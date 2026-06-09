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AP Govt: రేషన్ కార్డుదారులకు ఏపీ సర్కార్ గుడ్‌న్యూస్.. వెయ్యి మినీ మార్టుల ఏర్పాటు.. ఇకపై తక్కువ ధరకే నిత్యావసరాలు

Andhra Pradesh: రేషన్ కార్డుదారులకు ఏపీ సర్కార్ గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వెయ్యి మినీ మార్టుల ఏర్పాటుకు ఆమోదం తెలిపింది. మొదటి విడతలో భాగంగా జాతీయ సహకార వినియోగదారుల సమాఖ్య భాగస్వామ్యంతో.. పట్టణాలు, నగరాలలో వెయ్యి మినీ మార్టులను నెలకొల్పనున్నారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 09, 2026, 07:28 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:28 PM IST
AP Govt: రేషన్ కార్డుదారులకు ఏపీ సర్కార్ గుడ్‌న్యూస్.. వెయ్యి మినీ మార్టుల ఏర్పాటు.. ఇకపై తక్కువ ధరకే నిత్యావసరాలు
Image Credit: Good News For Ap Ration Card Holders Mini Marts Steam Rice Distribution (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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