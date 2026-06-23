Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /రేపే జొన్నగిరిలో గోల్డ్‌ మైనింగ్‌ ప్రారంభం.. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రజలకు బంగారంలాంటి వార్త

రేపే జొన్నగిరిలో గోల్డ్‌ మైనింగ్‌ ప్రారంభం.. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రజలకు 'బంగారం'లాంటి వార్త

400 KGs Gold Excavations Will Starts Tomorrow At Jonnagiri Gold Mines: కరువు సీమలో బంగారం పంట పండుతోంది. రేపటి నుంచి కర్నూలు జిల్లాలోని జొన్నగిరి బంగారు గనుల్లో రేపటి నుంచి బంగారం ఉత్పత్తి ప్రారంభం కానుంది. ఈ బంగారు ఉత్పత్తులను రేపు సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 23, 2026, 09:40 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:40 PM IST
రేపే జొన్నగిరిలో గోల్డ్‌ మైనింగ్‌ ప్రారంభం.. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రజలకు 'బంగారం'లాంటి వార్త
Image Credit: Jonnagiri Gold Mines

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
రేపే జొన్నగిరిలో గోల్డ్‌ మైనింగ్‌ ప్రారంభం.. ఏపీ ప్రజలకు 'బంగారం'లాంటి వార్త
jonnagiri gold mines3 min ago
2
Hyderabad30 min ago
3
Trisha Krishnan1 hr ago
4
Snake Video1 hr ago
5
NPS Vatsalya1 hr ago