/AP వాసులకు గుడ్ న్యూస్.. రెండు రోజులు కుండపోత వర్షాలు..

Rain Alert for AP: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గత కొద్ది రోజులుగా మారిన వాతావరణ పరిస్థితులు తీవ్రరూపం దాలుస్తున్నాయి. ఉపరితల ద్రోణి, ఆవర్తనం ఒకేసారి యాక్టివ్ అవ్వడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ మరోసారి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది. గత మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న అల్పపీడన వర్షాలకు తోడు, ఇప్పుడు తాజాగా తమిళనాడు మీదుగా నైరుతి బంగాళాఖాతం వరకు ఒక ఉపరితల ద్రోణి విస్తరించి ఉంది.
ఉపరితల ఆవర్తనం..
అలాగే ఒడిశా-పశ్చిమ బెంగాల్ తీరాల మీదుగా ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. ఈ రెండు సిస్టమ్స్ ఒకేసారి ప్రభావం చూపుతుండటంతో రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ రానున్న రెండ్రోజులు వాతావరణం కూల్గా మారడంతో పాటు పలుచోట్ల వానలు దంచికొట్టే అవకాశం ఉందన్నారు.
ఈనెల 19,20 తేదీల్లో అతి భారీ వర్షాలు..
ఈనెల 19, 20న ఏపీలో అతిభారీ వర్షాలు పడుతాయని వాతావరణశాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఇచ్చిన వివరాల ప్రకారం, కోస్తాంధ్రలోని పలు ప్రాంతాలతో పాటు రాయలసీమలోని నంద్యాల, అనంతపురం, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడనున్నాయి. వర్షం పడే సమయంలో గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. మిగిలిన జిల్లాల్లో కూడా అక్కడక్కడ తేలికపాటి జల్లులు కురుస్తాయని తెలిపింది.
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