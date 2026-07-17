AP Survey Department Promotions: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ సర్వే, భూ రికార్డుల విభాగంలో సుదీర్ఘ కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఉద్యోగులు గుడ్న్యూస్. పదోన్నతులకు సంబంధించి ఒక కీలక అడుగు పడింది. ఈ విభాగానికి సంబంధించిన శాఖాపరమైన కమిటీ ఇచ్చిన సిఫార్సులతో పాటు, క్షేత్రస్థాయిలో విధివిధానాల అవసరాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన ఉన్నతాధికారులు.. ప్రభుత్వానికి కొన్ని ప్రతిపాదనలు సమర్పించారు. ఈ ప్రతిపాదనలు అమల్లోకి వస్తే వేలాది మంది సర్వే ఉద్యోగుల కెరీర్ వృద్ధికి, వేతన సవరణకు భారీ ఊరట లభించనుంది.
ప్రతిపాదనల వివరాల ఇలా..
ప్రస్తుతం ఉన్న విలేజ్ సర్వేయర్ గ్రేడ్-II ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్స్ కల్పించేందుకు.. విలేజ్ సర్వేయర్ గ్రేడ్-I కేడర్ బలాన్ని మొత్తంగా 5,500 పోస్టులుగా ప్రతిపాదించారు. RPS-2022 (గ్రేడ్-X) నిబంధనల ప్రకారం వీరికి రూ.29,980 నుంచి రూ.94,500 వరకు వేతన శ్రేణిని వర్తింపజేయాలని కోరారు. ఇక విలేజ్ సర్వేయర్ గ్రేడ్-I గా పదోన్నతి పొందిన ఉద్యోగులకు భవిష్యత్తులో తదుపరి ప్రమోషన్ కల్పించేందుకు వీలుగా 'డెప్యూటీ సర్వేయర్ గ్రేడ్-II' అనే కొత్త మధ్యంతర పోస్టును సృష్టించాలని సిఫార్సు చేశారు. దీని కేడర్ బలాన్ని 2,750 పోస్టులుగా ప్రతిపాదించారు. RPS-2022 (గ్రేడ్-XI) నిబంధనల ప్రకారం వీరికి రూ.32,670 నుంచి రూ.1,01,970 వరకు వేతనం ఇవ్వాలని కోరారు.
ఈ కొత్త మార్పులు, పదోన్నతుల ప్రక్రియను చట్టబద్ధంగా అమలు చేయడానికి గతంలో జారీ చేసిన G.O 102 రెవెన్యూ (SS-2) శాఖ ఉత్తర్వుల్లో ఉన్న 'ఏపీ సర్వే అండ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ సబార్డినేట్ సర్వీస్ రూల్స్' కు తగిన సవరణలు చేయాలని.. అవసరమైన చోట అనుబంధ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులను జారీ చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ ప్రతిపాదనలను తుది పరిశీలన అనంతరం అధికారిక ఆమోదం కోసం ప్రభుత్వం ముందు ఉంచారు. దీనికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని అమరావతిలోని SGSW శాఖ ప్రభుత్వ కార్యదర్శికి, అలాగే విజయవాడలోని SGSW శాఖ డైరెక్టర్కు జిరాక్స్ రూపంలో అందజేశారు. దీనిపై ప్రభుత్వం త్వరలోనే సానుకూల నిర్ణయం తీసుకుంటుందని సర్వే ఉద్యోగ సంఘాలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.