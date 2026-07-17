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ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్.. ఈ విభాగంలో ప్రమోషన్స్‌..! జీతం ఎంతంటే..?

AP Survey Department Promotions: ఏపీ ప్రభుత్వ సర్వే, భూరికార్డులకు ఉద్యోగులకు సంబంధించి కీలక అప్‌డేట్ వచ్చింది. ఈ విభాగంలో ప్రమోషన్స్‌, జీతాలకు సంబంధించి ప్రభుత్వానికి ఉన్నతాధికారులు ప్రతిపాదనలు పంపించారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 17, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 05:23 PM IST
ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్.. ఈ విభాగంలో ప్రమోషన్స్‌..! జీతం ఎంతంటే..?
Image Credit: AP Survey Department Promotions (Source: AI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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