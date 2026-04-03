Palnadu District: ఏంమనుషుల్రా..?.. దాహంగా ఉందని మంచి నీళ్లు ఇస్తే.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగినిపై ఇంట్లోనే.!.

Govt Teacher raped in macherla palnadu: ఇంటి దగ్గరకువచ్చి దాహంగా ఉందని చెప్పడంతో మంచి నీళ్లు ఇచ్చేందుకు ఉపాధ్యాయిని ఇంట్లోకి వెళ్లింది. ఇంతలో అతను ఆమె వెనకాల వెళ్లి గట్టిగా పట్టుకుని దాడిచేశాడు. పల్నాడులోని మాచర్లలో జరిగిన ఈ ఘటన స్థానికంగా దుమారంగా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 3, 2026, 01:24 PM IST
Government school Teacher raped in macherla palnadu: కామాంధులు ఎక్కడ మహిళలు కన్పించిన తమవంకర బుద్ది మానుకొవడం లేదు. పసిపాప నుంచి పండు ముసలి వరకు ఎవర్ని వదలడంలేదు. ప్రభుత్వాలు ఎన్ని కఠిన చర్యలు తీసుకున్న వారి ప్రవర్తనలో ఏ మాత్రం మార్పులు రావడంలేదు. ఈ క్రమంలో కొన్నిసార్లు సింగిల్ గా ఉన్న మహిళలను, అమ్మాయిలను టార్గెట్ చేసుకుంటున్నారు. రెక్కీ పెట్టి మరీ ఏదో ఒక వంకతో వారి ఇంటికి వెళ్లి మరీ ఘాతుకానికి పాల్పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఏపీలోని పల్నాడులో చోటు చేసుకున్న ఘటన ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది.

పల్నాడు జిల్లా మాచర్లలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. సత్తెనపల్లికి చెందిన మహిళ మాచర్లలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తుంది. ఆమె పట్టణంలోని 13వ వార్డు రైల్వే స్టేషన్‌కి సమీపంలో ఉంటుంది. ఆమె తన అక్క కుమారుడ్ని దత్తత తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో శుక్రవారం గుడ్ ఫ్రైడే కావడంతో ఇంటికి వెళ్లేందుకు సిద్దమౌతుంది. ఇంతలో ఒక వ్యక్తి వచ్చి దాహంగా ఉందని నీళ్లు అడిగాడు. పాపం.. ఎండలు ఘోరంగా ఉన్నాయని నీళ్లు ఇవ్వడానికి ఆమె లోనికి వెళ్లింది.

వెంటనే అతను లోపలికి ప్రవేశించి ఆమెపై దాడి చేసి కాళ్లు చేతులను చున్నీతో కట్టేశాడు. ఆమెపై అత్యాచారంకు పాల్పడ్డాడు. ఆ తర్వాత కత్తితో ఆమెను గాయపర్చగా ఆమె స్పృహ కోల్పోయింది. ఆమెకు కొడుకు ఫోన్‌ చేసినా స్పందించక పోవడంతో దత్తత కుమారుడికి అనుమానం వచ్చింది. వెంటనే పక్కింటివారికి సమాచారం ఇచ్చాడు. వారు వచ్చి చూసే వరకు ఆమె వివస్త్రగా తీవ్రమైన గాయాలతో పడి ఉంది. దీంతో స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.  వెంటనే బాధితురాలిని అంబులెన్స్‌లో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.  మహిళ సిట్యువేషన్ సీరియస్ గా ఉండటంతో ఆమెను నరసరావుపేటలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు.

ఈ ఘటనపై మాచర్ల పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు . ఆ ప్రాంతంలోకి సీసీ ఫుటేజీలను జల్లెడ పడుతున్నారు. ఈ ఘటనపై
మాచర్ల ఎమ్మెల్యే జూలకంటి బ్రహానందరెడ్డి స్పందించారు.  వెంటనే నిందితుడ్ని పట్టుకుని కఠినంగా శిక్షించాలని కోరారు. బాధితురాలికి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందన్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. ఈ ఘటనతో స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

 

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

