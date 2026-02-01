AP Govt Employees: ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తీపి కబురు.. సీపీఎస్ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే వార్త

Good News To Govt Employees: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూటమి ప్రభుత్వం వరుసగా శుభవార్తలు వినిపిస్తోంది. ఉద్యోగులు, పింఛన్దారులకు సంబంధించిన సమస్యలు, డిమాండ్లు పరిష్కారం చూపిస్తున్న ఏపీ ప్రభుత్వం.. ఇప్పటికే దసరా సమయంలో కరువు భత్యం (డీఏ) ప్రకటించిన ప్రభుత్వం అనంతరం దీపావళి, సంక్రాంతి పండుగకు వరాలు ప్రకటించింది. తాజాగా మరో శుభవార్త వినిపించింది. ఉద్యోగులు, పింఛన్దారులకు సంబంధించి శుభవార్త చెబుతూ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ నిర్ణయంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగ వర్గాలకు భారీ ఊరట లభించనుంది.
Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కీలక డిమాండ్.. రూ.700 కోట్ల నుంచి రూ.1500 కోట్లకు పెంపు
ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వైద్య సేవలపై నియమించిన ప్రత్యేక కమిటీ తాజాగా సమావేశమైంది. వెలగపూడిలోని సచివాలయంలో జీవో నెం.880 ద్వారా నియామకమైన ప్రత్యేక కమిటీ గత నెల 30వ తేదీన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి విజయానంద్ అధ్యక్షతన సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో ఉద్యోగులకు సంబంధించి పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. పదవీ విరమణ పొందిన సీపీఎస్ ఉద్యోగులకు హెల్త్ కార్డ్స్ వర్తింపచేయాలని ప్రభుత్వం ప్రాథమికంగా నిర్ణయించింది.
Also Read: YS Jagan: ప్రజాస్వామ్యానికి చంద్రబాబు వైఖరి అత్యంత ప్రమాదకరం: వైఎస్ జగన్
ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్న అధికారులు వీరే..
స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ రావత్
ఆర్థిక శాఖ కార్యదర్శి వినయ్ చంద్
వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శి సౌరభ్ గౌర్
ఎన్టీఆర్ హెల్త్ ట్రస్ట్ సీఈవో దినేష్ కుమార్
ఏపీ జేఏసీ చైర్మన్ విద్యా సాగర్
Also Read: Union Budget: బడ్జెట్లో 75 ఏళ్ల సంప్రదాయానికి స్వస్తి.. నిర్మల సీతారామన్ ఏం చేశారంటే?
సమావేశమైన ప్రత్యేక కమిటీ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన వివిధ అంశాలపై చర్చించింది. సమావేశంలో ఉద్యోగులకు సంబంధించి రెండు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. వాటిలో రిటైర్డ్ సీపీఎస్ ఉద్యోగులకు హెల్త్ కార్డులు వర్తింపజేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు ఇచ్చిన మాదిరిగా సీపీఎస్ రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు కూడా హెల్త్ కార్డులు వర్తింపజేయాలని ప్రత్యేక కమిటీ నిర్ణయం తీసుకోవడం విశేషం. ఈ నిర్ణయంతో సీపీఎస్ ఉద్యోగులకు భారీ ఊరట లభించనుంది. పదవీ విరమణ పొందిన ఉద్యోగులు దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతుండడంతో వారు వైద్య సేవలు పొందడానికి చాలా ఖర్చు చేయాల్సి ఉంది. ప్రభుత్వం హెల్త్ కార్డుల పరిధిలోకి తీసుకోవడంతో సీపీఎస్ రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
Also Read: IND beat NZ: టీ20 ప్రపంచకప్ ముందు భారత్ అద్భుతం.. న్యూజిలాండ్తో 4-1తో సిరీస్ సొంతం
ఇటీవల చెల్లింపులు
కాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారం కిందట ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు పెండింగ్లో ఉన్న వివిధ రకాల బిల్లుల చెల్లింపులను చెల్లించింది. వివిధ రకాల బిల్లులు భారీగా పెండింగ్లో ఉండడంతో కొంత విడుదల చేసింది. విడుదల చేసిన బిల్లుల్లో టీఏ, టీటీఏ బిల్లులు ఉన్నాయి. 1 ఏప్రిల్ 25 నుంచి ఉద్యోగులకు సంబంధించిన టీఏ, టీటీఏ బకాయిల కోసం సుమారు రూ.150 కోట్లు ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి