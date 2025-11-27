English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Govt Employees: ప్ర‌భుత్వ ఉద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం శుభవార్త.. 24 లక్షల మందికి లబ్ధి

Govt Employees: ప్ర‌భుత్వ ఉద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం శుభవార్త.. 24 లక్షల మందికి లబ్ధి

AP Govt Announces Good News To Govt Employees 7 Man Committee Appointed: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త వినిపించింది. ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకానికి సంబంధించి కీలక అప్‌డేట్‌ ఇచ్చింది. కమిటీ ఏర్పాటుచేస్తున్నట్లు ప్రకటన చేసింది. ఈ మేరకు ఏపీ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 27, 2025, 05:09 PM IST

Trending Photos

Gold: ప్రతినెలా చిట్టీ కట్టి బంగారం కొనడం మంచిదా? లేదంటే లోన్ తీసుకుని బంగారం కొంటే లాభమా?
8
Gold Rate Today
Gold: ప్రతినెలా చిట్టీ కట్టి బంగారం కొనడం మంచిదా? లేదంటే లోన్ తీసుకుని బంగారం కొంటే లాభమా?
Rahul Sipligunj-Harinya Reddy: ప్రియురాలు హరిణ్య రెడ్డితో ఘనంగా రాహుల్ సిప్లిగంజ్ పెళ్లి
5
Rahul Sipligunj Marriage
Rahul Sipligunj-Harinya Reddy: ప్రియురాలు హరిణ్య రెడ్డితో ఘనంగా రాహుల్ సిప్లిగంజ్ పెళ్లి
Snake Repellent: ఈ మొక్క పాములకు అతి పెద్ద శత్రువు! ఒక్క పామును కూడా ఇంట్లోకి రానివ్వదు!
6
snake repellent plant
Snake Repellent: ఈ మొక్క పాములకు అతి పెద్ద శత్రువు! ఒక్క పామును కూడా ఇంట్లోకి రానివ్వదు!
Heroine life: అందం ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల నరకం అనుభవించిన హీరోయిన్.. ఎవరంటే..!
5
Heroine life
Heroine life: అందం ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల నరకం అనుభవించిన హీరోయిన్.. ఎవరంటే..!
Govt Employees: ప్ర‌భుత్వ ఉద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం శుభవార్త.. 24 లక్షల మందికి లబ్ధి

Employees Health Scheme: ఉద్యోగులు, పింఛన్‌దారులకు ఏపీ ప్రభుత్వం శుభవార్త ప్రకటించింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛ‌న్‌దారులు, వారి కుటుంబస‌భ్యుల ప్ర‌యోజ‌నం కోసం అమ‌ల‌వుతున్న ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకం (ఈహెచ్ఎస్‌)పై కీలక ప్రకటన చేసింది. ఈహెచ్‌ఎస్‌ నిర్వ‌హ‌ణ‌లో ఎదుర‌వుతున్న స‌మ‌స్య‌లు, లోపాల‌ను గుర్తించి ప‌రిష్కార మార్గాల‌ను సూచించ‌డానికి ప్ర‌భుత్వం కొత్త కమిటీని నియమించింది. ఏడుగురు స‌భ్యుల‌తో కూడిన క‌మిటీని ఏర్పాటుచేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Harish Rao: కేసీఆర్‌కు కాంగ్రెస్ నాయకులకు పోలిక లేదు: హరీశ్‌ రావు

గ‌త‌నెల‌లో ఉద్యోగ సంఘాలకు సీఎం చంద్ర‌బాబు నాయుడు హామీ ఇవ్వడంతో ఈ మేర‌కు వైద్యారోగ్య శాఖా మంత్రి స‌త్య‌కుమార్ యాద‌వ్ క‌మిటీని నియమించారు. ఈహెచ్ఎస్ అమ‌లుకు సంబంధించి కొన్ని స‌మ‌స్య‌లను ఉద్యోగ సంఘాల నాయ‌కులు గ‌త‌నెల‌లో మంత్రుల క‌మిటీ, ముఖ్యమంత్రితో జ‌రిగిన స‌మావేశాల్లో ప్ర‌స్తావించారు. ఉద్యోగులు లేవ‌నెత్తిన అంశాల ప‌రిష్కారం దిశ‌గా ఒక క‌మిటీని ఏర్పాటు చేస్తామ‌ని అక్టోబర్‌ 18వ తేదీన సీఎం చంద్రబాబు ప్ర‌క‌టించిన విషయం తెలిసిందే. అందులో భాగంగా నేడు కమిటీని నియమించారు.

Also Read: Tirumala: తిరుమల లడ్డూ కల్తీ నెయ్యి వివాదంలో వైవీ సుబ్బారెడ్డి సంచలన నిర్ణయం

కమిటీ ఇదే!
ప్ర‌భుత్వ ప్ర‌ధాన కార్య‌ద‌ర్శి  విజ‌యానంద్ నేతృత్వంలో ఏర్పాటుచేసిన కమిటీలో జీఏడీ విభాగం ప్ర‌భుత్వ ప్ర‌త్యేక ప్రధాన కార్య‌ద‌ర్శి/ ముఖ్య కార్య‌ద‌ర్శి, వ్య‌య విభాగం కార్య‌ద‌ర్శి, వైద్యారోగ్య శాఖ కార్య‌ద‌ర్శి, డాక్ట‌ర్ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవా ట్ర‌స్ట్ ముఖ్య కార్య‌నిర్వ‌హ‌ణాధికారి, ఉద్యోగ సంఘాల ఇద్ద‌రు ప్ర‌తినిధులు కమిటీలో ఉంటారు. నియమించిన ఈ క‌మిటీ 8 వారాల్లో ఈహెచ్ఎస్ ప‌టిష్ట అమ‌లుపై నివేదిక స‌మ‌ర్పించనుంది.

ఈహెచ్‌ఎస్‌లో వీరే..
2013లో ఉమ్మ‌డి ఏపీలో ప్రారంభ‌మైన ఈహెచ్ఎస్ ప‌థ‌కంలో మొత్తం 23, 58,858 ల‌బ్దిదారులు
5,53,182 మంది ఉద్యోగులు
2,29,964 మంది పింఛ‌నుదారులు
81,748 మంది కుటుంబ పింఛ‌నుదారుల‌తో పాటు వారి కుటుంబస‌భ్యులు

ఈహెచ్‌ఎస్‌ ప‌థ‌కానికి అయ్యే ఖ‌ర్చులో ప్ర‌భుత్వం, ల‌బ్దిదారులు చెరి సగం భ‌రిస్తారు. సాలీనా దాదాపు రూ.350 కోట్ల మేర ఖ‌ర్చ‌వుతోంది.

Also Read: Parakamani Case: రోజుకో మలుపు.. తిరుమల పరకామణి కేసు పూర్తి స్టోరీ ఇదే!

ఉద్యోగుల డిమాండ్లు ఇవే..
==> వైద్య సేవ‌ల కోసం చేసిన ఖ‌ర్చును స‌కాలంలో చెల్లించాలి
==> వివిధ వ్యాధుల ప్యాకేజీ ధ‌ర‌ల‌ను పెంచాలి.
==> ఈహెచ్ఎస్ కింద సేవ‌లందించ‌డానికి ఆసుప‌త్రుల నిరాస‌క్త‌త
==> ఈహెచ్‌ఎస్‌ ప‌ర్య‌వేక్ష‌ణ లోపం, ఫిర్యాదుల ప‌రిష్కారం జ‌ర‌గాలి
==> ఈహెచ్ఎస్ అమ‌లుకోసం వినియోగిస్తున్న ఆన్‌లైన్ పోర్ట‌ల్ ప‌రిమిత సామ‌ర్ధ్యం పెంచాలి
==> ఈహెచ్ఎస్ ప‌థ‌కం అమ‌లులో ల‌బ్దిదారుల అనుభ‌వాలు, స‌మ‌స్య‌లు, లోపాల‌ను క్షుణ్ణంగా ప‌రిశీలించాలి. వాటి ప‌రిష్కార మార్గాల‌పై  8 వారాల్లో నివేదిక స‌మ‌ర్పించాల‌ని మంత్రి స‌త్య‌కుమార్ యాద‌వ్ ఆదేశించారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

govt employeesEmployees Health SchemeAndhra PradeshAP NewsSatya Kumar

Trending News