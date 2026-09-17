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AP వాసులకు గుడ్ న్యూస్.. రెండు రోజులు కుండపోత వర్షాలు..

AP Rain News: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఉపరితల ద్రోహి, ఆవర్తనం కారణంగా మరో రెండు రోజులు పాటు కుండపోత వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 17, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 11:01 AM IST
AP వాసులకు గుడ్ న్యూస్.. రెండు రోజులు కుండపోత వర్షాలు..
Image Credit: AP Rain Alert (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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AP వాసులకు గుడ్ న్యూస్.. రెండు రోజులు కుండపోత వర్షాలు..
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