదీల్లో రాధ తనిఖీ చేశారు. స్వామికి నిత్య కైంకర్యాలకు, అర్చకులు వాడే వెండి, బంగారు ఆభరణాలు, ఇతర వస్తువుల వివరాలు పరిశీలించారు. దేవస్థానం గోల్డ్ స్మిత్ సహాయంతో అర్చకుల ముందు ప్రతి ఆభరణానికి తూకం కొలిచారు. కానీ అర్చకులు కైంకర్యానికి వాడే కొన్ని ఆభరణాలు, రిజిస్టర్‌లో ఉన్నవాటికి మధ్య తేడా కనిపించింది. కొన్ని ఆభరణాలను చూపించలేకపోయారు.

ఈ తేడాలపై డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ రాధ వివరాలతో నోటీసులు జారీ చేశారు. రిజిస్టర్ ప్రకారం ఉన్న వెండి, బంగారు ఆభరణాలను తనిఖీ సమయంలో చూపించకపోవడానికి కారణాలు మూడు రోజుల్లో తెలియజేయాలని సూచించారు. లేకపోతే కార్యాలయ రికార్డు ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని నోటీసుల్లో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు.

