రేపే జొన్నగిరిలో గోల్డ్‌ మైనింగ్‌ ప్రారంభం.. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రజలకు 'బంగారం'లాంటి వార్త

400 KGs Jonnagiri Gold Mines: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు ఇది బంగారం లాంటి వార్త. బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతుండగా.. ఇకపై అతి తక్కువకే ఏపీలో లభించే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే ఏపీలో ఒక అతి పెద్ద బంగారం గని ప్రారంభం కానుంది. కరువు ప్రాంతానికి కేరాఫ్గా నిలిచే రాయలసీమలోని కర్నూల్ జిల్లాల్లో జొన్నగిరి బంగారం గనుల తవ్వకాలకు కీలక ముందడుగు పడనుంది. జొన్నగిరిలోని బంగారు గనుల వద్ద గోల్డ్ మైనింగ్ ప్రాజెక్టును ఏపీ ప్రభుత్వం రేపు ప్రారంభించనుంది.
బంగారు నిక్షేపాలు
కర్నూలు జిల్లాలోని తుగ్గలి మండలం జొన్నగిరిలో బంగారు గనులు బయటపడిన విషయం తెలిపింది. కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ సర్వేలు, పరీక్షలు చేసిన అనంతరం ఇక్కడ బంగారం తవ్వకాలకు అనువుగా ఉందని.. ఇక్కడ బంగారు నిక్షేపాలు భారీగా ఉన్నాయని గుర్తించారు. దీంతో జొన్నగిరిలో బంగారు గనులు త్వరలోనే ప్రారంభం కానుంది. జొన్నగిరి ప్రాంతం బంగారం ఉత్పత్తికి ప్రధాన వేదిక కానుండడ విశేషం.
అతిపెద్ద గోల్డ్ మైనింగ్ ప్రాజెక్టు
దేశంలోనే ప్రైవేట్ రంగంలో అతిపెద్ద గోల్డ్ మైనింగ్ ప్రాజెక్టు జొన్నగిరిలోనే ఏర్పాటవుతోంది. జియో మైసూర్ సర్వీసెస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, డెక్కన్ గోల్డ్ మైన్స్ లిమిటెడ్ సంస్థలు రూ.405 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టి ఇక్కడ బంగారు నిక్షేపాలు వెలికితీయనున్నాి. జొన్నగిరి గోల్డ్ ఫీల్డ్కు ప్రభుత్వం 1,500 ఎకరాల భూమిని కేటాయించింది. ప్రస్తుతం మొదటి దశలో 600 ఎకరాల్లో తవ్వకాలు జరగనుండగా దీనికి తగ్గట్టు ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్లు నెలకొన్నాయి. తొలి ఏడాదికి 400 కిలోల బంగారం పసిడిని ఉత్పత్తి చేయనున్నారు. రెండో దశలో మిగిలిన ప్రాంతంలో ఈ ప్లాంట్ను విస్తరించనున్నారు. వచ్చే ఏడాది నుంచి 900 కిలోల బంగారం ఉత్పత్తి చేయడం లక్ష్యం.
రాష్ట్రానికి రాయల్టీ
ప్రతి సంవత్సరం బంగారం ఉత్పత్తి పెంచుతూ ఏడాదికి 2 టన్నుల వరకు బంగారం ఉత్పత్తి చేయడం ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ ప్లాంట్ ద్వారా 700 మందికి ఉపాధి లభిస్తుంది. ఇక్కడ ఉత్పత్తి చేసిన బంగారం ధరలో 4 శాతం రాష్ట్రానికి రాయల్టీగా వస్తుండడంతో ఏపీలో బంగారం ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంది. తొలిసారి తీసే 400 కిలోల బంగారానికి రూ.57 కోట్లు రాయల్టీ రూపేణా ఏపీ ప్రభుత్వానికి దక్కనుండగా.. తర్వాత వెలికితీసే 900 కిలోల బంగారానికి రూ.144 కోట్ల వరకూ రాయల్టీ రూపంలో ప్రభుత్వానికి ఆదాయం లభించే అవకాశం ఉంది.
రేపు ప్రారంభం
జొన్నగిరిలో ఈ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించేందుకు బుధవారం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రానున్నారు. ప్లాంట్ విస్తరణలో భాగంగా రెండో యూనిట్కు కూడా శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. రేపటి నుంచి జొన్నగిరిలో బంగారం ఉత్పత్తి పనులు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఇప్పటికే ఇక్కడ బంగారం తవ్వకంపై ట్రయల్ రన్స్ విజయవంతంగా పూర్తయ్యాయి. బంగారం గనుల తవ్వకం చేపడుతుండడంతో రాయలసీమ ప్రాంతం అభివృద్ధిలో సింహ భాగం కానుంది.